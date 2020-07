Okamura: Babiš zradil. Česko zaplatí hostinu EU! A Klaus ml.? Pozor

Šéf SPD Tomio Okamura se v novém videu velice ostře opřel do Andreje Babiše za to, co dohodl a hlavně nedohodl v Bruselu. Z Česka prý premiér udělal „užitečného idiota“, který bude platit bohatším zemím, kde jsou větší platy a důchody. A Babiš prý zradil Polsko a Maďarsko, které si vyhádaly mnohem lepší podmínky. Nechyběly ani výtky na adresu Václava Klause mladšího, že nehlasoval proti usnesení v Parlamentu.

reklama

„Vyplývají na povrch další a další otřesné skutečnosti ohledně té včerejší šílené dohody v Bruselu, na úrovni Evropské unie,“ uvedl své video předseda SPD a dodal, že to, k čemu Česko zavázal Andrej Babiš, je podle něho ještě horší, než si myslel. Připomenul, že za stamiliardovou půjčku v eurech budou ručit všechny státy EU včetně ČR. Andrej Babiš prý z České republiky udělal největšího lůzra ze všech států EU. Anketa Prospěl Dominik Feri české politice? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3086 lidí

„Naše příspěvky do rozpočtu Evropské unie v letech 2021 až 2027 totiž vzrostou minimálně o 40 %. Jelikož ze současného odvodu ve výši 1 % HND (hrubý národní dúchod) budeme ze státního rozpočtu nově posílat do Bruselu 1,4 % HND. Evropská rada zároveň rozhodla o drastických škrtech ve strukturálních fondech a ve společné zemědělské politice. Česká republika tedy v přístích 7 letech bude mnohem více do rozpočtu Evropské unie platit, než z něj dostane ve formě dotací,“ upozorňoval šéf SPD a připomenul, že Češi se čtvrtinovými platy v porovnání s Německem se stanou čistými plátci do EU. Babiš prý vyměnil dotace pro svou firmu za 10 milionů občanů ČR a dle Okamury je skandální, že k tomu ČSSD a KSČM mlčí.

Do Babiše se opíral dál, zvlášť za tvrzení, že Česká republika neručí za dluhy jiných, a vysvětloval, že stejně jako jiné státy ručí za půjčku, ze které budou poskytovány granty „krachující“ Itálii a Španělsku. A opět zmínil, že ČR bude těmto zemím dotovat násobně vyšší platy a důchody, na které už si nemohou půjčovat, protože by jim nikdo nepůjčil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další problém podle něho je, že peníze ani nebude možné použít na sanaci rozpočtů, ale budou muset být použity na projekty schválené EU. Dodal, že každá země bude muset vypracovat národní plán obnovy, aby na peníze dosáhla, a tento plán bude muset být schválen radou ministrů financí. A ta bude hlasovat kvalifikovanou většinou, takže tzv. šetrné země budou moci blokovat projekty, které se jim nebudou líbit. A prohlásil, že pokud budeme sami něco z těchto peněz chtít, můžou Německo a další západní země prostředky blokovat, aby šly jen na globalistické projekty a jen do jejich nadnárodních firem.

Okamura se pak věnoval Řecku, kterému EU „pomohla“ po finanční krizi roku 2008. A shledal, že po této pomoci je Řecko ještě zadluženější, jeho ekonomika se kvůli škrtům propadla téměř o polovinu a nezaměstnanost vzrostla na 25 %. A dodal, že při privatizaci byli Řekové „okradeni“ o všechny ziskové firmy, jako letiště a přístavy, které pod cenou koupily německé firmy. „Takže vidíte, kam to všechno postupně směřuje,“ shrnul předseda SPD. Německo s Merkelovou v čele prý dobře ví, co dělá, a Andrej Babiš kvůli střetu zájmů dle Okamury dělá z Česka „užitečného idiota“.

