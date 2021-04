Omluva Ledeckému od Evropských hodnot. Jenže startuje Dan Landa. Jede, jede a je zle

reklama

„Zašlapat do země, ponížit a urazit. Organizace Evropské hodnoty pranýřuje lidi," napsal Janek Ledecký na sociální síti Facebook, když se dozvěděl, že byl kvůli svým výrokům o koronaviru zařazen mezi dezinformátory. Víchová však odmítla, že by Ledeckého pranýřovala.

„Já si to úplně nemyslím. Pan Ledecký měl zejména v průběhu září a října, které byly dle našeho posouzení dezinformační a které popíraly závažnost pandemie a byly potom mnoha dezinformačními kanály využity k šíření dalších dezinformací a k šíření vůbec nedůvěry v existenci celé té pandemie. A my jako Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty jsme sestavili tento přehled, protože chceme ukázat dopady takovýchto prohlášení na společnost,“ popsala motivaci neziskového uskupení Víchová.

Opřela se přitom o průzkum agentury STEM z března, který ukázal, že okolo 40 procent českých občanů věří takovýmto konspiracím. Janek Ledecký se ocitl mezi osobnostmi na prvním místě coby dezinformátor z řad významných osobností. Na první místo ho dle Víchové dostaly jak jeho výroky, tak jeho dosah na společnost prostřednictvím sociálních sítí a prostřednictvím dezinformačních kanálů. Ledecký si za svými výroky stále stojí a dezinformační kanály jeho slov dál využívají. „My to považujeme za závažné,“ uvedla Víchová.

Za problematické označila např. Ledeckého tvrzení, že v USA se do úmrtí na covid započítávaly i oběti autonehod.

Další problém vidí v tvrzení, že koronavirus připomíná marketingovou kampaň farmaceutických společností a podle Ledeckého možná zjistíme, že dokážeme žít i bez vakcíny. Jenže Michael Rozsypal, který rozhovor s analytičkou vedl, část videa Janka Ledeckého pustil a ukázal, že žádná takováto věta, že „dokážeme žít i bez vakcíny“ na sledovaném videu nepadla. Po analytičce chtěl tedy vědět, kde Bezpečnostní centrum tento výrok vzalo.

A analytička se začala omlouvat. „Teď se přiznám, že to je možná nějaký přepis, ale to každopádně není ta část výroku, kvůli které byl Janek Ledecký zařazen na ten seznam. Ta část výroku se týká právě té marketingové kampaně farmaceutických firem. To nám přišlo velice závažné,“ zdůraznila.

„Je možné, že to je špatně napsané,“ připustila Víchová s tím, že původní video už bylo smazáno, takže se těžko dokazuje, co přesně Ledecký řekl. Zpěvák chce proto proti svému zařazení mezi dezinformátory podat žalobu. A té se podle svých vlastních slov Víchová neobává. Pokud tu žalobu podá, tak my se s tím rádi popasujeme,“ uvedla.

Za možný špatný přepis výroku Janka Ledeckého se poté omluvila.

Rozsypal na to konto připomněl, že Ledecký nebyl jediný, kdo řekl, že se do obětí covidu započítávají i oběti autonehod. Stejným způsobem se vyjádřil i exministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný. Víchová zdůraznila, že to je pravda a že Evropské hodnoty v této věci nebyly k vládě nijak shovívavé, ale dovysvětlila, že Blatný se mezi předními dezinformátory neobjevil, protože Evropské hodnoty považovaly jiné politiky za nebezpečnější.

Vláda by podle analytičky měla jakékoli dezinformaci čelit a postavit proti ní relevantní informaci, česká vláda to však podle Víchové příliš nedělala, což považuje za chybu. Doufá proto, že někdy v budoucnu členové vlády využijí některá doporučení Bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

Není to však jen Ledecký, kdo má ke „zjištěním“ Evropských hodnot výhrady. Že nezisková organizace očerňuje lidi si myslí i zpěvák Daniel Landa, který na žebříčku také figuroval. „Vytváří seznamy, ty seznamy se přetiskávají dál, vytváří kolem označených velmi nepříjemné klima, což můžu potvrdit na vlastní kůži,“ popisoval činnost lobbistického spolku v nedávno zveřejněném videu.

Dodal, že se podíval, kdo Evropské hodnoty financuje a zjistil, že peníze jdou z mnoha směrů, tedy od ambasád, od Evropské unie, od soukromých dárců, ze zahraničí i od státu. „Což mi fakt vadí. Tedy i moje prachy jdou na to, aby oni ukazovali prstem a rozdávali žlutý karty a očerňovali. Seznamy! To je bolševická praktika. Smrdí to celý nechutnou totalitou. Takže jestli tohle mají být Evropské hodnoty, tak s tímhle teda rozhodně jděte do prdele!“

