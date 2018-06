Okamura, pořád Okamura, nadával člen ČSSD Jaromíru Soukupovi. Šéf SPD stál hned vedle a strhlo se migrační peklo

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup začal debatu otázkou na starou Sobotkovu vládu. Ta kdysi slíbila, že podstatně přidá učitelům. Řešily se tehdy různé příplatky a bonusy. Celá věc ale po čase vyšuměla do ztracena, státní instituce si palčivou otázku školství přehazují jako horký brambor. Proč tomu tak je? „Jedním z důvodů je, že se ve školství vyhazují peníze za věci, za které by se vyhazovat neměly,“ podotkl k věci Martin Kupka. Zaplatit dobré učitele je podle něj první věcí, kterou by české školství mělo umět. Chtěl by také z učitelů sejmout byrokratickou zátěž.

Co plánuje se školstvím provést ČSSD, která na rozdíl od ODS bude součástí vlády, a bude tak mít šanci přímo věci ovlivňovat? Na to se Jaromír Soukup ptal Jana Chvojky ze sociální demokracie. „Myslím, že to je chyba všech stran, které tady vládly 25 let. Ta vláda, která snad za 14 dní dostane důvěru, se bude snažit o to, aby platy učitelů vzrostly,“ konstatoval Chvojka.

Pak se k věci vyjádřil lídr SPD Tomio Okamura. „My máme v politickém programu, že plat učitelů musí být na 1,3násobku průměrné mzdy v Česku. To vychází na 40 tisíc. Nejčastěji byla u vlády za posledních téměř 30 let ODS, ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO. Nic nezařídili, ti učitelé mají pořád stejné platy. Navrhujeme, aby se zastavilo financování politických neziskovek z veřejných prostředků, ušetřilo by se tak 11 miliard korun,“ řekl Okamura a dodal, že informaci prý potvrdilo i okolí Miloše Zemana z Hradu.

„Je tady přes 100 tisíc lidí, kteří jsou tzv. nepřizpůsobiví a vytahují miliardy korun ze státního rozpočtu, aniž do něj cokoliv dávají. Jsou to ti, kteří jsou práceschopní, ale notoricky nepracují, odmítají pracovat. Když podmíníme vyplácení sociálních dávek pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem, tak tím pádem z těch příjemců státních peněz uděláme přispěvatele,“ dovysvětlil Okamura.

Fotogalerie: - Před Klinikou na ulici

„Já bych chtěl reagovat na pana Okamuru,“ přihlásil se vzápětí o slovo Chvojka. „Nezlobte se, ale ty vaše návrhy tak jednoduché zase nejsou. My určitě chceme, aby se učitelům zvýšil plat. Jsme na to připravení. Rozhodně to není to o tom, že ty peníze nemáme, my si musíme říct, jak s těmi prostředky, které k dispozici máme, naložíme a jak je rozdělíme,“ uvedl předseda poslanců ČSSD.

Martin Kupka se poté ohradil proti slovům Tomia Okamura. Podotkl, že ODS do Sněmovny přišla se zákony, které měly situaci učitelů zlepšit. „Teď záleží na ostatních stranách, jestli ty naše zákony podpoří. Ty zákony spoustu věcí zjednoduší a tak se ušetří spousta peněz. Spousta kantorů dosvědčí, že k největšímu skokovému nárůstu mezd pro začínající kantory došlo v roce 2010,“ dodal Kupka.

Poté se diskuse stočila k současné vládě a jejímu vztahu s KSČM. Martin Kupka (ODS) připomněl případ Lubomíra Krejsy, komunisty, který v dozorčí radě České pošty pobírá 55 tisíc korun měsíčně. „Bojím se, že těch trafik bude daleko víc a bude to mnohem méně transparentní,“ dodal Kupka. „On už tam sedí asi deset let,“ doplnil Kupku moderátor Jaromír Soukup. „Je tam ještě od Nečase, nebo od Topolánka,“ vstoupil oběma pánům do řeči Chvojka z ČSSD a pobavil publikum v Aréně.

Následně se všichni zaměřili na hodnocení první Babišovy vlády. „Pro nás je v SPD důležité, aby lidé měli více peněz, byli v bezpečí a aby měli více spravedlnosti. Jenže slušní lidé nemají více peněz, bezpečnost je totální blamáž, Babiš se chlubil fotkou s Macronem a ten se mu vysmál. A spravedlnost? Vůbec se nepomohlo lidem v dluhových pastech. Podle nás je to totální selhání vlády a jen prázdné sliby – prostě sliby chyby,“ rozhořčil se Okamura a sklidil bouřlivý aplaus části publika.

