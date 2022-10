Okamura se v Partii rozjel na Bartoše: „Vy jste lhali.“ A pak to přišlo – krach ČR a půjčka na Ukrajince

reklama

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli předseda České pirátské strany, vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a předseda SPD Tomio Okamura.

Moderátorka Terezie Tománková poukázala na to, že lidovec Petr Hladík zůstává jediným kandidátem na ministra životního prostředí. Navzdory tomu, že na magistrátu v Brně zasahovala police, jež zavítala i do Hladíkovy kanceláře. Z ničeho však nebyl obviněn a předseda vlády Petr Fiala dal najevo, že prozatím vyčká, než Hladíka navrhne do vlády.

„Já respektuji to rozhodnutí Petra Fialy (ODS), že počkáme několik týdnů nebo dnů, až bude znám půdorys celé té kauzy,“ poznamenal Bartoš.

Když měl sáhnout ke srovnání Petra Gazdíka (STAN), který rezignoval na post ministra školství kvůli kontaktům s obviněným Michalem Redlem, lobbistou z kauzy Dozimetr, Bartoš poznamenal, že v této kauze Dozimetr mu vadí jiná věc. „Mně především vadí, že pan Gazdík lhal,“ zlobil se Bartoš na Gazdíkovo mlžení okolo kontaktů s Redlem.

Okamura byl mnohem ostřejší. „My jsme s vládou Petra Fialy dlouhodobě nespokojeni. Stejně tak jako 80 % voličů, jak to ukázal průzkum. Já si myslím, že je nepřijatelné, aby taková strana jako STAN, která je prorostlá organizovaným zločinem, vůbec byla ve vládě,“ nechal se slyšet Okamura.

Pokud jde o Hladíka, tak tam podle Okamury jde o to, že vešlo ve veřejnou známost, že Hladík tlačil na prodej městských bytů.

Ministerstvo životního prostředí dočasně povede předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle Okamury je to problém.

„Pan ministr Jurečka se ukázal jako nekompetentní už na MPSV,“ zlobil se Okamura s tím, že se zpomaluje výplata příspěvků na bydlení, což je podle něj v současné krizi opravdu velký problém. „To je opravdu šílené. Přečtěte si to,“ hřímal ve studiu Okamura a odkazoval se na informace novinářů.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k zavedení tzv. windfall tax, tedy daně z mimořádných zisků.

Piráti trvají na tom, že tato daň se má vztahovat na zisky bank či energetických firem s působností už pro rok 2022. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že to bude až pro rok 2023. Bartoš ale trvá na tom, že vláda pomáhá podnikatelům a občanům v energetické a inflační krizi už teď, tedy že vláda to už teď musí mít z čeho platit.

Odmítl přitom, že by rozdílné názory zaznívající z vlády rozkolísaly trhy a že způsobily ztráty ve výši 30 miliard korun. To by podle Bartoše platilo jen tehdy, pokud by všichni v rozkolísaných chvílích prodali své akcie.

Okamura byl opět o poznání ostřejší. Rozdílné názory vycházející z vlády podle něj ukazují, že premiér Petr Fiala vládu neřídí.

„Svědčí to o tom, že Petr Fiala vládu neřídí. Já u nás v SPD říkám, že dokud věci neprojednáme, tak to prostě nejde mediálně ven. Vedle Petra Fialy jsem v minulém volebním období seděl ve Sněmovně, jak víte. Mimořádně nevýkonný, mimořádně neschopný, mimořádně pomalý. A to, že na vládě to není řízeno, víme všichni, a víme to v podstatě z první ruky,“ rozčiloval se před kamerami Okamura.

Bartošovi vyčetl, že dnešní vládní koalice slibovala před volbami, jak ušetří desítky miliard, ale teď to vypadá jinak. „Vy jste lhali,“ zesiloval hlas Okamura. Teď podle něj vláda žene Česko ke krachu. „Hrozí rozpočtový krach České republiky. Řecký scénář, že nebude na sociální služby ani na důchody. Vy vzbuzujete opravdu už takový zmatek, že byste už měli odejít,“ vyzval Okamura přes Bartoše celou vládu.

Bartoš se bránil, že vláda zdědila schodkový rozpočet po vládě Andreje Babiše.

Okamuru nepřesvědčil. Předseda SPD znovu vyrazil do útoku. „Stát platí profesionální úřednice na sociálním odboru, kde hlídají, aby stát vyplácel sociální dávky zodpovědně. Ale na druhé straně stát platí politické neziskovky, které říkají nepřizpůsobivým, jak stát podojit.“

Bartoš se ohradil. „Mně to vadí, že se tady pořád bavíme o zneužívání dávek. Na ty dávky jde pro ty nejchudší lidi asi 5 miliard korun. A já jsem viděl ta data, že z toho jsou zneužívána asi 3 %. Největší balík z toho sociálního systému přece tvoří důchody,“ připomněl Bartoš.

Okamura kontroval, že nejsou zneužívána jen 3 % dávek. Podle Okamury je to půl miliardy až miliarda. „A když si premiér Fiala pochvaloval, že se zvýšil počet lidí na dávkách, to on se přece zbláznil. Vždyť cílem vlády by mělo být chovat se tak, aby se lidé na dávkách neocitli,“ zuřil dál Okamura.

„Kvůli takovýmto výrokům, jaké vyslovuje pan Okamura, se ti lidé stydí požádat o pomoc,“ rozčiloval se na to konto Bartoš.

A Okamura znovu na Bartoše uhodil. Konstatoval, že Německo je připraveno pomoct svým občanům a firmám víc než česká vláda českým firmám, což je znevýhodní v konkurenčním boji. „Já vám něco řeknu. ČEZ vyrobí jednu MWh elektřiny za 40 korun – a vy ji zastropujete na hranici 7 až 9 tisíc. To je dvacetkrát dráž,“ vypočítával předseda SPD.

Bartoš upozornil, že ceny plynu na trzích klesají, takže může klesnout i cena elektřiny a že na využití nastavených stropů vůbec nemusí dojít. Konstatoval také, že s Německem se o výši pomoci vedou debaty a že česká vláda tlačí na to, aby bylo v zájmu českých firem přijato celoevropské řešení.

Okamura kontroval, že jediným řešením teď je levně nakoupit plyn z Ruska. A přidal ještě jednu ránu.

„Vy máte čas na to jednat o obnově Ukrajiny, vláda ČR se přesune do Kyjeva – místo toho, abyste řešili problémy občanů České republiky. Nechcete už na Ukrajině zůstat? A já jsem od vás, od vlády, vůbec neslyšel sousloví ‚drahé potraviny‘, přitom my tady máme drahé potraviny,“ zuřil Okamura s tím, že tato věc se musí řešit.

Bartoš kontroval, že zamýšlená cesta několika českých ministrů do Kyjeva je dobrým krokem, protože až skončí ruská agrese proti Ukrajině, otevře se tam prostor i pro české firmy podílet se na obnově této země. Proto má význam cestovat do Kyjeva již nyní, zmínil Bartoš.

Ale Okamua přidal další úder. „Vy jste v tomto týdnu odsouhlasili půjčku na Ukrajince 10 miliard, a budou tam splátky až půl miliardy. A proto já vám říkám, že jste ukrajinská vláda a že Petr Fiala je ukrajinským premiérem. Říkají si to i občané,“ podotkl.

„Pojďme se bavit o něčem reálném,“ žádal Bartoš.

