Ondráček z KSČM: Hrnec v marketu si koupit můžete. Boty dětem rodiče nekoupí. Šílené

Andrej Babiš (ANO) požádal Sněmovnu o prodlužení nouzového stavu o dalších 30 dní, až do 20. prosince. Mělo by jít už o 3 měsíc, v nichž by Česko mělo být spoutáno nouzovým stavem. Tento trvá od začátku října.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček kroutil nad žádostí vlády hlavou.

Začal útokem na neziskové organizace, kterým ministerstvo vnitra přidělilo pro rok 2019 40 milionů korun, v roce 2020 to mělo být 70 milionů, ale po Ondráčkově zásahu se z toho stalo 50 milionů a na rok 2021 prý ministerstvo počítá se 156 miliony korun. „Pro ty neziskovky, které se soudí se státem. To je do nebe volající navýšení o dalších 300 procent,“ udeřil Ondráček na Babiše a celou jeho vládu.

Poté obrátil pozornost k samotnému nouzovému stavu a vyčetl ministrům, že svou žádost podložili nedostatečně po odborné stránce a nedostatečně vysvětlují, proč je prodloužení nouzového stavu tak důležité. Přitom stačilo poukázat na nestabilitu současné epidemické situace v Česku. Dalo by se také argumentovat počty lidí v nemocnicích a nakonec by bylo možné pracovat i s tím, že koronavirová situace není v Česku ve všech krajích stejná.

Jenže aby s tím mohla vláda pracovat, musela by podle Ondráčka předložit poslancům jasná čísla, ukázat trendy a pak žádat o prodlužení nouzového stavu.

Poté důrazně žádal kabinet, aby lidem řekl, s čím musí počítat na Vánoce, jestli vůbec bude možné vyrazit na lyže alespoň do českých hor nebo do zahraničí, nebo se nepojede vůbec nikam. Pokud by vláda počítala s uvolněním zimní turistiky, pak by provozovatelé zimních středisek měli mít čas se na to připravit. „Pokud jim to řekneme 20. prosince, tak už nebudou mít čas se na to připravit,“ upozornil Ondráček. „Nejhorší by bylo jenom slibovat,“ ostřeloval vládu dál Ondráček.

Vyčetl vládě, že komunisté předkládali vládě řadu návrhů na opatření, která mohla zbrzdit druhou vlnu.

„Na nic jste nereagovali, byli jste opilí z kocoviny, jak se vám podařilo zvládnout první vlnu a než jste se vzpamatovali, byla tady vlna druhá. Do toho všeho se začnete mezi sebou ještě hádat a obviňovat se z toho, kdo za co může. Ještě čekám, kdy na sebe začnete podávat trestní oznámení. Výborná vláda. Dvoukoaliční,“ nešetřil slovní municí Ondráček.

Poté vládě vyčetl, že její současná protikoronavirová opatření nedávají smysl, protože člověk si na jedné straně může dojít koupit hrnec do supermarketu, ale rodiče už nemohou jít koupit svým dětem tolik potřebné zimní boty.

„Ta nelogičnost těch vašich opatření je šílená,“ nebral si servítky.

Nechápavě pozvedl obočí i nad tím, jak jsou opatření nastavena v autosalonech nebo v kadeřnictvích.

V autosalonech je to tak, že prodej aut je zavřený, ale opravy vozidel povoleny jsou. To zahrnuje i výměnu pneumatik. Člověk přijede na výměnu pneumatik a přímo v salonu si počká na provedení výměny. A takový zákazník může chodit vevnitř v prodejně. „Ale nemůže tam přijít někdo jiný, kdo by řekl, že si na konci roku chce koupit nové auto. Jaká v tom je logika? Proč nemůžu jako zákazník přijít a koupit si nové auto a podpořit tím ekonomiku? Když mi to vysvětlíte, budu velmi rád,“ obracel se na vládu Ondráček.

Pokud jde o kadeřnictví, Ondráček nechápe, proč na jaře bylo možné chodit ke kadeřníkovi, za dodržování určitých podmínek, ale na podzim už totéž možné není. „Jak to, že to šlo nastavit na jaře a nešlo to nastavit teď? Jestli mi to dokážete vysvětlit, budu velmi rád,“ zopakoval Ondráček směrem k vládě.

„To, že jste se z chyb na jaře vůbec nepoučili a musíte je znova opakovat, to vůbec nechápu," kroutil hlavou Ondráček.

A když už je vláda, z pohledu komunistického poslance, neschopná, měla by lidem říct, co všechno jim zakáže.

Poté se Ondráček obrátil přímo na Babiše. „Pan premiér apeloval na občany, ale pane premiére, apelujte také na vlastní ministry,“ rýpl si Ondráček do Babiše s tím, že ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný hlásí, že protiepidemický systém PES funguje, ale prakticky v tu samou chvíli ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, jenž je ministrem za téže hnutí, volá, že bude chtít opatření změnit.

