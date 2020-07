Odšpuntování! Odchod Kalouska: Co se teď změní

Miroslav Kalousek oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka je to naděje k odšpuntování české politiky. „Ač je to nejlepší opoziční politik, nejschopnější rétor, tak je současně brzda spolupráce opozičních stran“, uvedl na adresu předsedy poslaneckého klubu TOP 09 komentátor v DVTV.

Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, si myslí, že Poslanecká sněmovna bez Miroslava Kalouska bude o trochu smutnější. „Miroslav Kalousek je velmi výrazný politik, dokáže reagovat spatra, dokáže reagovat bezprostředně. Své o tom vědí vládní politici, především Andrej Babiš. A především bude méně poetická,“ okomentoval v DVTV rozhodnutí Kalouska nekandidovat do sněmovních voleb v roce 2021 s tím, že Kalousek je jedním z politiků, který má básnické střevo.

Je to také naděje k odšpuntování české politiky, myslí si komentátor. „Uvolní se možnosti pro vytváření koalic, na té pravicově liberální straně politického spektra, které s Miroslavem Kalouskem možné nebyly,“ přiblížil Honzejk a zhodnotil averze vůči Kalouskovi ze strany jednotlivých politických stran. „Ač je to nejlepší opoziční politik, nejschopnější rétor, tak je současně brzda spolupráce opozičních stran,“ řekl a dodal, že nedává moc smysl vyjednávání předvolebních koalic, které má bývalý předseda TOP 09 v úmyslu.

Podle komentátora si Kalousek do nějaké doby myslel, že by to s ním mohlo jít, koneckonců byl to on, který inicioval demokratický blok. S postupujícím časem se ukázalo, že to nejde. „Volil tedy mezi osobními ambicemi a přežitím vlastního dítěte. No a zvolil přežití vlastního dítěte,“ okomentoval Kalouskův odchod a jeho pokus o přežití TOP 09.

Komentátor nevylučuje, že pro TOP 09 mohou být volby do Poslanecké sněmovny 2021 konečnou. Kalouskovi ale Honzejk přisuzuje jistý kredit, že ustoupil, aby se loď TOP 09 nepotopila.

Lidé z menších středopravých stran se často vyslovují, že členové předsednictva, nebo jejich voliči nechtějí spojenectví s TOP 09, pokud by tam figuroval Miroslav Kalousek. Když tam Kalousek nebude, tak se nabízí vznik konzervativnějšího bloku, ODS s KDU-ČSL, TOP 09, vedle toho liberální blok tvořený Piráty, Starosty a nezávislými. „To, že Miroslav Kalousek ustoupil stranou, otevírá velmi zajímavé možnosti pro českou politiku,“ myslí si Honzejk s tím, že může vzniknout i formace, která by mohla být kvalitním soupeřem pro Andreje Babiše.

Je to naprostý paradox. „Říká se, s Kalouskem to nejde, ale bez něho také ne. On je nejvýraznější tváří v Poslanecké sněmovně,“ řekl a dodal, že Kalousek má navíc výborný politický instinkt. Jasný lídr se podle něho nyní nerýsuje, což podle něho může být pro sněmovní volby 2021 problém.

