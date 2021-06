Pane Fialo, pozor: Babiš má prý chlapa, co bude premiér a přemluví ODS

Klíčový hráč. Tím by se po podzimních volbách do Sněmovny mohl stát moravskoslezský hejtman za hnutí ANO Ivo Vondrák. Prý by se mohl stát příštím premiérem a přemluvit ODS ke společnému vládnutí. Předseda ODS Petr Fiala ale už dopředu vzkázal, že tudy cesta nevede.

Moravskoslezský hejtman za hnutí ANO Ivo Vondrák zvažoval, že v nadcházejících podzimních volbách do Sněmovny už nebude kandidovat. Nakonec si to ale rozmyslel. Podle serveru Seznam Zprávy Babiš Vondráka nakonec přesvědčil k setrvání v ANO a v politice na jedné dubnové schůzce. Prý mu toho tehdy nabídl opravdu hodně. I premiérské křeslo.

„Babiš před Vondrákem zmínil, že by mohl pomýšlet na nejvyšší pozici,“ řekl serveru pod příslibem anonymity zdroj, který je obeznámený s obsahem schůzky. Vondrák to odmítl komentovat.

Svou pozici momentálně vidí jinde.

„Rád pomohu s povolebním vyjednáváním, nabízel jsem to panu premiérovi, když jsme se viděli tady v Ostravě. Mám zkušenosti s vládnutím s ODS i KDU-ČSL, znám tam spoustu lidí. V tomto nabízím spolupráci, jejímž cílem by měla být středopravicová vláda. Na to jsem zcela určitě připravený. Potěšilo by mě, kdybych dostal takovou příležitost,“ popsal svou pozici sám Vondrák.

Z předvolebních vyjádření Andreje Babiše je na první pohled patrné, že uvažuje o možné povolební spolupráci s ODS, protože zatímco na Piráty a Starosty útočí při každé příležitosti, a to velmi tvrdě, vůči pravicové koalici Spolu, koalici ODS, lidovců a TOP 09 je mnohem mírnější.

Předseda ODS Petr Fiala ale Babišovi už dopředu vzkázal, aby na spolupráci zapomněl. Nedokáže ho prý obměkčit ani Ivo Vondrák.

„Iva Vondráka samozřejmě z minulosti z akademického prostředí dobře znám, ale představa, že by mohl dělat nějakého moderátora povolebního vyjednávání, je iluzorní. Hnutí ANO plně ovládá Andrej Babiš a nevypadá to, že by někam odcházel. A že by koalice s ANO byla středopravá? To nemůže nikdo myslet vážně. ANO je přece levicové populistické hnutí, tak se profiluje a takovou dělá politiku. My s nimi vládnout opravdu neplánujeme,“ konstatoval Fiala.

