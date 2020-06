Pavel Novotný: Chci zabít Foldynu. Legálně, udělám to takhle

reklama

Pavel Novotný, starosta pražských Řeporyjí a dnes jedna z nejviditelnějších tváří ODS, rád provokuje. Dokázal to znovu, když Okamurova poslance Jaroslava Foldynu vyzval na souboj. Na souboj v ringu. Prý už probíhají jednání. Novotný v souvislosti s tím zmínil i jméno slavného českého boxera Lukáše Konečného.

„Kdyby to náhodou dopadlo, pamatujte si, že NESNÁŠÍM CELEBRITY ZÁPASY, nepatří to tam. Samozřejmě zavolám Patrik Kincl, samozřejmě zavolám Petr "Píno" Ondruš (je mi ukradené, že se tito dva mí kamarádi nemusejí) a stavím tým. Nikdo nečte lépe soupeře, než Patrik a Pína tam prostě chci a je mi pumpička, co si kdo o něm... Mám ho rád... A samozřejmě bych se na to připravil tak, jako jsem se (nevíte to, padlo to, protože blb se nechal kvůli trestnému činu blbky zavřít) připravoval měsíc na Řepku. Dvacet kilo dolů, zesílím a koště, co je mu šedesát a je o hlavu menší, normálně knockoutuju ve třetím kole,“ napsal k tomu Novotný na sociální síti Facebbok.

Počítá s tím, že pokud se zápas uskuteční, „koště“ Foldyna bude nakonec prosit o život.

A on si pravděpodobně není jist, zda poslancovu prosbu vyslyší. V diskusi pod svým příspěvkem totiž napsal, že plánuje Foldynu „zabít“.

„Příteli, zaprvé jsem si řekl o takovou raketu, že se to neuskuteční. A zadruhé, kdyby náhodou, tak máš sice pravdu, ale já to ustojím. Dobře, bro, tobě to řeknu – já ho chci zabít. Říkali kriminalisté, teď je mám kolem sebe imr, že sport je jedná z mála "legálních" cest. Prostě ho zabiju v tom ringu. Čeče to bude najednou po srandě. Podle mě tím stoupnu... Nebo ne? :-) Já vím,... Já vím...“ napsal Novotný.

Ke svému statusu Novotný přidal obrázek polonahého Jaroslava Foldyny s červenou čepičkou Santa Clause na hlavě.





