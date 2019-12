Pavel Novotný z ODS: Miluju Romy! Jsem politik budoucnosti. Byl bych vynikající primátor

Lidem se podle jeho slov líbí, že si nenechá kecat do pomníku vlasovců, který chystá. „Bál jsem se, že moje válka s Rusáky tady narazí a řeknou mi, ať toho nechám. A hele, ani jeden člověk mi neřekl: ‚Děláš nám ostudu.‘ Jediný, co jsem slyšel, bylo: ‚Máš dvě děti, dej na sebe pozor, vole.‘ Jinak mi nikdo neřekl půl slova. Líbí se jim, že jsme se postavili Rusákům,“ uvedl. Pomník vlasovcům by měl být podle jeho slov skromný pomníček. „Zkusím ty Rusáky zaskočit, aby tady neopruzovali. Uděláme to rychle, svižně. Já pak budu dělat velký odhalování. Určen bude třem stům obětí, který padly při obraně Prahy,“ sdělil.

Následně také popsal, jak došlo k vystoupení na kanálu Rossia 1. „Prostě mi zavolal někdo další, jestli bych vystoupil večer živě v ruské televizi. Já jsem nechtěl, protože jsem během čtyř dnů spal asi tři hodiny a potřebuju řešit lokální problémy. Nakonec jsem ale řekl ano, vystoupím živě v ruské televizi, bylo mi jedno v jaké. Řekli mi, že pronajmou velké studio v Praze, aby měli telemost. Na to jsem jim řekl, že ne – budeme v Řeporyjích, já tady mám operační štáb, mapy a vy jste agenti GRU. Dělal jsem si z nich srandu. Budeme vysílat z řeporyjského MNV, nebo nebudeme vysílat. Tak sem přijeli,“ popsal Novotný, jenž podle svých slov přijme každého novináře. „Do p*dele nepošlu ani ty zku*vený Parlamentní listy, ty zm*dy, řeknu jim, co budu chtít, třeba, že pochčiju Okamurovi hrob. Prostě se dohodnu s každým, nikoho neodmítnu, ani ruskou televizi,“ dodal.

On sám je na sebe za vystoupení v ruské televizi pyšný. „Myslím, že jsem si získal sympatie lidí, který mě neměli rádi. Myslím si, že jsem si pomohl, co se týče mé další politické kariéry,“ dodal s tím, že lidé podle něj nejvíc oceňují to, že to Rusákům vytmavil. Zároveň však samozřejmě má pochybnosti, že mohl sehrát roli užitečného idiota.

Pavel Novotný ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Taky mám ale pocit, že jsem řekl něco, co mělo zaznít. Že už to je moc, co předváděj. Že lžou, dělaj z nás pitomce a že ať jdou s tímhle chováním do hajzlu. Že si hraju na zahraniční politiku? Jo, hraju. Hrajou si na ni i Hřib a Kolář,“ podotkl Novotný.

Sám sebe Novotný popisuje jako vynikajícího, efektivního, oblíbeného starostu, jenž má výsledky a nebere úplatky. „Jsem strašně schopnej. Budu za kreténa, ale co na to mám říct? Byl bych vynikající primátor,“ sdělil Novotný. „Jsem čestný, nekradu, nebojím se. Nejsem – pravda – moc diplomat, zahraničí mi asi nedají, ale vnitro bych dělal dobře,“ dodal.

Závěrem se vyjádřil k tomu, proč nemá ODS větší zápal a ustrnula na třinácti až patnácti procentech. „Protože nejde ještě víc doprava,“ sdělil s tím, že by se měla chovat ještě víc nacionalisticky, trikoloristicky. „Měla by ještě víc kritizovat Unii, neměla by jít tolik do Babiše, měla by se vlastně chovat jako mladej Klaus,“ uzavřel muž, jenž o sobě v rozhovoru mimo jiné prozradil také to, že miluje Romy.

Psali jsme: Kokot, poslal ke Klausovi Pavel Novotný. Ale zle se mu to vrátilo. I jeho ODS A Pavel Novotný je nedůstojný? Výsměch Zemanovi za rozhovor Vláda má rozhodnout o nové odpadové legislativě či minimální mzdě „Nepřisírej!“ Pitomec, Pajda, do prdele. Kalousek versus Piráti: Už jde do tuhého

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.