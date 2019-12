Pavel Novotný? Komentátorka má vážné podezření, jde o ODS

Xaver Veselý si opět pozval komentátorku Karolínu Stonjekovou k hodnocení mediálních zpráv z uplynulého týdne. Stonjeková si rýpla do ČT, jednak za „smutné“ redaktory, kteří hlásili výsledek hlasování z Velké Británie, a také za redaktorku, která prý tlačila téma regulace legálně držených zbraní po tragédii v Ostravě. Došlo i na hodnocení preferencí. A na závěr se řešily aféry Pavla Novotného. Podle Stonjekové je ODS ráda, že je starosta stále v médiích, protože nemá témata, se kterými by se do nich dostala.

Největší událostí, kterou Xaver Veselý předhodil Karolíně Stonjekové, bylo drtivé vítězství Borise Johnsona ve volbách ve Velké Británii. „Británie zvolila brexit,“ řekl moderátor a Stonjeková komentovala: „Vysmívaný Boris Johnson, ze kterého si dělali legraci, že po brexitu, který sám propagoval, nakonec stáhl ocas mezi nohy a stáhl se z politiky, tak nakonec bude tím člověkem, který Británii z EU opravdu vyvede.“ Dodala, že Johnson má za sebou větší vítězství než Margaret Thatcherová v roce 1979 i Blair v roce 2005. A labouristé Jeremyho Corbyna největší prohru od roku 1935, která znamená, že „rudý“ směr Jeremyho Corbyna se nelíbí ani voličům této strany. Anketa Vítáte vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 87% Ne 6% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 15267 lidí

Volby podle ní byly druhým referendem o brexitu a Britové dali jasně najevo, že nestojí o průtahy, ale chtějí z EU ven. Johnson prý uštědřil ránu českým komentátorům, kteří prohlašovali, že Britové už své rozhodnutí přehodnotili a referendum by dopadlo jinak. „V redakci ČT24 dávali ke svačině Lexaurin (lék na zmírnění úzkosti – pozn. red.),“ rýpl si Xaver. „Byli smutní, bylo to na nich vidět,“ doplnil a Stonjeková si také přisadila, že něco takového nezažili od zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

Dále se Xaver Veselý věnoval titulku „EU giganticky zainvestuje do klimatu“. Už s titulkem měla Stonjeková problém, řka, že EU nemá žádné peníze kromě těch, které vybere od obyvatel členských států. Dodala, že by nebylo od věci se zeptat občanů, zda s tím souhlasí, a zmínila cíl EU být do roku 2050 uhlíkově neutrální. „Já bych čekala, že bude veřejnosti k diskuzi předložena nějaká studie, na které se ukáže, čeho tím dosáhneme, pokud budeme uhlíkově neutrální, co to zlepší, co to změní, co je vlastně cílem té uhlíkové neutrality, protože to není cíl sám o sobě, pokud tu uhlíkovou mánii chápu správně, tak je to prostředek dosažení nějakého cíle. A ani nevíme, kolik nás to bude stát, třeba to bude hodně, ekonom Lukáš Kovanda hovořil o tom, že v rámci těchto zelených opatření můžou náklady jednoho člověka vzrůst až o 60 tisíc ročně.“ Z rozhodnutí je prý vidět nahodilost a nekoncepčnost a že se dělá něco, co je poplatné dnešní ideologii. Ale ekonomické dopady se neřeší. Zmínila také, že Rakušané a Lucemburčané dali najevo, že nebudou podporovat jakékoliv řešení založené na jederné energii. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Řešil se i „masakr v Ostravě“. Stonjeková pravila, že takové věci jsou většinou dvojí tragédií, jednak kvůli tomu, co se stalo, a pak také kvůli tomu, co z nich vytvoří média. „Myslím si, že naše oblíbená Česká televize se dokázala na tomhle útoku, jak bych to řekla, vyřádit, protože rozhovor s Františkem Bublanem, bývalým ministrem vnitra, kde ta redaktorka ho pořád tlačila do nějakých odpovědí o zacházení s legálními zbraněmi, přestože už proběhla ta informace, že se jednalo o nelegální zbraň. Zároveň už v době, kdy policie oznámila, že se jednalo o útok nelegální zbraní, tak se ta redaktorka pořád ještě tvářila, jako že se to pořád ještě neví, a stále se těch hostů ptala na potřebu zpřísnit tu zbraňovou legislativu.“

Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 4% Není 96% hlasovalo: 25569 lidí

„Bohužel celý ten způsob, jakým se snažili využívat celou tragédii právě ve prospěch té zbraňové směrnice, kterou nám nařídila EU a proti které my jako ČR jsme se marně odvolávali, a média, zvláště ČT, dělala očividné PR, že to je dobře, že jsme jako ČR s tou stížností neuspěli. Myslím si, že to je zajímavé selhání médií skoro v přímém přenosu.

K závěru Xaver vytáhl průzkum, dle kterého má hnutí ANO preference téměř 35 %. I Stonjeková podotkla, že protesty s prvním sloupcem „ne a ne pohnout“. Konstatovala, že nikdo z ostatních stran nemá na to, aby Andreje Babiše porazil. Dodala, že je ráda, že v průzkumu TOP 09 skončila pod hranicí volitelnosti. „Nebuďte zlá,“ nabádal ji Veselý, ale Stonjeková mínila, že je jen spravedlivá. „Co pan chudák Feri, bude muset kvůli vám někam do práce,“ řekl ještě moderátor. Komentátorka dodala, že když Ursula von der Leyenová přišla se Zelenou dohodou, tak TOP 09 vydala prohlášení, že s ní souhlasí, tedy je to jen spravedlivé. Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3409 lidí

Zaměřila se i na šance Trikolóry. Hnutí Václava Klause mladšího má podle ní podporu 3–4 % voličů, ale díky statistické chybě vychází výsledky jak nad, tak pod hranicí volitelnosti.

Došlo i na Pavla Novotného. Stonjeková řekla, že ODS byla založena na liberálně-konzervativním základu, tedy liberálním v otázce ekonomie a konzervativním v politickém slova smyslu. „Já pořád čekám, kdy se někdo z této politicky konzervativní strany ozve proti vyloženě nekonzervativnímu chování Pavla Novotného, a pořád nic takového neslyším.“ Xaver namítl, že Petr Fiala řekl, že si mohou jednoho takového výrazného člena dovolit.

„To je samozřejmě otázka, protože pro ODS je v poslední době těžké přicházet s nějakými tématy, díky kterým by se dostala do médií. A já je podezřívám, že to, že se tam dostanou přes avantýry, resp. eskapády pana Novotného, že jim to vyhovuje. Že pořád je to lepší, když se o vaší straně hovoří v médiích aspoň v tom negativním slova smyslu, než když se o ní nehovoří vůbec,“ odtušila Stonjeková.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Výsměch ČT a Gretě: Zdeněk Zbořil neodolal Sergeje Lavrova pověsí! Pavel Novotný opět šokuje: V noci vzniklo VIDEO, které v Rusku vyvolá bouři Sprosté slovo ujelo... Když politička ODS psala o občanech, kteří podepsali tuto petici Lžete! Od Klause přišla facka novinářům. Důvod: Británie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.