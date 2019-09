Oslavná reportáž o norských fondech pro neziskovky. Přímo v hlavních zprávách ČT

Stát příští rok pošle přes neziskové organizace skoro šest miliard do oblastí jako sport, kultura, vzdělávání nebo sociální služby. Nejvíc peněz pak poputuje do oblasti sportu. Podle samotného premiéra Andreje Babiše je sport pro vládu priorita. Půjde na něj 4,7 miliardy. Naopak nejméně poputuje do oblasti vzdělávání a lidských zdrojů. Stát proti letošku seškrtal peníze například v oblastech zdravotní prevence, nebo rovných šancí žen a mužů. Žádné peníze pak nepůjdou do oblasti bydlení z dotací určených pro neziskové organizace.

Organizace ale mohou hledat peníze i v jiných programech. Některým neziskovkám by mohl pomoci nový program z Norských fondů, do kterých přispívají také Island a Lichtenštejnsko. Pro Českou republiku bylo vyhrazeno v období 2014 až 2021 skoro pět miliard korun. Například na projekty spojené s podporou aktivního občanství nebo zapojení lidí do okolního dění teď budou moci získat až 330 milionů. S podporou státu počítá také Skautský institut.

Státní dotační politiku vůči neziskovým organizacím pro rok 2020 schválila vláda na svém pondělním zasedání.

Psali jsme: Ne podřízenosti Německu, stop neziskovkám! Vytáhl Klaus ml. program. Problém pro Babiše. A co EU? Vláda projedná dotace pro neziskové organizace na příští rok Mocná americká neziskovka svrhává režimy po celém světě. Zaostřeno má i na nás, tvrdí zkušený novinář z Ženevy Milion chvilek a další odstřihnout! Poslankyně z SPD má radikální návrh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla