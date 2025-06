Zlé pro von der Leyenovou. Neposloužila ekologistům, ti se chtějí mstít

V nepříjemné situaci se ocitla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poté, co některé politické skupiny v Evropském parlamentu pohrozily, že ji přestanou podporovat kvůli jejímu rozhodnutí zrušit legislativu šetrnou ke klimatu.

„Socialisté a tzv. liberálové hrozí von der Leyenové odnětím podpory kvůli zrušení směrnice proti greenwashingu. Chtějí prosadit zelenou agendu za každou cenu, i za cenu krize EU. Výsledek je předem jistý, EPP bude zase skákat na hudbu podle levicových not. Levičáci v Evropském parlamentu vydírají lidovce nejenom v tomto případě, byli jsme toho svědky již mnohokrát (opakovaná rezoluce o Venezuele atd.), socialisté a Renew, které se už totálně odkopalo jako zelenorudé, drží EPP za koule (jak se říká),“ napsal na síti X europoslanec Tomáš Kubín (ANO).

„Jsme na pokraji institucionální krize,“ řekla Valérie Hayerová, předsedkyně liberální skupiny Renew Europe.

Von der Leyenová pochází ze středopravicové Evropské lidové strany (EPP), a ačkoli je tato frakce největší skupinou v Evropském parlamentu, předsedkyně Komise se spoléhá také na hlasy socialistů a liberálů. Jejich odpor by mohl vést k zablokování schopnosti Komise zavádět legislativu EU.

Konzervativci a Patrioti tleskali

Komise v pátek oznámila, že stahuje ekologickou směrnici, přestože již prošla mnoha fázemi legislativního procesu. Tento krok, o který ve středu požádala parlamentní skupina EPP, sklidil potlesk u Evropských konzervativců a reformistů a Patriotů pro Evropu, skupiny Francouzky Marine Le Penové a Maďara Viktora Orbána.

„Tento přemrštěný návrh by malým a středním podnikům přinesl hromadu nákladů. Středopravicová většina přetváří politiku ve prospěch menší regulace a zdravého rozumu. Skupina ECR je v jejím jádru,“ uvádějí na síti X Evropští konzervativci a reformisté (ECR), národně konzervativní politická skupina v Evropském parlamentu.

