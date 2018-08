Ortel nad Jaroslavem Hutkou: Pražský hrad vrací úder za píseň o smrti Miloše Zemana

„Miloš a zubatá.“ Tak zní název nové písně Jaroslava Hutky. V textu zpívá o zhrouceném prezidentu Zemanovi, o zubaté, která prudce sekla kosou, o prasklé lebce, štiplavém kouři a pohřební káře.

V reakci na bezprecentní text písně dostal Hutka nekompromisní vzkaz přímo z Pražského hradu. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka si Hutka podepsal vlastní ortel smrti. Mluvčí to odůvodnil tím, že pokud někdo přeje někomu něco zlého, stane se to přímo jemu.

„Jaroslav Hutka si svou písní sám podepsal svůj ortel. Je to neúprosné pravidlo. Co zlého přeji druhým, samotného mne dostihne,“ vzkázal Hutkovi prostřednictvím serveru ParlamentníListy.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček z dovolené.

Text Hutkovy písně hnul žlučí nejen osazenstvu Pražského hradu, ale kupříkladu i šéfredaktorovi týdeníku Reflex Marku Stonišovi. Připomeňme, že Reflex obyčejně hlavu státu nijak nešetří a mnohdy i ostře kritizuje. Přesto šéfredaktor Stoniš označil Hutkův počin za nechutný.

„Jistě, prezident Zeman je proslulý svými výstředními stravovacími návyky. Nevychovaností, hulvátstvím, sprostotou. Ohýbáním Ústavy. Lhaním. Jmenováním estébáka předsedou vlády. Zatahováním bolševiků k moci. Východními manýrami. Divnými kamarády a spolupracovníky. Bizarními veřejnými akcemi, včetně pálení spodního prádla. Totálním nevkusem,“ jmenuje Marek Stoniš negativa, která jsou podle něho s Milošem Zemanem spojena.

Vzápětí ale dodal, že Hutka svým textem výrazně přestřelil. „Ale přát mu smrt, i když ‚jenom‘ písní? Když jsme ho my, svatoušci demokrati, nedokázali porazit v demokratických volbách, ať tedy zemře, abychom se my, spolu s anděly, mohli radovat? To není vtipné, ale nechutné. Píseň je spíše smutným svědectvím o jejím autorovi samém než o tom, komu přeje smrt,“ konstatoval šéfredaktor Reflexu.

Co všechno Hutka v písni „Miloš a zubatá“ recituje? „Pusto a prázdno jde po Česku, lid zalez kamsi do sklepa, země se změnila v grotesku a z Hradčan už je jen žumpa. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, člověku je z toho hanba. Masaryk v hrobě se obrátil, zařval, co je to za chlapa, a na Zubatou se obořil, kde se zase dneska fláká. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, Zubatá už na Hrad chvátá,“ zpívá Hutka a na videu zachycujícím zpěv této písně se v daný okamžik lehce pousměje.

„V královských hrobkách to hartusí, opilec a vlastizrádce ovarem, sádlem vše zamastí, Karlovi chce se z něj zvracet, Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud. Kosa teď dopadla prudce. Sprosťák a ožrala, blemci blemt, tlučhuba, vidlák a chvástal, vždyť to byl náš český prezident, arcibiskup Duka zalkal. Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud a na Hradě zmatek nastal,“ zpívá písničkář.

„Lebka praskla, mozek odkryla, kladivo, srp, rudá hvězda, na maják šplouchala tequila, v podvěsku kremelská brázda, Miloš je zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud, hotovo, konec a basta. Andělé šťastní a radostní, zpívají václavský chorál, zubatá na káře pohřební, dělá po dláždění randál. Miloš zhroucený a oči v sloup, z cigaret zvedá se štiplavý čoud. Zubatá mává nám nazdar. Zubatá mává nám nazdar. Zubatá mává nám, zubatá mává nám, nazdar!“ zakončuje své nové dílo Jaroslav Hutka.

Písničkář se k politice s chutí vyjadřuje velmi často. Dříve čas od času své pohledy na politiku svěřoval ParlamentnímListům.cz. „My jsme malá izolovaná na Německu ekonomicky závislá a zároveň buransky do sebe uzavřená země. V současnosti jsme spíše karikaturou. Situace vhodná do úpadkové veselohry, kdybychom právě nebalancovali nad propastí. Nenávist – vhodná do skřetovských pohádek – srší ze Zemana. Zároveň jsou to ty ve větru plápolající rudé trenýrky chlapa, který se za nic nestydí a všechno mu projde. On může být modelem nabubřelosti. Babiš se zase podobá nenažranému kouzelníkovi, kterému nefunguje kouzelnická hůlka, takže neumí zakrýt svého kozla, který tu dělá zahradníka,“ sdělil Hutka pro ParlamentníListy.cz před několika lety.

„Alexandrovci? To je trapná parta zpívajících vojáků, to není umělecké těleso, ale propagandistické těleso dříve Sovětského svazu a nyní Ruska. Že se k tomu nyní připojili i komerčáci, co k tomu říci? Prostě dělají to pro peníze! Morální profil těchto zpěváků je ale pro mne zcela zvláštní – oni totiž budou zpívat komukoliv, když jim zaplatí. Jejich vyjádření na Alexandrovce se mi zdají směšná, i když nic moc od komerčních zpěváků nelze čekat nikdy. Třeba taková Anticharta, kterou si sami zorganizovali... Ve chvíli, kdy jde o peníze, tak jsou prostě sami aktivní. Karel Gott bude vystupovat pro kohokoliv, kdo mu naplní sály. Já už jsem kdysi říkal, že je to mocný, dlouhodobý a velký český kýč, který koneckonců reprezentuje i kýčový vkus Čechů,“ sdělil v jiném rozhovoru.

autor: Radim Panenka