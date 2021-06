Pavel Zeman: Jméno mého nástupce? V Praze běhá spousta informací v kuloárech, jenže...

reklama

Úvodem se Pavel Zeman vyjádřil k tomu, že skutečně netuší, kdo by mohl být jeho nástupcem. „Vím, že běhá několik jmen, nebo spousta jmen, ale skutečně nevím, k jakému jménu se přikloní ministryně spravedlnosti a koho nakonec jmenuje vláda. A bylo to tak, že je to v podstatě dělená působnost paní ministryně a vlády. To znamená, já do toho nemám po pravdě řečeno co mluvit. Pokud by někdo stál o můj názor, tak mu ho řeknu, ale já k tomu mohu říct asi jenom tolik, že bych byl velice rád, aby byla zachována kontinuita v tom, co jsem dělal. A aby veřejná žaloba i nadále měla důvěru veřejnosti,“ podotkl Zeman. Doufá, že člověk, jenž nastoupí po něm, bude stejně apolitický jako on.

Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 72% Ne 21% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3830 lidí

To, že složil funkci tři měsíce před volbami, jako podraz nevnímá. „Je to moje rozhodnutí, učinil jsem ho po zralé úvaze. Jsem ve funkci deset a půl roku, myslím si, že se za tu dobu leccos podařilo a budu rád, když někdo v tom díle alespoň přibližně stejným směrem bude pokračovat,“ řekl.

Své pak Pavel Zeman řekl i k případné obžalobě Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. „Nevím, jak dopředu má kolega Šaroch nastudován spis, nebo jestli se s ním teprve bude seznamovat. Ta materie je poměrně obsáhlá. V době, kdy jsem to měl já na stole, to znamená před nějakou dobou, před dvěma a kus lety, tak se tehdy jednalo o 60 svazků, poměrně dost silných. Věřím tomu, že to bude chtít udělat poctivě, prostudovat, to znamená zase, abych spíše řekl, myslím si, že během tří týdnů je trochu nepravděpodobné toto zvládnout,“ odvětil Zeman na otázku, zda se domnívá, že se kauza stihne „vyřešit“ do jeho odchodu.

Psali jsme: Jan Campbell: Ve stínu covid-19 Dříve než v Bruselu dojde na hlasování o střetu zájmů Babiše, Agrofert vypustil toto VIDEO Faltýnek junior u soudu: Někteří lidé se mým a otcovým jménem snažili něčeho dosáhnout Soukromníci, Svobodní a Trikolora jdou společně do voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.