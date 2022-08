Odpůrce Babiše neoddělovat. Tajné policisty odmaskovat! Vyřešeno. Právník vystoupil

reklama

Právník Zdeněk Koudelka odpovídal nejprve na otázku, zda je možné z právního hlediska chtít po pořadateli takto třaskavé akce, jako je mítink Andreje Babiše (ANO), aby zajistil bezpečnost vlastními silami, a tedy až v případě, že to nezvládne, požádal o zásah policii.

„To je standardní postup, že při pořádání každé akce, nejenom veřejné demonstrace nebo setkání s voliči, ale třeba i u sportovních akcí, primárně má zajistit pořádek pořadatel a teprve, když to není možné, tak nastupuje policie. Na druhou stranu, pokud policie dopředu vyhodnotí, že nějaká akce je riziková, tak už může zasahovat a zajišťovat – a hlavně být přítomna od počátku, přece jenom hlavní úkol zajišťovat veřejný pořádek je u nás na policii,“ zmínil Koudelka.

Dále hovořil o tom, jak vnímá přítomnost tajných policistů na mítincích Andreje Babiše (ANO). „Tajná policie byla vždycky, bude i dnes, já jsem však zastáncem toho, že by policie především při zajišťování veřejného pořádku, to znamená ne při nějakém tajném sledování osob z hlediska vyšetřování trestných činů, ale při zajišťování veřejného pořádku, měla jednat s otevřeným hledím, to znamená měli by tam být uniformovaní policisté,“ dodal Koudelka.

„Akce jsou veřejně přístupné, na veřejných prostranstvích, pořadatel nemůže někomu zakázat, aby šel na určitou část náměstí, a přikázat, aby jinam nechodil atd. To znamená, že je to všechno na dobrovolnosti. Pořadatel může říct, podívejte se, když někdo s námi nesouhlasí, chcete vyjádřit protest proti nám, shromážděte se na nějaké části toho náměstí, ať zbytečně nedochází ke konfliktům, ale je to na dobrovolnosti, jestli ti, kteří chtějí vyjádřit svůj protest, jestli s tím budou souhlasit a budou se zdržovat v této části, nebo jestli když budou chtít jít někam jinam, tak prostě je to veřejná akce, veřejně přístupná akce, na veřejném prostranství, zakázat jim to nebude možné. Jde o dobrovolnost,“ zdůraznil pak také Koudelka k návrhu, že by pořadatelé určili, kde bude jaká skupina lidí – to znamená, kde budou příznivci, kde odpůrci.

