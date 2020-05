Pavel Novotný přišel k rozumu? Nečekané prohlášení. Nejen k válce v ODS

reklama

Spor v ODS mezi europoslancem Janem Zahradilem a Pavlem Novotným se zřejmě uklidňuje. Po vystoupení, které Novotný předvedl v Prostoru X, se starosta rozhodl krotit a opět slibuje, že udělá něco se svou tendencí mluvit sprostě. „Přemýšlím, že bych v devětatřiceti zkusil přestat mluvit na veřejnosti sprostě, jako že doopravdy, nejen v proklamacích. Nejdříve ale jako profík zajdu za svou psychiatričkou ujistit se, že je to v mé moci jaksi bez nějaké dlouhodobé terapie, případně roubíku,“ oznámil na Facebooku.

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5247 lidí

„Ukáže-li se, že není, omezím veřejná vystoupení na minimum a budu hrát hlavně šarmem a Instagramem. Ukáže-li se, že je, pak se o to pokusím, nezávisle na tom, zdali mě vyhodí z ODS. Manželce by to udělalo radost tak jako tak.

Musím s tím něco udělat, začíná to být pro mě ohrožující s ohledem na mé plány stát se velkým státníkem. Zvládnu to. Jestli je koště spisovné slovo, tak to půjde,“ prohlásil.

Nicméně sporu už si všiml komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který vyhlásil na Facebooku i Twitteru anketu, kdo je pro ODS důležitější, zda europoslanec Jan Zahradil, nebo starosta Pavel Novotný.

Koho podle Vás potřebuje ODS více? — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 12, 2020

Na Twitteru dopadlo hlasování drtivě v neprospěch Jana Zahradila, v době psaní článku vedl Pavel Novotný s výsledkem 92,6 % z 3 223 hlasů. K této ad hoc volbě se vyjádřili oba politici, o nichž bylo hlasováno. Zahradil ironicky poznamenal, že v okruhu těch, kdo sledují na Twitteru Petra Honzejka, bude souboj „jistě napínavý“. Na Facebooku dodal: „Pane Honzejku, domnívám se, že jde pouze o řečnickou otázku, neboť vzhledem k převážnému charakteru vaší bubliny bude odpověď předem jasná. Pak mi ovšem uniká její smysl. Ptát se voličů ODS, jestli by v TOP 09 chtěli raději Pekarovou, nebo Czernina, by bylo též nadbytečné.“

Speciálně v téhle bublině českého twitteru to bude strašně napínavý souboj??. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) May 12, 2020

Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 7% Nova 71% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 4666 lidí

„Tohle mě fakt bude bolet... já se s Honzou Zahradilem vůbec nemohu srovnávat. Navíc já už sice neřeknu sprosté slovo ve veřejném prostoru (zatím tomu nemůžete ani zkusit uvěřit, to je ok), ale oni mě zničí, než zaskočím tou červnovou logopedickou lopotou. Oni se mě bojí, protože mám dva zápisy v rejstříku a mohl bych někoho přeskočit. A tohle fakt ten obraz nezmění. Potřebuju, aby se mě přestali bát a začali mi naslouchat. Chci, aby mě celá strana měla ráda a všichni mi přáli a podporovali mě! Takhle se to ale nestane!!!“ odrazoval Novotný Honzejka a zřejmě i další novináře od tvorby podobných anket.

V Novotného vítězství v „Honzejkově bublině“ koneckonců doufá i europoslanec. „Já hlavně doufám, že na vlákně u Petra Honzejka to vyhraje na celé čáře Pavel Novotný. Lepší reklamu si nemůžu přát. Škoda že někteří novináři nikdy neuslyší, jak o nich mluví členská základna.“

Ale u anket se už nashromáždil víc než dostatek názorů na to, kdo je budoucností ODS. Ozval se kupříkladu zakladatel hnutí Žít Brno Matěj Hollan, že je lepší mít vadu řeči než říkat to, co říká lídr europoslanců ODS. Ozvala se odpověď, že v ODS jsou rádi za oba politiky. „Ještě jsou taky voliči, ale to vás v ódeesce už delší dobu nezajímá. Fiala bude s 11 % premiér, všude to vykládá, je to profesor, musí to být pravda,“ rýpl si Hollan do dalšího politika z ODS.

O tom, jak se věci mají s Fialou a Novotným, psal Hollan nedávno, když se mu přihodila legrační příhoda. „Přijdu dom a naši mají na stole Deník N, včerejší vydání, tam na titulce titulek ‚Budu premiérem, říká předseda ODS‘, tak si říkám, jo, to k Pavlu Novotnému sedí, pokud má někdo na to přitáhnout nový voliče a vytvořit koaliční potenciál, je to on, je to zdravě sebevědomý, když to prohlašuje jako starosta poslední pražský městský části, kterej zatím ani neví, jestli ho pustěj na kandidátku... nu, a v tu chvíli mi docvakne, že ty moulové si vlastně zvolili za šéfa Fialu a že on tady už rok při pohledu na v lepším případě stagnující preference jako kolovrátek v jednom kuse prohlašuje, že bude premiér. I začal jsem se od srdce smát.“

Radil také producent Jan Jetmar. „Pokud chce být ODS výrazně konzervativní stranou a lovit stejné lidi jako tříprocentní Klaus, pak Zahradila a jemu podobné kostlivce. Pokud se chce modernizovat a zaujmout i liberální voliče, tak rozhodně Novotného,“ zhodnotil užitečnost obou politiků a Novotnému na jeho prosbu vzkázal: „Hele, lídr nikdy neškemrá, nežadoní a nehraje na city. Může se omluvit, vždy však musí převzít zodpovědnost. Zahradil byl mrtvý dávno před tím, než se pustil s Vámi do křížku. Zlomíte vaz jen mrtvole. Plánujte další tři kroky dopředu, ale necouvejte, ta kára se nedá zastavit, leda byste utekl z boje nadobro. Bojujte, ale nebrečte, pokud mohu radit...“

Svou trošku do mlýna přinesl i bývalý ministr za ODS Ivan Langer: „Vůbec to není o tom, jestli Jan, nebo Pavel. ODS postrádá emoci. Mnozí to intuitivně cítí. A jsou rádi, že vůbec nějaká je. A nepřemýšlejí nad tím, zda je správná, nebo špatná. Prostě je. Pavel ji dává. Jan říká, že není ta správná...“

