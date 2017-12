Pavel Šporcl: Prezident by měl být vzorem pro mladé, mít vizi, kam náš národ vést, a stmelovat společnost

Šporcl podotkl, že by si letošní Vánoce po vysokém pracovním nasazení užil rád v kruhu rodinném. Co se týká předsevzetí do nového roku, tak už ze zvyku si prý žádné nedává. „Předsevzetí jsou přece od toho, aby se nedodržovala. Já se snažím žít celý rok tak, abych si žádná předsevzetí dávat nemusel,“ uvedl.

Hned na začátku roku nás také čekají prezidentské volby, houslista se nechal několikrát slyšet, že v nich podpoří kandidáta Mirka Topolánka. Podle jeho slov je změna na Hradě velmi důležitá a letošní volby budou do značné míry rozhodující. „Prezident je osoba, která ovlivňuje dění všude kolem nás. A to se netýká pouze politiky. Prezident by měl být vzorem pro mladé, mít vizi, kam náš národ vést, a stmelovat společnost. A to se bohužel v posledních letech nedělo,“ řekl.

Šporcl si prý na postu prezidenta přeje silného a charismatického kandidáta, který nás bude držet v Evropě. „Musí ukočírovat rozložení sil ve Sněmovně, protože to je podle mne nejhorší od listopadu 89. I proto si myslím, že Mirek Topolánek je dobrý kandidát. Podporuji ho již mnoho let,“ zdůraznil v rozhovoru pro forum24.cz.

Původní zdroj ZDE

Politika prý houslistu zajímá už dlouhodobě a rád se k ní někdy i veřejně vyjadřuje. „Například z výsledku voleb jsem upřímně zděšen. Vypadá, že nás povede menšinová vláda s tichou podporou komunistů a extremistů. To jsem si opravdu nedokázal představit. Není to dobrá situace. Ale asi máme, co si zasloužíme,“ řekl Šporcl a dodal, že jako celoživotní optimista věří, že je to jen chvilkové zaváhání a je na nás, aby to příště bylo lepší.

Dále se také pustil do kritiky EET, která mu prý společně s kontrolním hlášením velmi zkomplikovala podnikání. „Stát se snaží mít vše víc a víc pod kontrolou, což úplně neodpovídá duchu svobodného podnikání. Nechci jezdit na koncerty o půl hodiny dřív, abych vysvětlil nějaké uvaděčce, jak má prodávat CD a tisknout EET lístky. To není možné. Připadám si jako vědma, která už dopředu ví, kolik CD prodá, aby je pak po koncertě zas nemusela stornovat. Na to se opravdu zvyknout nedá,“ postěžoval si.

Na závěr popřál všem čtěnárům všechno nejlepší do nového roku a doporučil jim, aby si pořadné odpočinuli. „Hned v lednu nás čekají prezidentské volby a ty budou hodně důležité. Tak ať jsme na ně připraveni,“ uzavřel.

Psali jsme: VIDEO Topolánek je citlivý člověk, který umí naslouchat, říká Pavel Šporcl Zeman je svině a blb, uvádí jeho slavní odpůrci Slavný muzikant podpořil romská paterčata. Dopadl zle Kde volili slavní? Jandák v jižních Čechách. A kde volil Kalousek?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab