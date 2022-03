Omluvte se klientům, že jste dali jejich peníze do té ruské banky! Stanjura zamíchal do Sberbank i Vrbětice

Česká advokátní komora se ohrazuje proti slovům ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který zkritizoval advokáty za to, že využili Sberbank CZ pro úschovu peněz svých klientů. „Advokáti by se měli omluvit svým klientům, pokud zvolili tak rizikovou banku,“ prohlásil Stanjura s tím, že stát nebude v rámci vypořádání vyplácet více než 200 tisíc eur. Česká advokátní komora ale požaduje vyplacení celého objemu vkladů a Stanjurovi vzkazuje, že pokud byla Sberbank CZ riziková, měl na to jako ministr financí včas upozornit.

Stanjura v úterý v Poslanecké sněmovně vysvětloval, proč Ministerstvo financí nebude vyplácet celé vklady na advokátních úschovách, jak požaduje Česká advokátní komora (ČAK). „Padlo tady několik otázek, ke kterým se chci vyjádřit. Tak dejme tomu, že můžu začít u úschovy od advokáta nebo notářů. Než půjdu k nějakému legislativnímu rozboru, tak jenom připomenu, pamatujete Vrbětice? Jak naše policejní složky a tajné služby odhalily teroristický čin Ruska na území České republiky? Pamatujeme si to všichni. Pamatujeme si reakci Ruské federace na toto odhalení? Putinovo Rusko vytvořilo seznam nepřátelských zemí oficiálně, na který umístilo pouze dvě země z celého světa – Spojené státy americké a Česká republika,“ začala zeširoka Stanjura, aby osvětlil, proč byla podle něj ruská Sberbank riziková.

„Že Sberbank je ruská banka, se vědělo. Advokáti a notáři bezesporu patří ke vzdělanější části naší populace. Už to, že musí dlouho studovat, skládat zkoušky, aby tu profesi mohli vykonávat. Přesné číslo neznám, ale vím, že máme více než 10 tisíc advokátů, a tento problém se týká 50 z nich, 50 z více než 10 tisíc, takže to není masový problém a většina advokátů, drtivá většina advokátů věděla, že Sberbank není vhodná pro to, aby tam ukládali cizí peníze klientů,“ nebral si servítky Stanjura, podle kterého je chyba advokátů, že měli peníze klientů u Sberbank.

Stanjura poté popsal, že ze zákona jsou vklady kryty v maximální výši 200 tisíc eur. „Zákon myslí na okamžik, kdy nějaká banka zkrachuje. Je třeba říct, že Sberbank nezkrachovala v důsledku sankcí, ale v důsledku toho, že absolutně ztratila důvěru svých klientů. Tudíž nastoupily zákonné postupy, vklady jsou pojištěny do více než 100 tisíc eur, což je zhruba těch 2,5 milionů korun, a v odůvodněných a v zákonných důvodech lze tuto částku navýšit o dalších 100 tisíc eur. A jeden z těch zákonných důvodů, který je přímo uveden v zákoně, je, pokud se jedná o peníze v advokátní nebo notářské úschově,“ uvedl ministr financí s tím, že jde tedy o maximální částku 200 tisíc eur.

Ministerstvo financí tak podle Stanjury postupuje zcela podle zákona a požadavek České advokátní komory na proplacení celých vkladů je proti zákonu. „Není to výmysl českých zákonodárců, že to je 100 tisíc plus 100 tisíc eur, ale nic jiného s tím udělat nemusíme, to znamená, opravdu hrozí, že těm, kteří tam měli více než 200 tisíc eur, tak si budou muset počkat na to, až insolvenční správce začne rozprodávat majetek, který Sberbank má,“ upozornil Stanjura.

„A taky by se měli ti advokáti omluvit svým klientům, pokud zvolili tak rizikovou banku v tomto mezinárodním kontextu. To tak prostě je. A stát tu není od toho, aby všechno za všechny řešil. To fakt není možné,“ nebral si Stanjura servítky.

Stanjurova slova ale popudila Českou advokátní komoru, která upozorňuje, že Sberbank CZ byla fungující, ekonomicky zdravou bankou, kterou Ministerstvo financí ani ČNB jako rizikovou neoznačovali. „Česká advokátní komora se důrazně ohrazuje proti výroku ministra financí Zbyňka Stanjury, který pronesl v Poslanecké sněmovně 22. 3. 2022 v souvislosti s problematikou advokátních úschov ve Sberbank,“ píše komora podle informací serveru advokatnidenik.cz.

„Sberbank CZ byla a doposud stále je držitelkou licence vydané Českou národní bankou. Do února letošního roku nevydaly ani Ministerstvo financí, ani Česká národní banka vykonávající dohled nad činností banky, žádné varování či jen upozornění, z nichž by vyplynuly jakékoliv obavy o finanční prostředky uložené v bance. Podle tehdejších i současných informací se v případě Sberbank CZ jednalo o ekonomicky naprosto zdravou banku podnikající v souladu s právními předpisy. Je zřejmé, že současné problémy byly způsobeny až bezprecedentní okupací Ukrajiny vojsky Ruské federace,“ tvrdí komora, že žádné indicie o rizikovosti banky před invazí nepřicházely.

Navíc Česká advokátní komora připomíná, že ve Sberbank CZ měly své účty s vysokými uloženými částkami i některé kraje či hlavní město Praha. „Podle mediálních informací v bance uvízla miliarda a půl na účtech více než 80 radnic. Umyje si stát i nad jejich vklady v tichosti ruce?“ ptá se komora a pouští se do kritiky ministra financí Stanjury.

„Připomínáme, že Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro finanční trh. Činnost Ministerstva financí související s problematikou finanční stability a dohledu zahrnuje dohled nad finančním trhem, garanční schémata, krizové řízení a jednotný mechanismus dohledu. Ze strany ministra financí, jednoho z nejvyšších představitelů státu, v jeho vyjádření směrem k advokátům jde minimálně o velmi nevhodný a nekorektní výrok, kterým se snaží zbavit odpovědnosti svého ministerstva,“ mají jasno advokáti s tím, že pokud Stanjura považoval Sberbank CZ za rizikovou banku, měl podniknout adekvátní kroky a na rizikovost této banky kraje i veřejnost upozornit.

„ČAK opakovaně žádá, aby stát převzal garanci za vyplacení celého objemu vkladů na advokátních úschovách. Jinak i v důsledku nečinnosti státu může být narušena důvěra klientů v úschovy u třetích osob,“ trvají na svém advokáti.

