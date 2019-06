Opozice kritizuje u vlády populismus či chybějící reformy

Kabinet podle Fialy žije ze dne na den bez vize. „Na to brzy doplatíme všichni. Jediné, co se ANO, ČSSD a KSČM úspěšně daří, je útok na aktivní lidi, malé podnikatele a celou střední třídu,“ řekl. Společnost je podle něj kvůli Babišovi rozdělená, stoupá napětí a „blbá nálada“. „Vláda vynakládá veškerou energii na řešení osobních a podnikatelských problémů premiéra. Je ve vleku komunistů a prezidenta. Současná vláda je nejhorší od roku 1989,“ dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že vláda přichází s řadou zoufalých snah o líbivá populistická gesta místo toho, aby řešila důležité věci. Připomněl Babišovo trestní stíhání a faktický střet zájmů. „Mrzí mě, že již před rokem, kdy jsme začali komunikovat s ministerstvy, aby přizpůsobila podmínky vyplácení dotací přísnější směrnici proti střetu zájmů, vláda věc bagatelizovala a ministři ANO věc odmítali řešit na domácí půdě,“ uvedl. Za tristní považuje personální situaci ve vládě, která se podle něj vyznačuje „překotnými odchody neschopných ministrů“.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí má od počátku výhrady k účasti ČSSD v koalici. „Čas potvrdil naše obavy, že to bude vláda nestabilní, zmítaná spory, která nebude schopna důsledně plnit sliby, které dala voličům. Dlouhodobě prosazujeme vládu odborníků, nominovaných vítězem voleb, která by prosazovala dohodnuté programové kroky, které vycházejí z přání většiny občanů ČR,“ řekl.

Za vládu „slibovačů a odkladačů“ označil kabinet šéf lidovců Marek Výborný. „Vadí nám také, že dostatečně nepodporuje pracující rodiče s dětmi. Vadí nám, že se možná nestihne navýšit slíbená rodičovská od příštího roku. Vadí nám také škraloupy premiéra. Je v čele vlády, přitom je trestně stíhaný,“ uvedl Výborný. Veřejnost se podle něj navíc stále unavuje řešením Babišových problémů, místo aby se mohla soustředit na důležité věci.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že na základě programového prohlášení vlády čekal legislativní smršť, ale ta se nekonala. „Vláda nepřišla ani s návrhem žádné důležité reformy, například důchodové. V době hospodářského růstu vláda vyvíjí negativní fiskální úsilí, rozpočet je deficitní a vědomě tak zhoršuje strukturu státního rozpočtu. Nadále klesá i podíl investic do budoucna. To je velmi nezodpovědné a následky se projeví, až přijde období ekonomické krize,“ uvedl. Kvůli řešení problémů premiéra podle něj nemá vláda čas na reálnou práci.

Jako o velké improvizaci hovoří o vládnutí Babišovy sestavy šéf STAN Vít Rakušan. „Vláda na jedné straně peníze lidem do jedné kapsy strčí a z druhé jim je vytáhne – křiklavým příkladem je zdražení zápisu do katastru nemovitostí, a to na dvojnásobek,“ uvedl. Koalice podle něj moc nefunguje, za trapný folklor považuje přetahování se o to, kdo co prosadil dříve a lépe. „O tápání premiéra svědčí rekordní počet vyměněných ministrů,“ upozornil. Připomněl i Babišovo stíhání a střet zájmů.

Komunisté se na vládu dívají kriticky, i když jí při hlasování o důvěře vyjádřili podporu, uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič. „Prioritou pro nás bylo naplňování našich programových bodů vyjádřených v sedmi podmínkách. Z tohoto pohledu jsou některé závazky pro nás úspěchem v naplňování našeho volebního programu. Je nám zřejmé, že nelze všechny body naplnit v jednom roce vlády,“ uvedl. Velké výhrady má KSČM k zahraniční politice. „Vadí nám i velice liknavý přístup k řešení platové politiky u České pošty a neustálá snaha upřednostňovat převod poboček na franšízy. Máme výhrady i k nedostatečné podpoře dostupné bytové výstavby,“ dodal.