Pak se Okamura vyjádřil na téma odposlechů. „My nevěříme českému státu. Unikají informace ze státních úřadů a z policie. Stát vůbec nemá pod kontrolou osobní informace o občanech,“ hořekoval Okamura. Dodal zásadní informaci. Podle Okamury právě došlo k privatizaci ČEZu Andrejem Babišem. „Musíme být velmi obezřetní, co se bude v ČEZu dít, hrozí jeho rozdělení na ziskovou a neziskovou část,“ varoval Tomio Okamura. Drtivá většina publika s jeho výroky souhlasila zelenými kartami.

„Je zarážející, že pan Okamura řekl, že nevěří českému státu. Já tedy českému státu věřím a těžko bych dokázal žít v zemi, které nevěřím. Kdyby to tak měli všichni, tak tu žijeme ve velké depresi,“ poznamenal Kupka. S tím souhlasil také zástupce ČSSD Chvojka. „Pro mě je to stejně šokující, že ústavní činitel řekne, že nevěří českému státu,“ uvedl na adresu Tomia Okamury. Lídr SPD se ale svůj výrok snažil uvést na pravou míru, že se cítí být vlastencem a kritizovat chtěl především práci tajných služeb.

„Já jí vyčítám, že se na všechno zaměřovala plošně jako třeba EET. Místo toho, aby se úzce zaměřila na ty, co něco porušují, zaměřují se na všechny – tedy i na lidi, kteří jsou poctiví,“ vrátil se ke kritice Babišovy první vlády Kupka. Navíc poznamenal, že se v zemi hodně zvyšuje byrokratická zátěž. „To se musí změnit a lidem ulehčit, aby se lidé zbytečně nepotýkali se zbytečně velkým množství papírů,“ dodal. Diváci poté Kupkovy názory ohodnotili převahou červených, tedy nesouhlasných kartiček.

„Vláda nedokázala vůbec nic, už končí. Je logické, že když je bez důvěry, nemá většinu ve Sněmovně, tak nemůže prosadit vůbec nic. A to, co vláda udělala v rámci své exekutivní pravomoci, to je samozřejmě v rozporu s tím, co chceme my. Takové ty vyhazovy dlouholetých úředníků, zbavování se lidí, kteří byli ve služebním poměru, náměstků, to je samozřejmě špatně. A co se týče obrany, spravedlnosti a rozvoje místního rozvoje? To byla přehlídka ztraceného času,“ konstatoval na závěr Chvojka.

Fotogalerie: - Jmenování Babišovy druhé vlády

Nakonec se stihli dva aktéři pohádat ohledně formátu pořadu. Jan Chvojka si postěžoval, že Tomio Okamura dostává v pořadu Jaromíra Soukupa příliš mnoho prostoru na úkor ostatních. Vyčetl moderátorovi, že není schopen Tomia Okamuru ukočírovat. Poté se oba pohádali ohledně Mattea Salviniho. Podle Chvojky je Okamura ve schizofrenní situaci, neboť podporuje italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který chce migranty z Itálie rozdělit mezi ostatní státy EU, včetně Česka. Okamura na to kontroval tím, že SPD naopak brání tomu, aby do Česka byli přidělováni ti migranti, které by ČSSD „u kormidla“ přijala.

„Když to dovedeme ad absurdum, pan Okamura sem chce přivést několik tisíc migrantů,“ pokusil se téma uzavřít Jan Chvojka. Odměnou mu byla hlasitá nesouhlasná reakce publika. Tomio Okamura poté dovysvětlil, že SPD nesouhlasí s tím, aby se migranti přerozdělovali. „Vy jste přátelé Junckera a Merkelové, kteří to sem nastěhovali, tak už toho nechte,“ obořil se na Chvojku.

Na závěr měli diváci v publiku možnost se pomocí barevných kartiček vyjádřit, který z protagonistů byl pro ně nejpřesvědčivější. Drtivá většina publika hlasovala zeleně pro Tomia Okamuru, jehož diváci odměnili i potleskem. Představitelé ODS a ČSSD si vysloužili výraznější kritiku.

autor: mak