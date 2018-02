Okamura před kamerou ČT odhalil SMS zprávu s výbušným obsahem. A takto je to s jeho odvoláním

Na nadcházejícím jednání Sněmovny se podle Okamury budou řešit hned tři zákony, které připravilo hnutí SPD, a jeden zákon, u něhož je SPD spolupředkladatelem.

Tím vůbec nejdůležitějším zákonem je prý zákon o obecném referendu. Okamura by projednávání tohoto zákona rád přerušil a uspořádal odbornou diskusi o tomto zákonu. S ústavními odborníky a s politiky napříč politickým spektrem. Okamura předpokládá, že na tento seminář o referendu by měli přístup i novináři. Okamura by totiž byl rád, aby se informace o referendu dostaly k co největšímu počtu občanů.

Předseda poslaneckého klubu SPD dodal, že referendum vnímá jako vůbec nejvyšší formu demokracie, protože se k dané otázce mohou vyjádřit všichni oprávnění voliči. „Zde je třeba si uvědomit, že referendum naprosto jasně ubírá na politické moci a vlivu politikům, politickým stranám, a hlavně politickým sekretariátům, a naopak přidává možnost rozhodování lidem, občanům,“ řekl Fiala. Lidé tak dostávají možnost mluvit politikům do práce častěji než jednou za čtyři roky,“ uvedl Fiala. Jeho slova zachytily kamery České televize.

Pak se k referendu ještě jednou vyjádřil Okamura.

„Jsme tady svědky v posledním měsíci dvou těžkých antikampaní i od politologů proti referendu. (...) Je to asi tři nebo čtyři roky, co jsem dostal SMS od jednoho českého miliardáře, kde říkal: ‚Přímá demokracie, kterou prosazuješ Tomio, je skvělá a určitě by to pomohlo České republice, ale my ti ji nikdy nedovolíme, protože teďka stačí, když se dohodneme s třema předsedama politických stran, a takhle bychom se museli ptát 8,5 milionu lidí.‘ A to je princip toho, kdo nechce přímou demokracii. Ano, je to těžký šlápnutí na kuří oko dosavadním stranickým oligarchiím, různým kmotříčkům a stranickým sekretariátům,“ přisadil si Okamura.

Posléze přešel k zákonu o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. Začalo by to prý u starostů. Česká republika je podle Okamury jednou z mála zemí, která ještě nemá ve svém systému více prvků přímé demokracie, takže Česko je vlastně pozadu a SPD to chce změnit.

Jako třetí zmínil předseda SPD zákon, který by zakazoval propagaci nenávistné ideologie, tedy i ideologie islámské, kterou Okamura považuje za nenávistnou. Český zákon říká, že nenávistná hnutí mají být zakázána, ale o šíření nenávistné ideologie nemluví. „To opravdu je na hlavu, to je jako v Kocourkově,“ rozčiloval se na tiskové konferenci Okamura. Jsme pak svědky toho, že je v pražské mešitě zabavena kniha Základy Tauhídu, protože se v ní píší neuvěřitelné věci, ale soud konstatuje, že šíření této knihy je vlastně v pořádku. Soudu ani nic jiného nezbývá, protože nemáme zákon, který by říkal něco jiného.

„Distribuce takových věcí jako sňatky s devítiletými dívkami. To se píše v té knize. Nebo usekávání rukou, nadřazenost věřících nad nevěřícími, nadřazenost mužů nad ženami, popisoval Okamura, co se v Česku smí dnes šířit a co je třeba změnit.

Stranou pozornosti Tomia Okamury nezůstala ani elektronická evidence tržeb. Hnutí by povinnost vést elektronickou evidenci tržeb ponechalo jen u plátců DPH.

Předseda SPD nešetřil ostrými slovy na adresu implementace evropské směrnice o legálním držení zbraní. On sám je legálním držitelem zbraně patnáct let a nechápe, o co se tady EU pokouší. „My jsme zásadně proti. Budeme hlasovat proti tomuto, protože my si myslíme, že je to úplně nesmyslná cesta,“ rozčiloval se. Místo toho, abychom se soustředili na nelegální držitele zbraní, kteří páchají teroristické útoky, tak chceme omezit legální držitele zbraní,“ kroutil hlavou nespokojeně Okamura.

Než se rozloučil s novináři, zdůraznil ještě, že ani on sám, ani nikdo jiný z hnutí SPD nepopírá hrůzy holokaustu. Fiala doplnil, že řeči o popírání holokaustu využívají lidovci k politickému boji, protože chtějí Babišovi znemožnit, aby opřel vládu o SPD. Lidovci mají podle Fialy jen pár poslanců a teď chtějí jen bořit, zatímco SPD chce konstruktivně jednat.

Okamura řekl i poslancům hnutí ANO, že za své nepřesné výroky se již omluvil a tím považuje celou věc za uzavřenou. Diskusi o Okamurových výrocích o táboře v Letech považuje za uzavřenou i předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. „Tomio Okamura se omluvil za své výroky o táboru v Letech. Drtivou většinou hlasů našich poslanců jsme se poté shodli na tom, že nepodpoříme bod o jeho odvolání z postu místopředsedy Sněmovny na jednání Sněmovny,“ řekl.

A jak to na plénu Sněmovny celé dopadlo? Lidovci se svým návrhem ostrouhali: 70 poslanců chtělo, aby se projednávalo odvolání Okamury, 70 nechtělo. Nebyl tedy přijat a šéf SPD zůstává místopředsedou dolní komory.

Klub KDU-ČSL ovšem oznámil, že kvůli projednání jeho odvolání svolá mimořádnou schůzi Sněmovny.

autor: mp