Pavel Novotný odchází z ODS. Rozlučka v jeho stylu: Zm*d Zahradil, sperma do obličeje

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný oznámil, že po volbách do Poslanecké sněmovny skončí v ODS. O jeho konci se kvůli četným skandálům spekulovalo již více než rok, Novotný se nakonec rozhodl skončit sám zejména kvůli neumožněné kandidatuře do říjnových voleb. Novotný proslul svými vulgárními výroky proti celé řadě osobností, naposledy označil exprezidenta Václava Klause jako zmrda.

reklama

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 4832 lidí

„Rozhodl jsem se po volbách okamžitě odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity,“ napsal Novotný na Twitteru.

Vadí mu zejména fakt, že ho regionální organizace ODS nevybrala jako kandidáta do sněmovních voleb, kde se chtěl z posledního místa kandidátky SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ucházet o hlasy voličů v Praze.

Server IDNES.cz přinesl Novotného „upřímné“ vyznání pocitů z vlastní strany. „Nastříkala mi sperma do obličeje,“ napsal o ODS, ve které prý do voleb zůstává jenom ze solidarity. „Já s tím zmrdem Zahradilem ve straně nebudu,“ vzpomněl svého oblíbeného oponenta.

Psali jsme: Užívá Pavel Novotný drogy? Jan Zahradil naznačil. A v ODS je další ostrá válka Zahradil o Pavlu Novotném, Orbánovi a úspěchu Babiše. To zas bude křiku ,,Zavřít mu hubu, aby se do toho nes..." Válka v ODS o Pavla Novotného: Vysoká hra Pavel Novotný o ODS: Ten mi myje p*del. Ten mě chtěl vyloučit. Tak byl drzý! Ten políbí můj prsten

Není to poprvé, co starosta městské části Praha- Řeporyje sprostě nastoupil na spolustraníky. Již v loňském roce ho prý „nasrala“ senátorka Miroslava Němcová (ODS), která prohlásila, že Novotný se do Sněmovny nehodí. „Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle,“ řekla Němcová loni na podzim.

„Nevíte někdo, je to pro mě zakazující nějak, nebo se mohu svobodně o to ucházet. A je to jenom začátek, Miroslavo Němcová? Budeme výrazným komunálním politikům takhle dávat najevo, že nejsou žádoucí, je fér je takto odkazovat, dávat jim najevo, že neprojdou, ano?“ reagoval Novotný, který prý kvůli slovům Němcové „depkařil“.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pavel Novotný: Zm*d Klaus, přeju mu těžký covid. Naslouchá mu lůza

Novotný proslul jako politik schopný urazit téměř kohokoliv. V minulém týdnu například prohlásil na adresu exprezidenta Václava Klause, že je to „zmrd“ a že mu přeje těžkou formu covidu. „Stal se z něj zmrd a mohl by ještě vykřikovat to, na co tupá lůza slyší. On je vlastně ten těžký průběh v zájmu celku, což je tedy šílené, ale ta rovnice tak vychází,“ napsal Novotný na Twitteru.

Častým terčem jeho nadávek byla i ministryně financí Alena Schillerová. Tu v jedné ze svých spontánních promluv označil za „kurvičku“. „Aleno Schillerová, poslouchej, ty ubohá kurvičko estébáka, OKAMŽITĚ po volbách zvedneme DPH a začneme škrtat provozní výdaje, DPH se projeví okamžitě, tedy výpadek je jen na rok,“ adresoval Novotný Schillerové poté, co vláda díky hlasům opoziční ODS na podzim prosadila daňový balíček.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyloučení ze strany Novotnému hrozilo několikrát, například kvůli jeho výrokům na adresu premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. „V zájmu České republiky je, aby Babiš zmizel – umřel. Aby taky Zeman umřel – odešel do věčných lovišť – a já byl poslanec,“ prohlásil na podzim, což rozhněvalo šéfa ODS Petra Fialu. Novotný tehdy přiznal, že „to, co předvedl, bylo daleko za hranou akceptovatelného“. Někteří členové ODS volali po vyloučení ze strany, to však Fiala odmítl. „Pan starosta uznal, že přestřelil,“ řekl tehdy.

Novotný měl řadu sporů také s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou, kterého opakovaně vyzýval na souboj. Právě v souboji by ho podle svých slov mohl konečně „legálně zabít“. „Já ho chci zabít. Říkali kriminalisté, teď je mám kolem sebe imr, že sport je jedna z mála legálních cest. Prostě ho zabiju v tom ringu. Čeče, to bude najednou po srandě. Podle mě tím stoupnu... nebo ne? :-) Já vím... já vím...,“ napsal na Facebooku svéráz Novotný.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novotný se jako komunální politik stihl proslavit i ve světě, zejména díky dopisu čínskému ministrovi zahraničí Wangovi ohledně jeho slov na adresu šéfa Senátu Miloše Vystrčila. Wang tehdy prohlásil, že Vystrčila kvůli cestě na Tchaj-wan „přimějí zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus“.

Novotný požadoval od Wanga omluvu za celou Čínskou lidovou republiku za jeho „ubohý diplomatický fuck-up“. Jako dokument týdne dopis označil prestižní magazín Foreign Policy, v deníku Taiwan News se z dopisu stal nejčtenější článek, který si přečetlo přes 420 tisíc lidí.

Novotný byl v konfliktu i s jinou velmocí, kde se mu dostalo i značné mediální publicity kvůli stavbě pomníku vlasovcům. Řeporyjec Novotný se dostal do vysílání ruské státní televize Rossija1, kde v přímém přenosu řekl, že v Česku názory Ruska nikoho nezajímají, a také zemi vyčetl masakr v Katyni. Rusové dokonce poslali do Řeporyjí svůj televizní štáb a nestačili se divit, když Novotný prohlásil, že kdyby vyhrál válku s Ruskem, pověsil by tamního ministra zahraničí Sergeje Lavrova a propustil politické vězně.

Nezapomenitelný výstup Pavla Novotného, když kandidoval na 1. místopředsedu ODS:

Psali jsme: Souboj poslankyně ANO s Pavlem Novotným: Viděla jsem váš holej zadek Závody v nabl*tí na Václava Klause. Jan Hamáček a Pavel Novotný rozebráni Kolářovo stržení Koněva, Novotného urážky. To se nám vrátí. Ano, vakcíny. Poslanec Kobza tuší velký problém Na h*vno to bylo! Pavel Novotný po show s Volným splaskl. Nemohl usnout

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.