Fotogalerie: - Hamáček a Hřib podepsali

Doplnil, že jediný, kdo v českém Parlamentu hlasoval proti tomu, aby Andrej Babiš v Bruselu plán podpořil, byli poslanci SPD, a i poslanci Trikolóry prý připojili svůj hlas k podpoře plánu. „Ani Václav Klaus mladší z Trikolóry nehlasoval proti,“ uvedl Okamura. Pro přesnost, Václav Klaus mladší nehlasoval proti, nicméně se zdržel hlasování. A z ODS hlasovali proti návrhu poslanci Munzar, Skopeček, Černochová a Benda a ani jeden poslanec ODS nehlasoval pro. Že Václav Klaus mladší nehlasoval proti, považoval Okamura za důkaz toho, že SPD je jediná vlastenecká strana na české politické scéně.

Okamura se také rozčiloval, že třetinu z „toho mála“, které Andrej Babiš vyjednal, bude Česko muset utratit za „nesmyslné“ projekty spojené s Green Dealem, tedy údajně dobíječky elektromobilů a fotovoltaické a větrné elektrárny. Podotkl, že se solárními barony už Češi zkušenost mají. Co se týče digitalizace, tam si dle šéfa SPD přijde na své německý T-mobile nebo O2 Petra Kellnera při stavbě 5G sítí. A Babiš dle Okamury kývl i na to, že peníze z digitální daně půjdou rovnou do pokladny EU.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiéra také zkritizoval, že nepodpořil Maďarsko a Polsko, které si nakonec vydobyly, že hlasování o odpírání dotací kvůli porušování principů EU musí být jednomyslné. Z toho měl Okamura radost. „Andrej Babiš zradil nejen občany ČR, ale také ostatní státy V4, Maďarsko a Polsko. Kteří už ví, že se na Babiše nemohou spolehnout. Proto už jednají bez České republiky, s Andrejem Babišem se nebavili, protože ví, že on je probruselský, že na jeho prvním místě je, aby dostal dotace pro svoji firmu a v podstatě vůbec nehájí národní zájmy České republiky,“ spílal dál Okamura premiérovi a ještě připomněl, že si premiéři Polska a Maďarska nechali svými parlamenty zakázat hlasovat pro něco, co by jejich země připravilo o peníze. A Polsko a Maďarsko prý získalo mnohem více fondů na obyvatele.

Pochválil také kancléře Kurze, který údajně pro Rakušany vybojoval nejvyšší slevu na odvodech do Evropské unie. „Na odvodech do EU ušetří 3,6 miliardy eur,“ sdělil šéf SPD. A „holandský potížista“ Rutte prý získal slevu 1,9 miliardy eur, Švédové jednu miliardu, Dánové 322 milionů. Zatímco Česko prý bude čistým plátcem, protože Babiš vyměnil 10 milionů občanů ČR za dotace a Česko tak zaplatí „hostinu“ všem ostatním.

Vyzval, aby občané z nadcházejících říjnových voleb udělali referendum o této politice a hlasovali pro „jedinou vlasteneckou stranu“. A hlavně aby pro SPD hlasovali v parlamentních volbách. „Je potřeba našim výsledkem dát jasný signál ostatním stranám, že takovou politiku nemůžou dělat. A oni ten signál pochopí, když uspějeme,“ pravil Okamura a dodal, že je potřeba posílit SPD, aby měla větší koaliční potenciál, protože ve vládě prý zastaví toto jednání a nebudou chtít platit tyto dluhy Evropské unii.

Psali jsme: Podržte se. Takhle budeme splácet obří dluh EU. Petr Mach zklame i Maďary a Poláky. Trestat státy bude snadné Ivan David z Bruselu: Poprvé v historii jeden členský stát NATO požádal Rusko o pomoc proti jinému státu NATO VIDEO „Chrápal a fotil se s policajty, blázen Matovič.“ Slovensko ve varu To už nezastavíme. Korona? EU jde o něco jiného, zaskočil Vondra. V ČT padly silné věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.