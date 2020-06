Ondřej Neff pro PL: Tohle nedopadne dobře. Už nadávají i černochům. Hledají nepřítele. A v EU se tomu tleská

reklama

25. května došlo ve městě Minneapolis v americkém státu Minnesota k incidentu, respektive k policejnímu zásahu, který skončil smrtí Afroameričana George Floyda. Následovaly protirasistické protesty po celém světě, samozřejmě zejména v USA. Viděl jste ten záznam – a ptám se teď pouze na tu separovanou událost – nikoliv na její konsekvence, kterých bude patrně ještě přibývat…

Byl jste na svých cestách po světě a zejména po USA očitým svědkem něčeho podobného – to jest brutální policejní zvůle s rasistickým podtextem?

V New Yorku jsem byl svědkem takového spíše absurdního incidentu, který je ale vcelku příznačný, pokud jde o tu současnou atmosféru v americké společnosti. V restauraci McDonald tam mladičký černoch odcizil jednomu z hostů peněženku. Do pěti minut tam byla policejní hlídka, což byli shodou okolností taky černoši – a ti ho ihned chytili a zpacifikovali, takže to nakonec vypadalo tak, že čtyři černí vedli jednoho toho černého zlodějíčka v poutech do auta – a kolem se během chvilky srotil dav dalších černochů, který těm strážcům zákona nadával do rasistů.

Je to podle vás problém, který je v americké společnosti hluboko zakořeněný a pak stačí jen jedna rozbuška, aby znovu vzplál?

Domnívám se, že ano, to totiž opravdu není žádná krátkodobá záležitost. Amerika podle mě platí a navždy bude platit daň za své praktiky z 18. a 19. století, kdy dovážela na svůj kontinent obrovské množství otroků z Afriky. Navíc většina těchto lidí se vzhledem ke strašným podmínkám, jež na těch lodích panovaly, v USA ani nikdy nevylodila. A to všechno se dělo už v době, kdy pojem otroctví ze svého právního řádu už dávno vypustily i koloniální mocnosti, jako byla Británie či Francie. Takže je úděl, který si s sebou Amerika už po staletí nese. A vidíme to opravdu i dnes, že ti Afroameričané žijí z velké části v sociální pasti, kterou opustí jen ti skutečně nejlepší z nich, kterým je dopřáno především vzdělání a mají tak šanci na kvalifikovanou práci.



Média možná celou tu věc až příliš dramatizují, což není ostatně nic nového, ale už jsem četl i o tom, že jde o největší protesty od dob M. L. Kinga, jež by mohly vyvolat dokonce i další občanskou válku v USA. Sdílíte podobné obavy?

Ne, ne, tomu rozhodně odmítám uvěřit. Jak už jste sám naznačil, je to jen součást mediální hysterie, která se kolem tohoto problému zčásti uměle vytvořila. Nezapomínejme na to, že v té občanské válce tehdy bojovaly proti sobě jednotlivé americké státy s rozvinutou strukturou, s vlastní vládou, armádou atd. Toto jsou pouze pouliční nepokoje, nic víc. Je nutno je brát vážně, ale o žádné občanské válce bych v souvislosti s nimi určitě nemluvil.

Psali jsme: „Dobros*ři!“ „Lež!“ Jiří X. Doležal to dal Black Lives Matter pořádně sežrat Češi, i vy můžete za otroctví, připusťte si to! Seděli v kavárnách díky dřině jiných, říká historička o předcích Cyril Svoboda: USA jsou rozdělené jako za občanské války Sever proti Jihu. Afroameričané půjdou volit. Trump se teď nemůže postavit na jejich stranu Češka žijící v USA nám zaslala dopis, který mezi rodiče vyslal Afroameričan učící jejich děti

Každopádně se toto vše děje před očekávanými americkými prezidentskými volbami a všeobecně převládá názor, že právě tyto události by mohly zlomit vaz Donaldu Trumpovi při snaze o znovuobhájení mandátu v Bílém domě. Jste téhož mínění?

