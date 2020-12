Odstřelit Zemana a potom... Disident na Hlídacím psu vymyslel plán, jak by se Babiš mohl stát „novým patronem země české“

reklama

„Andrej Babiš vede stále méně funkční vládní koalici s neloajální sociální demokracií a s „tichou podporou“ vydírajících komunistů. Jeho hnutí ANO ztrácí na popularitě, a neúprosný trend necelý rok před volbami ukazuje, že opozice, sjednocená hlavně v odporu k jeho osobě, získává navrch,“ píše Urban.

Babiš se podle něj stal pouhým rukojmím prezidenta, „který se už při prosazování svojí umanuté rusko-čínské mánie nezastaví před ničím“. V konfliktu je podle Urbana i s Evropskou komisí a parlamentem. „Navíc ho stále dohání jeho minulost informátora komunistické StB.“

To jsou podle disidenta hodně špatné výchozí podmínky, ale je to zároveň prý i největší šance Babišovy politické kariéry. „V obou komorách Parlamentu České republiky je dnes zjevná většina, která považuje konání prezidenta Miloše Zemana za protiústavní, poškozující pověst státu i jeho spojenecké vazby, opakovaně na hraně velezrady.“ Jde prý zejména o útoky na BIS nebo dostavbu Dukovan Ruskem.

„Kdyby se premiér v této situaci postavil do čela široké koalice, která by v obou parlamentních komorách současně prosadila ústavně čisté usnesení o nezpůsobilosti Miloše Zemana k výkonu funkce prezidenta republiky, ocitla by se Česká republika uprostřed zcela nové hry,“ Navrhuje machiavelisticky disident Urban

Babiš by se tím podle něj nejen zbavil svého mocenského konkurenta na Hradě, ale výhodné by to pro něj bylo i z jiných důvodů. „Se zajištěnou novou parlamentní většinou by s pomocí současné opozice mohl v mžiku zrekonstruovat vládu, zbavit se tlaku KSČM i stále méně spolupracující sociální demokracie, a prosadit rozumnější rozpočet, který by mu nikdo nemohl vetovat, i odložit jednání o Dukovanech až na období po volbách.“

„To, že by tím rozbil i momentálně sílící tendence k vytváření koalic v opozici, je nasnadě. Získalo by i jeho hnutí ANO, stále více kompromitované vlastní korupční příživou,“ dodává. „Mohl by možná svoji novou koalici postavit a upevnit slibem, že se po volbách už nebude podílet na sestavování nové vlády. Svou „vládu rekonstrukce“ představit jako svoje státnické dědictví a přislíbit po volbách odchod do soukromí. To se však s touto úvahou pohybujeme v ideálním světě,“ přiznává Urban.

Kdyby to ale Babiš udělal, rázem by se zbavil svých problému v Bruselu. „Mohl by i vyjádřit lítost nad chybami minulosti, včetně spolupráce s komunistickou StB, a ohlásit kandidaturu na příštího prezidenta republiky. Voliči přece milují napravené hříšníky…“ Takhle nějak by prý podle Urbana jednal státník a skutečný politický hráč.

„A kdyby se k tomu do Čech a na Moravu ze Slovenska přelila protikorupční operace „Bouře“, která čistí už i nejvyšší patra slovenské justice a policie, vstoupil by asi Andrej Babiš do dějin jako nový patron země české,“ domnívá se novinář Urban.

