Ona vymáhala exekuce! Andrej Babiš znovu zaútočil kvůli Brnu

„Na vládě jsme schváli nového státního tajemníka na Ministerstvo financí, kterým se stal Petr Bejček,“ sdělil úvodem tiskové konference po jednání vlády Babiš. „Dále jsme projednali návrh ohledně návrhu poslanců napříč politickým spektrem ohledně dávek osobám se zdravotním postižením. Tam jsme se vyjádřili, myslím, pozitivně, je to tak?“ obrátil se Babiš na ministra zdravotnictví Vojtěcha. „Ano,“ odvětil mu Vojtěch.

„Projednali jsme dary na pomoc migraci, celkově je tam vyloučeno 150 milionů, v minulosti bylo přiděleno 100, dnes jsme rozdělili padesát – mimo jiné Iráku, Úřadu vysokého komisaře OSN,“ zmínil Babiš. Vojtěch se pak rozhovořil o elektronickém receptu a předepisování léků.

Babiš následně zodpověděl dotaz ohledně zavření obchodů o státních svátcích a také k minimální mzdě. Závěrečný dotaz České televize pak směřoval k ovládnutí společnosti Bauer Media Mafrou, jež spadá do Babišova svěřenského fondu. „Nechápu ten poslední dotaz. Odešel jsem z firmy na základě zákona lex Babiš, takže k tomu nemám co říct,“ poznamenal Babiš.

Své pak také řekl k povolebnímu vyjednávání v Brně, kde z koalice nakonec bylo vyšachováno vítězné hnutí ANO a městu povládne primátorka z ODS. Babiš to včera označil za bezprecedentní podraz, dnes novinářům řekl, že návrat jedné z nejhorších frakcí opoziční smlouvy k moci v Brně je hodně špatná zpráva. Citoval tak Babiš z blogu Umřít Brno, který doporučil. „Paní Markéta Vaňková byla advokátkou, řadu let vymáhala exekuce,“ četl také informace o občanskodemokratické primátorce.

„Je to návrat kmotrů. A bohužel to vypadá, že to samé se stane v Plzni. Zabránit tomu nemohu. Máme parlamentní systém, jaký máme, nemáme většinový. Je to o těch zájmech, pro Brno je to nejhorší, co se mohlo stát. Pan Vokřál je oblíbený primátor, snažil se vyjednat širokou koalici a jsem velice překvapen, že pan Fiala, který se v minulosti distancoval od kmotrů, jim znovu fandí. ODS se nezměnila, kmotři tam fungují,“ zakončil Babiš.

autor: vef