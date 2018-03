Opravdu ostrá Partie: Bělobrádek srovnával Ondráčka s nacisty a šířil konspirace, Filip mu vytkl kádrování a útok na ústavu. A pak se stále překřikovali

V nedělní Partii televize Prima proti sobě zasedli předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a šéf komunistů Vojtěch Filip. Mezi oběma politiky to pořádně jiskřilo. Zesilovali hlas a občas si skákali do řeči tak razantně, že moderátor nestíhal. V jednu chvíli Bělobrádek prohlásil, že nemá rád konspirační teorie, ale nemůže jinak a nabídne jednu konspirační teorii o premiérovi v demisi Andreji Babišovi.

Šéf komunistů v úvodu pořadu ocenil, že se jeho stranický kolega Zdeněk Ondráček stal předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Já myslím, že to byl logický výsledek té dohody, která padla mezi jednotlivými politickými stranami. Je to vlastně v rámci dohod o obsazení orgánů Sněmovny,“ poznamenal k tématu Filip.

Bělobrádek nabídl trochu jiný pohled. „Znamená to, že je tady pořád hlasovací mašina hnutí ANO, SPD a KSČM. Znamená to, že se podařilo přesvědčit část hnutí ANO, že je to v pořádku,“ kroutil hlavou nespokojeně předseda lidovců nad tím, že hnutí ANO většinově přijalo za svůj názor, že je v pořádku, když Ondráček stál proti lidem toužícím po svobodě s obuškem v ruce a dodnes na tom nevidí nic špatného.

Filip se však svého spolustraníka Ondráčka dál zastával. „Já nechápu, proč by se měly organizovat nějaké občanské demonstrace,“ podivoval se Filip. Demonstranti dávají najevo, že občané upírají Ondráčkovi právo podílet se na správě věcí veřejných, když byl zvolen standardní cestou. „To nejsou demokraté,“ poznamenal Filip na adresu lidí, kteří se chystají demonstrovat proti Zdeňku Ondráčkovi.

„Tohleto je otevřený útok na ústavu a na právo občana podílet se na správě veřejných věcí,“ vypálil předseda KSČM.

Filipovi se zdá, že po roce 1989 došlo k razantnějším zásahům policie, např. při zasedání Mezinárodního měnového fondu, a proti tomu občané neprotestují. „Policisté, kteří zasahují dnes, se mají bát toho, že až bude zvolen někdo jiný, tak jim bude vyčítáno?“ ptal se Filip.

Bělobrádka však nepřesvědčil. „Na to, že jednali podle rozkazu, se vymlouvali i nacisté,“ připomněl předseda lidovců. Stejně tak rázně odmítl upírat občanům právo demonstrovat za cokoli či proti čemukoli, co uznají za vhodné. Předseda lidovců připomněl předsedovi komunistů, že žijeme v demokracii a lidé mohou svobodně vyjadřovat své názory.

Filip však dál trval na tom, že Ondráček je nejlepší volbou pro předsedu kontrolní komise, protože má dlouholeté zkušenosti s prací u policie.

Já nemám rád spiklenecké teorie, ale...

Pak přišlo na přetřes počínání premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který nemá důvěru Sněmovny, ale sám odvolává české úředníky s odůvodněním, že nemají jeho důvěru. Klasickým příkladem může být odvolání ředitele České pošty Martina Elkána nebo pokus o odvolání šéfa GIBS Michala Murína. „Ten člověk kádruje a říká, že nemají jeho důvěru. To je skutečně komické,“ poznamenal na adresu Babiše Bělobrádek. „Pokud on tu poměrně skandálně hovoří o tom, že si v České republice lze objednat na kohokoli trestní stíhání, tak co kdyby si to na pana Murína objednal on,“ pokračoval ve slovní palbě.

Předseda lidovců prý nemá rád konspirační teorie, ale pokud tady Andrej Babiš tvrdí, že si lze objednat trestní stíhání té či oné osoby, tak se nesmí divit, když se jeho vlastní slova obrátí proti samotnému premiérovi. Pokud chce předseda vlády odvolat šéfa GIBS, musí postupovat podle zákona. Buď má k odvolání šéfa GIBS zákonné důvody, pak ať ho odvolá, nebo tyto důvody nemá a pak podle zákona nemá důvod nutit šéfa inspekce k odchodu.

V obecné rovině konstatoval, že v Česku kriminalita klesá, z čehož lze dovodit, že bezpečnostní složky pracují, jak mají.

Když znovu dostal slovo Filip, Babiše se zastal. „Tady kádrují jiní. To jsme viděli, jak tady kádrovali našeho kandidáta,“ rozčílil se Filip. Posléze dodal, že se na situaci v bezpečnostních sborech nedívá zdaleka tak pozitivně. Je také evidentní, že se nezvyšuje bezpečnostní situace v České republice. „I když jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě, ta kriminalita je velká,“ vyjádřil svůj názor šéf komunistů.

Hosté se věnovali také otázce hledání důvěry pro příští vládu Andreje Babiše. Bělobrádek podotkl, že kdyby se postupovalo jako v Německu, tak by tu ještě dnes vládl kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD), který na rozdíl od Babiše dokázal získat důvěru. Teprve až by se tu objevila nová vláda s důvěrou, Sobotka by přestal vládnout a udržovat zemi v chodu. Předal by štafetu novému premiérovi.

Filip nabídl zcela opačný pohled. „Ty volby dopadly zcela jinak, než by si možná někteří přáli... Byl by tady stejný chaos, jako když vládl dál Jiří Paroubek a Mirek Topolánek říkal, že tato vláda nemůže vládnout,“ uvedl Filip.

Bitva o Českou poštu a svoboda médií

Ve druhé polovině rozhovoru se pánové ještě jednou vrátili k odvolání ředitele České pošty a tentokrát se do sebe pánové tvrdě pustili. „Tady byl důvod k odvolání generálního ředitele České pošty. Česká pošta měla problémy a předchozí vláda je neřešila,“ řekl Filip. „Ale řešili jsme to, je tady pošta partner a další projekty, takže jsme to řešili,“ skočil do řeči Bělobrádek Filipovi. „Ale neřešili,“ vrátil Filip úder Bělobrádkovi s poukazem na to, že se v České poště v minulých letech demonstrovalo, ale Sobotkova vláda podle komunisty nedělala nic, aby pomohla napravit poměry uvnitř instituce. „Ale dělala,“ bránil se znovu Bělobrádek. „Ale nedělala,“ trval si Filip na svém. Pánové se začali překřikovat a moderátorovi se debata zcela vymkla z rukou.

V jednu chvíli však přece jen získal nad diskusí kontrolu a otevřel ještě jedno téma – vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Filip konstatoval, že tento případ je třeba vyšetřit, ale není dobré ho zneužívat, což se bohužel také může stát. Bělobrádek v první řadě kondoloval rodině a poté zdůrazňoval, že společnost si musí chránit svobodu slova. V tom mu Filip dal za pravdu. Svoboda slova však podle Filipa není totéž jako svoboda lhát.

Nakonec padlo pár slov i o nové směrnici EU na ochranu osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. Politici se shodli na tom, že tato směrnice si zaslouží úpravu, protože ani novináři, ale ani starostové obcí si nezaslouží, aby se při své práci museli bát drakonických pokut.

„Evropská unie, a zejména Evropská komise, se teď natolik vzdálila občanům, že se nelze divit, že se lidé začínají bouřit a říkají: tohle už nám nevnucujte,“ poznamenal na adresu směrnice, která začne platit v květnu, Filip.

autor: mp