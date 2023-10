Orgány konají! Rajchl na koni, Novotný neunikne. Státní zástupce „usměrněn“

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8616 lidí

„Dle zpráv, které jsem obdržel, podaly následně podobný podnět desítky a možná stovky našich podporovatelů a občanů České republiky. Trestní oznámení bylo původně obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 5 odloženo a věc byla předána k přestupkovému řízení. Nicméně po sérii podnětů výkonu dohledu podaných k Městskému státnímu zastupitelství v Praze, jakož i k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně se nakonec ledy hnuly a tento týden přišla jednomu z našich aktivních podporovatelů oficiální informace z Nejvyššího státního zastupitelství, že původní rozhodnutí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 o odložení věci bylo zrušeno, a na základě závazného pokynu ze strany Městského státního zastupitelství v Praze bylo trestní řízení ve věci výroků Pavla Novotného skutečně zahájeno!“ dodává Rajchl.

„Samozřejmě lze očekávat, že se příslušné orgány budou snažit o zametení celé věci pod koberec formou podmíněného zastavení trestního stíhání či uložení bagatelního peněžního trestu, nicméně z naší strany se opět pokusíme udělat maximum pro to, aby celá věc jen tak nevyšuměla. Rozhodně ještě není ani zdaleka vyhráno, avšak znovu se potvrdilo, že pokud jste trpěliví, odhodlaní a nenecháte se nikým a ničím odradit, tak se výsledky nakonec vždy dostaví! A teď si představte, co všechno bychom teprve dokázali, pokud bychom již měli zastoupení v Poslanecké sněmovně!“ píše Rajchl.

„Pevně doufám, že toto rozhodnutí pro nás bude další motivací k tomu, abychom v našem úsilí nepolevili, a naopak jej ještě vystupňovali. Jsem přesvědčen, že stejně jako v tomto případě nakonec všech našich vytyčených cílů společnou prací dosáhneme! Velké díky všem, kdo jste se na této věci aktivně podíleli. Díky všem, kdo jste PRO!“ dodal Rajchl.

K podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa vedly například podnikatele Jana Čížka peprné výrazy řeporyjského starosty. „Už jen výzvy k tomu, aby někdo vytahoval někoho z domu, zabíjel děti nebo něco zapálil, jsou podle mě způsobilé naplnit skutkovou podstatu trestného činu,“ řekl v březnu letošního roku pro ParlamentníListy.cz právník Tomáš Nielsen. „Činí-li tak tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, může být potrestán odnětím svobody až na tři léta,“ dodal tehdy advokát Radek Suchý.

Novotný tehdy v jednom ze svých příspěvků na sociálních sítích nešetřil svou naštvaností vůči občanům, kteří jsou podle něj nevděční. „Češi jsou nejhorší národ, nevděčnej. Tenhle českej plebs by měl klečet na kolenou a děkovat profesoru Fialovi. Že má zadarmo zdravotnictví, že je tu bezpečno, teplá voda teče... Jste nevděčná banda českejch zm*dů,“ rozlítil se člen ODS.

Ještě více řeporyjský starosta přitlačil na pilu, když reagoval na ty, kteří se před prezidentskými volbami obávali zvolení Petra Pavla, neboť by podle nich mohl mobilizovat české muže do války. „Vy se ještě budete omlouvat profesoru Fialovi a generálu Pavlovi. Kde jsou ty vaše válečný rozkazy, vy mr*ky,“ běsnil a přešel k válce na Ukrajině. „Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co zaprděnej Čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka,“ dodal tehdy Pavel Novotný.

Rajchl dnes krátce po zveřejnění svého příspěvku upozornil také na to, co se mu přihodilo. Podle jeho slov byl jeho původní příspěvek na Facebook smazán, a tak jej musel vložit znovu.