Tak je jisté, že Donald Trump z toho všeho určitě radost mít nemůže. Myslím si, že k tomu policajtovi, který se v Minneapolis tak tragicky zasloužil o smrt George Floyda nechová nyní právě vřelé vztahy…

To ovšem nebude jediný Trumpův problém, protože podle průzkumů se většina voličů z těch klíčových amerických států staví proti němu jednak kvůli zmiňovaným rasovým otázkám a dále také kvůli nezvládnutí pandemie koronaviru…

Do jaké míry máme za těmi rasovými nepokoji, které se neodehrály pouze v USA, vidět i politické motivy a politickou objednávku ze zahraničí?

Za vstup z vnějšku můžeme považovat například vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten si nebral žádné servítky a neuchýlil se ke smířlivé diplomacii, jak to v podobných případech většinou bývá.

Na druhé straně je směšné si myslet, že Rusové nebo Číňani ty nepokoje sami vyvolali, nebo aspoň nějakou významnou měrou je pomohli rozdmýchat. Vidím daleko větší problém v tom, že podobné věci jsou jenom vodou na mlýn progresivistické levici.

Pro někoho vcelku neznámý termín. Co máte na mysli tou progresivistickou levicí?

Tak on to možná není příliš známý termín, ale z praxe ho známe všichni. To je totiž ta nejlepší cesta k tomu, aby se v 21. století stala tím, co byl nacismus a komunismus ve století minulém. Zatím za sebou nemá kriminály a popravčí čety. V uvozovkách jenom přináší omezení základních lidských svobod, především svobodu myslet a mluvit. Podporuje tendence k sociálnímu inženýrství a to je předpoklad k úpadku ve všech oblastech lidské činnosti. A Evropa, zejména evropské instituce, jsou bohužel silně pod vlivem těchto snah a jenom tomu tleskají.

Abychom to opravdu dostatečně pregnantně dekódovali – jestli dobře rozumím, máte tím na mysli politickou korektnost za každou cenu?

Ano, přesně tak, jsou to jen další a další omezení a hledání nepřítele. Víte, já prožil většinu života v komunistickém režimu. Už dnešní čtyřicátníci nemají přesnou představu, co to bylo. Přirovnal bych to k dusivé dece, temné a tupé.

Když vidím, co se děje, co se provádí s jazykem, co se smí a co se nesmí, jak se kádruje, jaké jsou znovu kvóty, jak se najednou objevila norma na to, co je správné si myslet a kdo smí se k věci vyjadřovat a kdo ne, vnímám tu deku znovu, jak se na nás snáší. A najednou je tu befel, je tu slogan, je tu BLM a kdo má pochybnosti, je zločinec. A naopak, pražské divadlo si to vyvěsí na portál, aby bylo vidět, jak je v souladu s linií. Pod tou pomyslnou dekou se za minulého režimu volně dýchat nedalo. Rovnítko se ovšem klást nedá. Dnes tu není žádná partaj, žádní vůdci, žádní Leninové a Gottwaldové. Hlasy jsou různorodé, ale píseň stejná. Hlavním motivem těch BLM protestů je změna systému.

U nás to slyšíme na každém rohu. Volby že vlastně nic neznamenají, vůle většiny že je diktatura, že politické strany jsou jenom na obtíž. Ten nový dobrý svět nastane, až to občanská společnost vezme do rukou. Budeme se všichni společně radit a jedině tak nalezneme to správné řešení. A kdo má námitky je zločinec. Tohle vyrábění zločinců, to je pak ten spojující princip totalitního myšlení minulosti i budoucnosti.

Dobrá, ale co spojuje tohle všechno s incidentem v Minneapolis a následnými protesty proti rasismu?

Už samotný ten výrok pana Floyda „Nemohu dýchat“ se mi v tomto kontextu dostává do trochu širších souvislostí. Protože po Floydově úmrtí je zločinec běloch a má padnout na kolena a prosit o odpuštění. Kdo nad tím projeví pochybnost, je zatím jen podezřelý, ale kdo ví, kdy to bude zločin.

Když to tedy shrnu, jeden místní incident ve vzdáleném americkém městě posílil dusivý efekt progresivismu v naší společnosti. V té společnosti, která odvodila své úspěchy ze svobody a z jednoduchého principu, že není jenom jedna pravda.

S Ondřejem Neffem rozmlouval Tomáš Procházka.

