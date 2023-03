Pavel dělal kariéru, Zemana řešila StB. A víc. Silné srovnání

„Dnes vám ukážeme, jak se v průběhu deseti let stane z flanelu opovrhovaného flanel adorovaný a milovaný. Vzpomínáte si ještě na rok 2014, kdy prezident Miloš Zeman vystoupil v Hovorech z Lán ve flanelové košili a džínách? Tehdy to pořádně schytal. Nejen proto, že doslovně přeložil název ruské skupiny Pussy Riot, ale i kvůli svému oděvu. Čas ale oponou trhnul. Ten, kdo nosí flanelku v roce 2023, je cool, je frajer, je na straně dobra a dělá správné věci. A pozor! Flanel láká i ženy. Kromě neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové. Tu flanel prý kouše,“ zahájila svůj pořad Aby bylo jasno moderátorka Jana Bobošíková.

„Srovnali jsme životní příběh končícího a nastupujícího prezidenta. A zjistili jsme, že pod flanelem každého z nich se skrývá něco zcela jiného. Popravdě řečeno, nevíme proč je flanel Petra Pavla více cool, než flanel Miloše Zemana. Možná proto, že Zemanův flanel byl přímočarý, autentický a poznamenaný výhrami i pády. Zatímco Pavlův flanel není nic jiného než konjunkturalisticky převlékaná, vždy nová a právě módní košile. Pokud je naše úvaha správná, pak bychom se měli sami sebe spíš děsit než být na sebe pyšní. Takže jaká jsou fakta? Prezident Miloš Zeman se narodil do rodiny učitelky a poštovního úředníka. Nastupující prezident Petr Pavel se narodil do rodiny ekonomky a komunistického vojenského zpravodajce a plukovníka. Miloš Zeman vystudoval střední ekonomickou školu v Kolíně. Přitom hrozilo, že nebude připuštěn k maturitě. A to kvůli referátu, ve kterém oslavoval knihu Karla Čapka Hovory s TGM, která byla komunistickým režimem zakázaná. Nakonec odmaturovat mohl, ale nedostal doporučení ke studiu na vysoké škole. Vysokou školu začal studovat dálkově a následně přešel na národohospodářské fakultě vysoké školy ekonomické na denní studium,“ zmínila Bobošíková k Miloši Zemanovi.

„Petr Pavel studoval na vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova. S přijetím na vysokou školu neměl problém. Vystudoval vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. A následně absolvoval zpravodajský kurz pro pracovníky vojenské rozvědky Československé lidové armády v rámci Varšavské smlouvy. Miloš Zeman má kvůli srdeční vadě modrou knížku a na vojnu nemusel. Oba muži byli členy KSČ. Miloš Zeman vstoupil do KSČ během pražského jara v roce 1968 a byl vyloučen v roce 1970. Jednak proto, že nesouhlasil s vpádem vojsk Varšavské smlouvy, jednak proto, že v jednom ze svých textů označil komunismus za druh fašismu. Petr Pavel podal přihlášku do KSČ v roce 1983 a v roce 1985 byl přijat. Ve zpravodajském vojenském kurzu se dokonce stal předsedou základní organizace KSČ. Zatímco Petr Pavel v osmdesátých letech budoval svou rozvědčickou a bolševickou kariéru, byl Miloš Zeman prověřovanou osobou státní bezpečnosti. V roce 1989 vyšel Zemanův článek Prognostika a přestavba, ve kterém kritizoval tehdejší režim. Na faktech prokázal, jak komunisté zruinovali československou ekonomiku, její efektivitu a vědecko-technický rozvoj. Za to byl vyhozen z práce. V listopadu 1989 vystupoval na protivládních demonstracích. Petr Pavel se o dění na Národní třídě dozvěděl pohledem z okna špionské školy Československé lidové armády spadající pod moskevské vedení varšavské smlouvy. Tedy východního vojenského bloku. A poté v listopadu 1989 prý odevzdal průkaz KSČ,“ sdělila Bobošíková.

„Novinářům před první přímou volbou bývalí komunisté v řadách kandidátů na prezidenta většinou vadili. Například šéfredaktor Respektu v roce 2012 psal: Vstoupili do strany po roce 1968, kdy už každý musel vědět, co je komunismus zač. Šlo o čistě kariéristické rozhodnutí, což znamená, že tito lidé jsou pro osobní prospěch schopni a ochotni ohnout své svědomí. A to rozhodně není dobrá kvalifikace pro to být prezidentem. Dnes je zvolení komunistického funkcionáře sloužícího bolševické armádě historickou šancí. A flanel? Flanel je novým sametem. Letos jednoho z bývalých komunistů mezi kandidáty novináři adorovali. Všemožně mu fandili a oblékali ten cool současný flanel. A ještě jeden rozdíl mezi Zemanovým flanelem a Pavlovým flanelem nesmíme opomenout. Miloš Zeman byl autentický. Umíte si představit jeho poradce Martina Nejedlého, jak vykřikuje, že by sponzoři byli raději, kdyby kandidoval on sám, protože se jim Miloš Zeman zdá suchý? Umíte si představit mainstreamem nenáviděného Nejedlého, který o prezidentu Zemanovi, jenž je proslulý svou tvrdohlavostí, hovoří jako o zakopané hřivně a o diamantu, který vybrousil? A umíte si představit, že by se Miloš Zeman nechal stylizovat na billboardovou fotku podle filmových herců? My ne,“ dodala Bobošíková.

„Zato čteme denně, jak Petr Kolář, přítel po boku nastupujícího prezidenta, za peníze sponzorů řadu let tkal, barvil, stříhal a šil Pavlovu prezidentskou flanelovou košili. A že původně ji možná měl tkát pro sebe. Ne pro suchého Petra Pavla, kterého objevil a vybrousil jako diamant. Tak co, přesvědčili jsme vás, že není flanel jako flanel? Takže když už víme, že není flanel jako flanel, nenechme si vnutit, že je Pavel jako Havel. A už vůbec ne, že s Pavlem přichází nový samet. Na závěr vám přečteme, co psal Miloš Zeman v roce 1990 v Mladém světě, to bylo v roce, kdy Petr Pavel studoval zpravodajský kurz v rámci vojsk Varšavské smlouvy. Miloš Zeman tehdy napsal: V každém člověku je vedle touhy po svobodě také touha po řádu. A nám samozřejmě hrozí riziko, že se opět semkneme do davu. Ten dav bude stát na druhé straně barikády, než stával, ale bude to tentýž dav. Proto bychom se měli vyhnout všem davovým psychózám, všem populistickým náladám. Tato společnost, které bylo několikrát v historii puštěno žilou tím, že nejlepší část její inteligence emigrovala, stojí před poměrně silným rizikem. Že jakmile bude zbavena jednoho krotitele, začne si sama hledat jiného. Kohokoliv nabízejícího sílu, právo, pořádek a samozřejmě nádavkem prosperitu. A jen tak mimochodem i spravedlnost. Ovšem spravedlnost v tom jedině správném výkladu. Konec citátu,“ zakončila Bobošíková.

