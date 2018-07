On zpochybňuje NATO! My se bojíme Ruska. Po slovech Trumpa přichází odezva

Applebaumová ve svém tweetu použila nechvalně proslulý citát někdejšího britského premiéra Nevilla Chamberlaina, který o Československu prohlásil, že to je „vzdálená země, o které víme málo“. Československo bylo poté nejprve částečně obsazeno nacistickým Německem na základě mnichovské dohody, aby posléze Hitler anektoval i zbytek země a ustavil v ní protektorát.

Anne Applebaumová příměr použila v souvislosti s výrokem Donalda Trumpa o Černé Hoře, malé balkánské republice. Trump řekl v rozhovoru pro americkou televizní stanici FOX News moderátorovi Tuckeru Carlsonovi mimo jiné i to, že nechápe, proč by Spojené státy měly platit za obranu Evropy takové peníze. Požadoval, aby se Evropa na financování podílela větší měrou. Oba muži se pak během rozhovoru, natočeného v pondělí ve finských Helsinkách, věnovali otázce toho, proč by měli američtí vojáci bojovat v Evropě.

„Proč by měl můj syn jet bojovat například do Černé Hory?“ ptal se Carlson Trumpa. Ten s moderátorem souhlasil a doprovodil to poznámkou, že v Černé Hoře žijí „silní a agresivní“ lidé. „Jsou to silní a velmi agresivní lidé. Mohou se stát agresivními a gratuluji, jste ve třetí světové válce,“ řekl Trump během rozhovoru.

„Úspěch Tuckera Carlsona a Trumpovo prezidentství jsou nezvratným dokladem toho, že znepokojující procento americké veřejnosti je amorální,“ napsal k tweetu Applebaumové uživatel s přezdívkou „Ateistický misionář“.

„Žiji v Litvě, nedovedete si ani představit, co pro nás takováto prohlášení znamenají. Trump podkopává základní pilíře moderní západní společnosti. Svět se mění a já se stále více obávám, že to nelze vrátit,“ napsal uživatel Simonas.

Americký zpravodajský gigant CNN se Trumpově faux pas věnuje na svém webu. Komentátor Jonathan Cristol hodnotí Trumpovy výroky jako důsledek zásadního nepochopení základních skutečností. „Trumpova slova jsou výjimečně znepokojující, protože vychází ze špatné interpretace základní premisy NATO. Nikdo samozřejmě nechce, aby jejich potomek zemřel pro Černou Horu, ovšem – a zde se Trump mýlí – NATO činí pravděpodobnost smrti pro Černou Horu menší, nikoli větší,“ píše Cristol.

„Nezapomínejme, že NATO bylo z velké části navrženo jako odstrašovač Ruska, které má jistou zálibu v invazích do nečlenských států NATO. V poslední dekádě napadlo Rusko dvě nezávislé země, které nejsou členy NATO. V roce 2008 Gruzii a v roce 2014 Ukrajinu. Rusko podnikalo agresivní akce také proti členům NATO. V roce 2007 spustilo obří kyber útok proti Estonsku, uneslo estonské funkcionáře, a dokonce v listopadu 2016 zasahovalo do voleb v jedné z hlavních členských zemí NATO,“ píše Cristol s evidentním poukazem na Spojené státy.

Trump podle něj zcela ignoruje defenzivní povahu Aliance. „Myšlenka, že by Černá Hora začala válku s Ruskem, je směšná. Ruská armáda je početnější než populace Černé Hory a má v držení tisíce jaderných zbraní. Černá Hora má 1 950 vojáků a 13 helikoptér. Ale i kdyby se prezident Milo Djukanovič rozhodl vyslat své helikoptéry na stovky mil dlouhou trasu a pověřil je útokem na Rusko, NATO by nemělo povinnost Černé Hoře pomoci,“ vysvětluje Cristol.

