Otrávená Bečva: Předsedkyně vyšetřovací komise přiznala politické tlaky

V tajné volbě předsedajícího komise vyšetřující havárii na řece Bečvě Marie Pěnčíková porazila i iniciátora vzniku komise a šéfa lidovců Mariana Jurečku, podle ní to je kvůli prohlášením, která z určitých opozičních stran zaznívala. „Kolegové z pravicového spektra přišli příliš brzo s prohlášeními ve stylu ‚známe viníka‘. I tohle jim mohlo uškodit při volbě předsedy… i pan Jurečka naznačoval, že některé kroky při vyšetřování jsou třeba zavádějící,“ podotkla.



Cílem komise podle ní nemá být zjistit viníka, ale posoudit, zdali byly podstoupeny správné procesní kroky. Poslanecká sněmovna by pak mohla adekvátně reagovat úpravou legislativy, pokud by orgán uznal, že potřebuje úpravu. Ing. Marie Pěnčíková KSČM



Nalezení viníka podle členů komise není prioritním cílem, o to se mají postarat orgány činné ve vyšetřování. „To vyšetřování stále probíhá, já zatím stále důvěřuji policii, i když ta doba je už téměř rok od té události,“ řekla Pěnčíková.



Poslankyně sice doufá, že se podaří nalézt viníka, za samozřejmost to však nepovažuje. „Objasněnost trestných činů v České republice obecně není kdoví jak vysoká, ba naopak,“ uvedla. Dodává však, že je z prodlevy vyšetřování nešťastná.



Přínos komise vidí v tom, že by propříště mohly být kroky k zajištění vyšetření případných podobných ekologických katastrof pružnější. Na zasedání má devítičlenná komise do voleb pouze tři měsíce, podle Pěnčíkové by to však stačit mělo.

A pak došlo na její shrnutí atmosféry v souvislosti s vyšetřováním. V politickém prostoru podle ní panují tlaky na určení chemičky Deza patřící do skupiny Agrofert jako viníka. I z druhé strany prý vnímá tlak, aby naopak byla Deza z vyšetřování vyloučena. „My víme, že to Deza nebyla, tak to prokažte,“ naléhali prý na komunistickou poslankyni hlasy z hnutí ANO.



Předsedkyně komise tvrdí, že je v této kauze cítit „značný vliv“ premiéra Babiše. „Pan premiér je v tom nějakým způsobem osobně zainteresovaný, i když tedy veřejně tvrdí, že už ne a že dal od Agrofertu ruce pryč, všichni asi cítíme, že to úplně tak není,“ zaznělo. Ujistila však, že ji Babiš osobně neoslovil. Co se týče střetu zájmu Babiše, tak podle ní komunisté „mohli být tvrdší“, u kauzy Bečva však upozornila, že stále probíhá vyšetřování. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

