PES je stále funkční, ujišťoval jeho spoluautor v rozhlase. Stupeň tři je možná příliš rozsáhlý

„Dívám se na to tak, že ten systém měl tři zásadní charakteristiky: transparentnost, predikovatelnost a akceschopnost. Ale bohužel v průběhu měsíce se ukázalo, že došlo k určitému zpochybnění každé z těchto tří charakteristik. A vidíme to koneckonců, jak vláda s výsledky PSA pracuje, jak se jimi řídí, jak ten systém za běhu upravuje. Ona se něčemu zavázala, měla by se toho držet, přesto porušila svoji metodiku, když to máme pořád ve třetím stupni, a měli bychom být přitom dál. Nakonec se může stát, že ve chvíli, kdy schválí přechod do 4. stupně, už budeme fakticky ve stupni pátém. Přitom ten index rizika, který vlastně řídí přechod mezi jednotlivými stupni, je velmi dobře zdůvodněný, má svoji logiku a je za tím velmi hezký příběh,“ poznamenal úvodem Berec.

Kde se to podle něj zlomilo? Kdo a kdy udělal něco špatně? „Přes všechny kotrmelce si myslím, že je systém dobře nastavený. Než systém PES byl, tak nebylo nic. Tím, že vznikl, odvíjí se debata od něčeho, co je hmatatelné. A ten zlom? Těžko říct. Zatím fakticky došlo pouze k jedné změně, faktické, když jsme se dostali ze stupně 4 na stupeň 3, teď řešíme druhou změnu a začínáme trošku cukat. Takže já si myslím, že nikdo z nás včetně vlády nečekal, že tak rychle se to zhorší po tom rozvolnění,“ míní Berec.

„PES je stále funkční, je to dobrý systém, má své opodstatnění,“ odmítá Berec, že by byl PES mrtvý. „Samozřejmě se můžeme na to dívat různě, ale pořád je to něco, co má nějakou kvantitativní výpovědní hodnotu. Je to něco, co není založeno na nějakých pocitech a nějakých dalších podobných věcech. Takže za mě je to dobrý systém, přechod do stupně 4 měl přijít dřív. Kdyby PES nebyl, dneska vůbec neřešíme možná nějaké rozvolňování, tak jenom z tohoto pohledu vidím ten systém dobře,“ sdělil Berec.

Poslední kontakt s vládou však měl ve chvíli, kdy se systém vytvořil a byl zveřejněn. „V podstatě nebyl důvod, abychom byli v kontaktu,“ míní Berec, který se podílel na indexu rizika. Do opatření nemluvili, podle něj jsou politickou záležitostí.

„Jednak my jsme vlastně nevytvořili matici, ale dali jsme jakýsi rámec pro vytvoření matice. Doporučili jsme každý stupeň nastavit tak, aby došlo k redukci sociálních kontaktů. Řekněme, aby se ve stupni 5 snížilo o 80 procent kontaktů a tak dál. Modely mohou dát mantinely, co do kterého stupně můžete dát. Lidsky chápu, že si politici vybrali to, co si vybrali. Dá se ale říct, že stupeň 3 je příliš rozsáhlý. Z mého pohledu by ve stupni 3 mohlo být trochu víc omezení. Vybalancovat možná víc stupeň 4,“ poznamenal Berec.

