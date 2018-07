Pár rad pro Junckera před setkáním s Trumpem

„Setkání obou politiků lze popsat citací slavného historika Roberta Kagana z roku 2003. Tehdy Kagan prohlásil, že Američané jsou z Marsu a Evropané z Venuše,“ píše na webu bruselského serveru Rohac a předpovídá, že hlavním tématem budou ekonomické otázky. „Oba lídři by měli v prvé řadě zastavit odvetná opatření, která obě strany učinily v posledních týdnech v ekonomické oblasti, kdy byla uvalena cla na některé výrobky.

„Pokud chce Evropa zabránit obchodní válce se Spojenými státy, nesmí přicházet s odvetnými opatřeními, ale ukázat své liberální postoje. Hrozba eskalace totiž funguje jen tehdy, pokud váš protivník uvažuje racionálně. Jenže na to se Juncker v případě Trumpa spoléhat opravdu nemůže. Zatímco Evropská unie se řídí jistými zavedenými postupy a uvažuje dopředu, Trump na důsledky své politiky nehledí,“ míní Rohac.

Celý text v angličtině najdete ZDE.

Rohac konstatuje, že americký prezident se na Evropskou unii dívá ryze negativně. „Jeho postoje jsou založeny na nepochopení důvodů, proč se evropské národy rozhodly vzdát nacionalismu ve prospěch spolupráce. Trump rovněž zapomíná, že je Evropská unie představuje pro Spojené státy americké klíčový exportní trh. Ani nečekám, že vůbec ví, že Američané jsou v porovnání s Evropany ve schodku.“

Juncker by měl podle Rohace před dnešním setkání s Trumpem myslet na to, že se ocitá v naprosto odlišném světě. „Jeho primárním cílem nemůže být snaha přivézt Američany zpět ke kulatému stolu, pokud se jedná o dohodu o volném obchodu. Může se pouze snažit zasadit o to, aby se Američané úplně neodstřihli od transatlantického trhu,“ radí americký politolog šéfovi Evropské komise.

„Je samozřejmě pravda, že Trump je hrubián a jeho šikanování by nemělo být přehlíženo. Nicméně největší ekonomickou hrozbou pro Evropskou unii není samotná Trumpova administrativa, ale riziko, že prvky jeho ekonomického nacionalismu budou ovlivňovat vzájemné vztahy i po jeho odchodu z Bílého domu. Optimálním způsobem, jak tomu předejít, je uvádět konkrétní příklady a odhalit napřímo nedostatky jeho obchodní politiky,“

autor: pro