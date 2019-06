Padáky, migy... Vondra a Vrbětice za miliardu. Co dělala ODS? Babiše vytočil dotaz od Černochové

„Opravdu mi připadá nedůstojné, že projednáváme bod – návrh na vyslovení nedůvěry vládě a pan premiér... tady seděl v první řadě, když tu fandil vystupujícím ministrům, kteří se tu střídali jak apoštolové na orloji, ale ve chvíli, kdy dojde na normální přihlášky poslanců, kteří chtějí hodnotit práci této vlády, tak se schová?!“ rozčilovala se kvůli Babišově nepřítomnosti Černochová u pultíku.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 13078 lidí

Návrh na přerušení nakonec stáhla, v okamžiku, kdy se o návrhu mělo hlasovat, už premiér přispěchal, aby se na své místo ve Sněmovně znovu usadil. Černochová se tak pustila do své dlouhé řeči, v níž vyjmenovala řadu výtek, které měla na Babišův kabinet i na premiéra samotného. Její vyjádření vyvolalo reakce, jako první se přihlásil sám premiér. „Já se omlouvám, čekali mě tam šéfové českých bank, jednáme o investičním fondu,“ vysvětloval, proč opustil jednání Sněmovny.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy říkáte, že jste tu devět let, ale co těch jednadvacet let? Co tu za těch třicet let bylo? Padáky, migy, tanky, letouny Casa, pandury, nebo co nájem letiště v Plzni, co ty kasárna? Třicet let máme ruské radary? Tak co jste dělali těch prvních deset let od revoluce, ODS?“ reagoval předsedá vlády na některou kritiku současné vlády z úst poslankyně Černochové.

Ruce Babiš spráskl i nad nově zvoleným europoslancem za ODS Alexandrem Vondrou. „Víte, kolik nás stály Vrbětice? Miliardu! On podepsal ty smlouvy na ty sklady, nevýhodně pro nás,“ připomněl Černochové od řečnického pultíku ministerský předseda s tím, že by také mohl sáhodlouze mluvit o tom, co má ODS za sebou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A já vím, že vy nemáte ráda toho Stropnického. Ale tam nebyl jediná korupční aféra. Kolik lidí bylo před soudem kvůli nákupu vojenské techniky...“ podíval se Babiš znovu na Černochovou, aby pak rovnou dodal, že sice krásně vystoupila, ale předvedla akorát selekci čísel, například ve věci HDP, u nějž se stručně číslům věnoval. Poté se premiér „s dovolením“ z jednání omluvil, aby dořešil důležité jednání s bankéři.

Naopak premiérovi předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová poděkovala za prozápadní orientaci vlády. „Velmi si vážím toho, že byť tuto vládu podporují komunisté a drží ji prezident obklopený prokremelskou partou, vy zatím stále držíte naši vazbu na NATO. Chci vám za to poděkovat, že jste se nenechali přesvědčit kolegy z levicového spektra, abyste přehodnotili některé zahraniční mise. Bez nás opozice by některé návrhy neprošly,“ dodala.

Psali jsme: Pamatuji si vás z odposlechů! Babiš splnil zákon, co se tu vlastně řeší? Marie Benešová zmrazila poslance, pořádně Babiše znám, bude bojovat. Až do konce. Dřívější hvězdný poslanec ANO promluvil Novináři čekají, že upadnu, řekl Zeman. A pak spustil palbu na opozici Kdo má víc? Výborný to změřil Babišovi se Sobotkou. Premiéra nepotěšil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab