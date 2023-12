Olympiáda se blíží. Hašek začal zase vyvádět

reklama

Mezinárodní olympijský výbor v prosinci rozhodl o tom, že někteří ruští a běloruští sportovci se navzdory pokračující vojenské agresi na Ukrajině mohou účastnit letních olympijských her v Paříži. Že se na hry se statusem neutrálního sportovce kvalifikoval ruský taekwondista Vladislav Larin, vzbuzuje kritiku, především pak proto, že uspořádal sbírku na podporu ruských vojáků v takzvané speciální vojenské operaci na Ukrajině, informuje portál Sport.cz.

K situaci se velmi kriticky vyjádřil Dominik Hašek, který účast ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách v Paříži označuje za reklamu na ruskou válku. Nyní opakovaně volá po veřejném odmítnutí i ze strany Českého olympijského výboru. „Hle! Tento russký sportovec se kvalifikoval na krvavé OH do Paříže a může dělat reklamu na ruskou válku a zločiny včetně genocidy, což bude stát tisíce ukrajinských životů. A co na to náš Český olympijský výbor a pan Kejval? Zase nesouhlasí, či konečně odsoudí?“ píše Hašek.

Hle! Tento russký sportovec se kvalifikoval na krvavé OH do Paříže a dle @iocmedia může dělat reklamu na ???? válku a zločiny včetně genocidy, což bude stát tisíce ????životů. A co na to náš ČOV @olympijskytym a pan Kejval? Zase nesouhlasí, či konečně odsoudí? https://t.co/ijWNqJcsZz — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 20, 2023

Už před více než týdnem Český olympijský tým konfrontoval s jeho možnými vazbami na Rusko. „Nevím, zdali to je pravda, ale často to slyším či čtu, a tak se přímo zeptám Českého olympijského týmu. Je to pravda, že firma Vinci, která prý v Rusku podniká ještě po 20 měsících války, je partnerem Českého olympijského týmu?“ tázal se Hašek.

Nevím zdali to je pravda, ale často to slyším či čtu a tak se přímo zeptám @olympijskytym . Je to pravda, že firma Vinci, která prý v Rusku podniká ještě po 20 měsících války, je partnerem Českého olympijského týmu? https://t.co/oMezCPuIk3 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 12, 2023

„Náš Český olympijský výbor téměř nebyl slyšet, nebojoval za zastavení reklamy na válku,“ kritizoval také před několika dny Dominik Hašek Český olympijský výbor, že se k situaci nepostavil již dříve razantněji.

Rozčílilo jej také vyjádření lékaře a olympionika Lukáše Pollerta o tom, že už naší účastí na OH v Číně jsme udělali reklamu tamní genocidě na Ujgurech a nyní by bylo pokrytecké se chovat jinak. „Pokud Mezinárodní olympijský výbor podle Vás udělal chybu a nezakázal v Pekingu OH, či čínským sportovcům tam startovat, neznamená, že ji teď musí udělat opět. Dívejte se dopředu. Pokud chybu (účast na OH) s ruskými sportovci uděláme nyní, bude to stát spoustu ukrajinských i ruských životů. To nesmíme dopustit!“ kontroval jeho slovům Dominik Hašek.

Pokud MOV(či náš OV)podle Vás udělal chybu a nezakázal v Pekingu OH,či čínským sportovcům tam startovat, neznamená,že ji teď musí udělat opět.Dívejte se dopředu. Pokud chybu (účast na OH) s ruskými sportovci uděláme nyní, bude to stát spoustu ???? i ???? životů. To nesmíme dopustit! https://t.co/EWExDIeIzX — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 10, 2023

Rusové a Bělorusové měli původně zakázáno účastnit se mezinárodních soutěží po loňské ruské invazi na Ukrajinu, pro kterou bylo Bělorusko využito jako základna.

V březnu však Mezinárodní olympijský výbor vydal první soubor doporučení pro mezinárodní sportovní federace, aby umožnily návrat ruských a běloruských závodníků, a od té doby se tak ve většině soutěží děje.

