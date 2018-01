Ondřej Hejma pálí ostrými: Zeman dělá politiku správně, je to střela a démon. Drahoš je jen kontejner na protizemanovské hlasy!

Výsledky prvního kola prezidentské volby ho prý vůbec nepřekvapily, potvrdilo se akorát to, s čím tak nějak už všichni počítali. Nepřekvapilo ho prý ani ne příliš šťastné umístění Mirka Topolánka. „Topolánek do toho vlítl jako v nějaké operetě, no a stejně rychle vylítl. První kolo byla nuda v Praze, snad to začne být zajímavější,“ zhodnotil Hejma.

Dále také dodal, že výsledky voleb alespoň poukázaly na to, že Češi jsou moudrý národ. „Dokazujeme to znovu a znovu i v parlamentních volbách. Konečně se začínáme chovat jako členové EU a podle toho volíme,“ řekl a dodal, že třicet let tady byla teze, že Západ je mýtická oblast, kde vše vidí lépe a jsou mnohem dál než my. „Teď konečně lidé říkají, že jsou členové EU, a ptají se, proč mají čtvrtinové platy, pak je jasné, že vznikla volba Babiše, byznysmena, který to umí,“ dodal.

Drahoš sice říká, že jsme členové Unie, ale za to se máme chovat hlavně pěkně a nekonfliktně. To, že Zeman získal téměř čtyřicet procent, svědčí o tom, že jeho politika je prý správná. „On má zkrátka správnou politiku, je to neřízená střela, démon, i když jeho styl kolem, který lidé odsuzují, je děs, běs,“ řekl s nadšením.

Hlavní je, že na Zemanovu politiku mnoho lidí slyší. „Na jeho bonmoty jsme zvyklí a všichni je známe, ale slyší na problém migrace, která je zásadním problémem. On se mu věnuje,“ vyzdvihl a zopakoval, že ti, kdo jsou proti němu, naopak hodnotí právě jeho styl okolo.

„Víte, o Drahošovi pořád nic nevím, i když chodil s mým bráchou do školy,“ řekl Hejma. Dále se zamyslel, že ale právě to by mohlo být jeho velkým plusem. „On je teď ten vlastně ideální průsvitný kontejner na protizemanovské hlasy. Snad ukáže, jestli kromě hlasů v kontejneru má ještě něco dalšího,“ uvedl a dodal, že Drahoš je klasický známkový typ, který se nikam netlačí, a i to bohužel Čechy evidentně bere.

Je to vlastně přesně, jak řekl exprezident Václav Klaus, „Martani a Nemartani“. „Nyní také máme jednoho Marťana a Nemarťana. Snad se začnou konečně řešit důležitá stanoviska, a ne ptákoviny jako doposud,“ doufá hudebník.

Debaty prezidentských kandidátů zpětně hodnotí jako celkem pozoruhodné. „Všichni slušní lidé, které znám, tam na sebe začali kydat, tak to byla fakt hrůza,“ řekl. Příběh Horáčka podle Hejmy asi vstoupí do dějin. „Ten jeho patos a celá filozofická hloubka, ta byla pozoruhodná a doufám, že z toho Michal něco napíše,“ řekl a dodal, že pozoruhodný byl i výsledek Pavla Fischera, ke kterému mu ale pomohl především Havlův odkaz. „Byl to takový Polomarťan,“ dodal.

Co Ondřeje Hejmu udivilo už v začátku, byla prý účast doktora Hilšera. „To jsem nepochopil, jestli opustí medicínu, tak u mě klesne. Bizarní záležitost byl i Kulhánek, měl na to jen ty prostředky,“ uvedl a dodal, že Hanniga nebral vážně vůbec.

„Prezident by přece měl být vrchol politické dráhy, člověk, jenž nabral obrovské zkušenosti, známosti, to je zde přece tradice. Neexistuje přece to, že by za pět let někdo vygeneroval prezidenta, možná za mnohem kratší dobu vlastně,“ rozčílil se.

Do druhého kola podle Hejmy přijde volit zhruba stejné množství lidí. „Ale možná se zhrzení voliči těch poražených kandidátů naštvali a vykašlou se na to, nevím,“ uvedl a dodal, že doporučení kandidátů může mít jistou váhu, ale není to automatika. „Drahošovi se hlasy sejdou, je tu jejich filozofie, že jsou proti Zemanovi, tak uvidíme,“ uzavřel.

