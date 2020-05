Pavel Novotný skončí v ODS? Ani omylem. Neveřejný plán chce rozložit Babiše a patou sešlápnout TOPku. Výstřik má doletět až na Hrad

reklama

„Tak vyloučit Pavla Novotného, vzhledem k tomu, že se v minulosti vyloučil Vašek Klaus, rušily se organizace a podobně, určitě není na pořadu dne," sdělil redakci jeden z vysokých představitelů partaje. „Navíc je pravdou, že kritika vůči Pavlovi Novotnému nepřichází ani tak z Prahy, jako spíše z regionů," dodal.

Druhý zdroj nezávisle na těchto slovech celou věc rozebral do ještě patrnějších detailů.

„My víme od kolegů z ANO, že pan Babiš si dlouhodobě klade otázku, proč je jeho hnutí v Praze tak slabé. Podle našich informací se pohybuje okolo dvanácti procent, což je nejslabší výsledek v zemi. Takže my toho Pavla Novotného použijeme jako jakýsi talisman. Pavel má specifické, ale přesné názory, nebojí se diskuse. Sice si plete média a politiku a často je plochý a přímočarý, na druhou stranu je jasné, že jeho hlas bude slyšet a tím bude slyšet i hlas ODS například u senátních voleb na podzim."

Naše redakce kromě dvou uvedených zastupitelů pohovořila také s jednou členkou ODS. Její názor se nelišil. Pouze upřesnil strategii.

„Politická mapa Prahy je vůči zbytku republiky trvale jiná. Hnutí Praha sobě dělá vše pro to, aby nebylo vidět. To je dlouhodobá taktika Čižinských, kteří sází na neviditelnost. Já osobně to chápu, protože Honza Čižinský se všemi svými placenými funkcemi nemá na obyčejné lidi čas. Dále je tu TOPka, která ale nemá moc šancí na úspěch a řada voličů zákonitě přejde pod ODS i díky Novotnému. Prostě ten Pavel se stane beranidlem. Lidi na něj slyší. Tak či tak pro ODS znamená víc užitku nebo škody, řekla bych. A ani bych se nedivila, kdyby ubral hlasy ANO, protože Babiš není v Praze vidět vůbec, dokonce ani nevím, kdo teď ANO vede, jestli ještě ten nafintěný pan Říčař, kterého nikdo nezná? Ti Babišovi politici jsou spíše schovaní, aby mohli hrabat pod sebe, a spoléhají, že to za ně někdo udělá. My na to jdeme opačně. Nemluvě o snahách prezidenta neustále vymýšlet minoritní subjekty, které by mohly zasahovat do pražských voleb. Novotného hlas je i hlasem voličů Miloše Zemana, oni těm občasným vulgaritám rozumí. Takže jde o win-win strategii," uzavřela pro ParlamentníListy.cz významná zástupkyně ODS.

Na otázku, proč si vlastně Novotný zvolil pro svou politickou dráhu ODS, odpověděl v nedávném rozhovoru pro PL takto: „Pravicově smýšlející inteligentní člověk, syn židovského obchodníka a sám živnostník může stejně volit jen ODS nebo Kalouska. Já jsem navíc demokrat, co nesnáší byrokracii a den co den děkuje za listopad 1989 a znovunabytou svobodu. Z politických proudů mi je blízký fiskální konzervatismus, nebylo co řešit."

