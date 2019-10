Pavel Novotný pro Šafrův web: Opakuji to znovu, Ondráček je bolševická svině. Optimálním trestem by podle něj bylo týdenní polykání vody

Starostu Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) policie obvinila za komentáře na Twitteru, v nichž se pustil do poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) pro jeho cestu na území Ukrajiny ovládané proruskými separatisty. Podle Novotného by za to měl Ondráček „viset“. Novotný se ale soudního sporů nebojí, naopak je na ně natěšený. V rozhovoru pro Forum24.cz neskrývá, že hodlá využít zkušenosti z minulých kauz.

„Takhle jsem se dlouho netěšil na střet,“ řekl Novotný k obvinění za své výroky a podotkl, že celou věc bere velmi sportovně. Svá slova vzít zpět nehodlá. „Jednoznačně na tom trvám. Zpátky nic brát nehodlám. Budu věřit, že mě Ústavní soud zachrání. Vlastně ani nevím, co bych na tom prohlášení měl brát zpátky,“ říká.

„Během posledních dní jsem to navíc stokrát zopakoval… Ondráček je bolševická svině a nic na tom měnit nebudu. Ale opravdu mě mrzí samotná část sdělení obvinění. Sám už nevím, jestli jsem bulvární zmrd, nebo významný politik,“ přemítá Novotný. Vyšetřovatel mu tam prý vysvětluje, že je politik a má být strážcem morálních a demokratických hodnot a morálním vzorem pro ostatní. „Takže to mě ještě více vyprovokovalo k tomu, abych to zopakoval,“ dodává.

Pobaveně se pozastavuje nad slovy Ondráčka, že šlo o soukromou návštěvu s tím, že to platil sám. „Tomu se můžu jenom smát. Ondráček je opravdu ubožák a lhář. Jeho „soukromou návštěvu“ jsme všichni viděli ve sdělovacích prostředcích,“ říká Novotný, podle nějž jsou záběry jednoznačné. Komentátor ho představoval v delegaci jako zástupce České republiky. „Ale i kdyby to byla soukromá návštěva, on tam proboha nemá co dělat,“ kroutí hlavou starosta Řeporyjí.

Rovnou popsal, jaký trest by si za to pro Ondráčka představoval. „Tohleto, co předvedl Ondráček... neříkám, že je to na provaz. To asi ne. Ale jednoznačně je to na týdenní waterboarding (technika užívaná k vynucení přiznání či k získání informací, kdy je osoba přivázána k desce a na obličej jí kape voda; celý proces ztěžuje dýchání a navozuje pocit topení, pozn. red.). Tohle přece není možné. Jde o člověka, který přísahal na Ústavu. Myslím si, že moje trestní oznámení za vlastizradu je namístě,“ uzavřel Novotný s tím, že Ondráček prý jednal v přímém rozporu se zájmy České republiky.

autor: nab