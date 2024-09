Pavel hodil Jakeše do koše. A tleskali mu

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21157 lidí



Prezident v triku s logem Harley-Davidson na akci vítal své motorkářské kolegy a střihl si i slavnostní zahájení. „Ahoj vám všem, ať už jste příznivci této značky, nebo ať – jako já – dočasně sedláte nějakou jinou. Moc si vážím toho, že mě chlapi pozvali znovu jako loni a jsem moc rád, že mi to vyšlo, protože ještě asi před hodinou a půl jsem seděl na konferenci a moc jsem se těšil, že mi to sem vyjde. Takže si rád společně s vámi užiju krásné odpoledne a užijte si ho i vy. A hlavně – jezděte opatrně,“ pronesl Pavel podle serveru Blesk.cz s odkazem na bezpečnostní konferenci Globsec a zmínkou, že aktuálně sám americký Harley-Davidson upozaďuje kvůli své německé motorce R 1250 GS od BMW.



Německý stroj upřednostňuje i přesto, že si jeho vlastnictví dříve nedokázal představit. „Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych měl mít BMW. Považoval jsem ji za bafuňářskou motorku. GS jsem nechtěl už vůbec,“ řekl Pavel před lety v rozhovoru pro iDnes.cz s tím, že nakonec musel uznat, že je to velmi univerzální motorka.

Podobně jako v názoru na motorky od BMW Pavel demonstroval na akci, že myslí vážně i svůj obrat od komunistického režimu a někdejšího generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ Miloše Jakeše. Zatímco v době Jakešova působení v čele strany se Pavel připravoval na profesní dráhu ve vojenském zpravodajství a na možný útok na pozice NATO, na sobotní akci „Jakešem házel do koše“.



Po zahájení festivalu se totiž Pavel vydal mezi lidi a zastavil se u stánku Havloids, kde si zkusil právě disciplínu v podobě hodu „Jakešem do koše“. Prezident obdržel tři výtisky knihy „Miloš Jakeš – Příběh komunisty“ z roku 2019 a následně předvedl, jak umí mířit, když se je snažil vhodit do pár metrů vzdáleného rudého plastového košíku.



Pavel se předklonil k hodu a před stánkem s nápisem „pravda, láska, benzín“ započal v prvním z hodů. „Jóóó! Hezky!“ ozvalo se poté, co Pavel trefil. Jakeš letěl do koše i napodruhé a ani při třetím hodu prezident plastový koš neminul.

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

Pavel se mimo toto gesto snaží od svého působení v kůži rozvědčíka v době, kdy byl Jakeš generálním tajemníkem ÚV KSČ, distancovat i svými vyjádřeními. „Slýchám, že jsem byl za komunismu rozvědčík. Nevím, co si pod tím představují ostatní. Nebyl jsem žádný Bond, ale výsadkář průzkumník, který se plazil blátem, mrzl ve sněhu a připravoval se na vysazení v týlu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo velitelská stanoviště,“ popsal v roce 2022.

Kdo si to neumí představit, ať se podívá se na svobodníka Koubu ve filmu Copak to je za vojáka. — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 23, 2022

K útoku Pavla v týlu zemí NATO tehdy však nedošlo a vojenská tajná služba pro něj neskončila nijak slavně – nastoupil do ní totiž až v roce 1989 a sametová revoluce mu stihla práci rozvědčíka zbořit ještě dříve, než přišlo nasazení do první akce.

Tehdejší kariéru měl přitom Pavel rozjetou velmi slibně již za totality, což dokládají pochvalná slova o jeho „třídní uvědomělosti“. „Kpt. Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Má dobré znalosti marxismu-leninismu a dokáže je uplatnit ve své práci,“ hovoří posudek z roku 1987, kdy Pavel sloužil u 22. výsadkové brigády.



