Orbán: Evropské unii zbývají tři roky. Rusové vždy dodrželi slovo

Orbán konstatoval, že to, co dělal v Maďarsku, šlo proti liberálnímu větru. Ale s Donaldem Trumpem nastává „nová realita“. Což Maďarsku pomůže, protože i když o odporu liberálů žertuje, tak situace byla vážná, tlačil na něho jak Washington, tak Brusel. „Teď po nás šlape o botu méně,“ řekl a dodal, že z toho má radost a ještě větší radost bude mít, až zmizí i bota bruselských byrokratů.

Také si rýpl, že milovníci konspiračních teorií mají teď problémy, protože si musejí najít nové, když se ty staré ukázaly jako pravdivé. Například o tom, jak USA sponzorovaly Orbánovy oponenty. „Faktem je, že liberální elity použily peníze amerických občanů, aby rozšiřovaly svou ideologii po celém světě. V Maďarsku financovaly více než 60 neziskovek, platily politiky, média. Bylo to spiknutí proti naší suverenitě a nezávislosti,“ řekl. Za ještě skandálnější však považuje, že to samé dělá Brusel, na který musí Maďarsko přispívat. „To je liberální deep state. Globální liberální deep state a teď vidíme, jak fungoval,“ sdělil.

Konstatoval, že v Evropě je problém zejména s demokracií. Totiž že elity prosazují věci, proti kterým je většina obyvatel, např. masovou migraci. A že jsou do nich tak zainvestované, že nedokážou změnit své stanovisko. Carlson mu přizvukoval, že v USA se význam demokracie také změnil, na „cokoliv, co chtějí ti u kormidla“. S tím Orbán souhlasil a dodal, že se slovo demokracie používá příliš, bez znalosti co vlastně znamená.

Ohledně Evropské unie Orbán uvedl, že její ekonomický úspěch do značné míry závisel na Německu, které mělo jednoduchý a fungující ekonomický model, tedy vyspělé evropské technologie poháněné levnými ruskými energiemi. Ale tento model s válkou na Ukrajině skončil a Evropa nový nemá, a proto nemá ani konkurenceschopnost. Varoval, že pokud se v Evropské unii něco nezmění, tak se do tří až čtyř let rozpadne.

Carlson se také tázal na plynovod Nord Stream. Jeho sabotáž považuje za historický okamžik a podivuje se, že se o ní v Evropě víc nemluví. „Když to nadhodím, tak se lidé v Evropě stydí a snaží se držet ode mě dál,“ řekl. Orbán k tomu dodal, že důvod je jednoduchý, protože po dlouhou dobu byly americké a evropské liberální elity ve shodě. Takže když se shodly, že něco je problém, tak to byl problém. „A když se shodnou, že něco není problém, tak to není problém,“ narážel na ticho o Nord Streamu.

Moderátor také zmínil, jak je Orbán označován za „ruskou loutku“ americkým tiskem. Ten k tomu řekl, že má vždy dilema, zda vůbec reagovat. Ale už vážně dodal, že není proputinovský, ale promaďarský. Dodal, že když se vrátil k moci v roce 2010, tak s ruským prezidentem Putinem uzavřel dohodu (prezidentem byl ovšem tehdy Medveděv – pozn. red.), že historii nechají historikům a budou racionálně ekonomicky spolupracovat. „A to jsme i udělali a fungovalo to a bylo to dobré. Rusové vždy dodrželi své slovo. Když se na něčem domluvili s Putinem, tak se to stalo,“ řekl a dodal, že to samé platilo u něho.

Carlsonovi také nebylo jasné, proč boj proti Rusům vede Velká Británie, která s nimi bojovala na stejné straně ve dvou světových válkách. Orbán se se smíchem zeptal, proč na to musí odpovídat zrovna on a moderátor otázku obhajoval, že je nejdéle působícím lídrem v Evropě. „Až budu v důchodu, tak na to odpovím,“ smál se dál Orbán.

Už vážněji hovořil o konfliktu na Ukrajině, počtu obětí, zničeném průmyslu a dalších následcích. Mínil, že pokud Donald Trump nedomluví konec války, tak by se z Ukrajiny mohl stát „Afghánistán Evropské unie“. „Nekonečná válka, nekonečný konflikt bez cesty ven, požírající životy, energii, všechno,“ nastínil. A dodal, že výzva pro Donalda Trumpa bude najít cestu, jak Rusy přesvědčit o zastavení války, když ji vyhrávají. Opět s úsměvem dodal, že to „naštěstí“ není jeho úkol. Vyslovil se pro zapojení Ruska do evropské bezpečnostní architektury.

Také hovořil o tom, že Ukrajina byla „nárazníkovou oblastí“. Ale z té se stala válečná oblast. Připomenul, že Západu vždy říkal, aby tuto válku nepovažoval za svou. „Není to válka Západu, je to válka dvou slovanských zemí. Brutální, ale bratrovražedná válka,“ prohlásil. Také zmínil, že byl vždy proti myšlence, že válka Rusko oslabí, naopak zastával myšlenku, že ho posílí.

Orbán byl také tázán na jeho názor na prezidenta Zelenského. Řekl, že ať už si myslí o Zelenském cokoliv, tak se Ukrajinci rozhodli jít do války, bránit své území, právo na to vstoupit NATO a být součástí Západu. „Bojovali za to, ztratili statisíce životů, bojují hrdinně, takže jsem velmi opatrný s kritickými poznámkami vůči Zelenskému, protože co dokázali, je historické a heroické, vzdorovat Rusku tak dlouho,“ pravil. Nicméně Ukrajinci podle něho nedokázali rozpoznat záměry Západu a mysleli si, že je Západ bude podporovat věčně. A teď jsou kvůli tomu, jaký zvolili přístup, „v opravdu velkých potížích“.

