Předseda maďarské vlády Viktor Orbán se nechal slyšet, že vzdorovat „bruselskému vichru" je někdy dost obtížné. Daří se mu to prý jen díky vědomí, že většina maďarského národa stojí za ním. Proto se prý také ptá lidí, zda by se podle nich měla Ukrajina stát např. členským státem EU.

„Vstupu Ukrajiny do EU lze zabránit, pokud budeme v této debatě pokračovat, pokud budeme statečně stát za svým postojem, a pokud nedovolíme, aby Maďarsko mělo probruselskou a proukrajinskou loutkovou vládu,“ zdůraznil premiér Viktor Orbán v pořadu Dobré ráno, Maďarsko, v rozhlasovém vysílání rádia Kossuth.

„Pokud Maďarsko v tomto boji bude pokračovat, pak se můžeme bránit, což znamená, že si lidé ponechají to, co mají. Členství Ukrajiny v EU by znamenalo, že by lidé ztratili značnou část toho, co mají dnes. Znamenalo by to zvýšení daní, snížení důchodů a konec snižování účtů za energie v domácnostech. Maďarsko a maďarské rodiny mají co ztratit,“ prohlásil Orbán.

Konstatoval, že vedle síly maďarského lidu oceňuje také pozici slovenského premiéra Roberta Fica, byť nejen jeho. Podle průzkumů se lidé v jedenácti zemích EU, včetně Francie a Německa, stavějí proti urychlenému přistoupení Ukrajiny a pouze v deseti zemích jej lidé podporují, poznamenal Orbán.

A aby bylo možné tuto politiku udržet, měl by zůstat u moci on se svou stranou Fidesz. Pokud další volby vyhraje opozice, bude to z Orbánova pohledu znamenat, že do Budapešti vládu dosadí Brusel.

„Neměli bychom pochybovat o tom, proti čemu stojíme, je to jiná politická koncepce, jiná strategie, jiná budoucnost pro Maďarsko.“ Pokud existuje probruselská loutková vláda, znamená to, že existuje proukrajinská vláda a proválečný ministr obrany. Maďarské opoziční strany se to ani nesnaží skrývat, jak Tisza, tak DK (Demokratická koalice) jsou v podstatě otevřeně proukrajinské politické organizace, prohlásil pan Orbán.

Orbán to vidí tak, že je třeba co nejrychleji a okamžitě uzavřít s Ruskem mír.

Lidé v Bruselu podle Orbána věří, že Evropská unie je ve válce, Ukrajina je přední obrannou linií Evropy a „vedou naši válku“. To znamená, že kdyby neexistovala ukrajinská armáda, pak by – podle úředníků z Bruselu – Moskva zaútočila na Evropskou unii.

„Ale proč bychom měli bojovat proti Rusku na území Ukrajiny?“ zeptal se premiér.

