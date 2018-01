Pehe napsal hnusné věci o „hloupém“ českém národě. A už je tu odpověď...

Ekonomka Hana Lipovská a komentátorka Lucie Sulovská se ve svých komentářích na facebookových profilech pustily do komentátora Jiřího Pehe. Nelíbilo se jim totiž, jak se pustil do Čechů.

„Když si budeme věci dělat po svém a nenecháme cizí, aby se šťourali v našich věcech, možná se znovu opevníme za hranicemi a skutečně bude lépe. V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je cesta do ještě větší izolace poměrně snadná,“ uvedl totiž ve svém komentáři Pehe.

„Až se bude hledat exemplární případ namyšlenosti a pohrdání českým národem, pak lze bez obav použít následující perličku na dně novoročního zamyšlení pana P.: ‚V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je přitom tato cesta do ještě větší izolace poměrně snadná.‘ Drzost? Snad. Arogance? Bezpochyby,“ poznamenala Lipovská. Vzápětí však dodala, že ji pan Pehe i příjemně překvapil.

„Při jeho nekonečné míře hlubokého pohrdání svou vlastní zemí bych totiž byla bývala čekala, že nám nekavárníkům upře i samotnou gramotnost. Asi gesto novoroční smířlivosti,“ dodala.

„Pokud se nemýlím, pak BO kdesi uvedl, že mluví jen anglicky. Když to srovnám s VK (angličtina, němčina, ruština, španělština a částečně italština – viz projev během návštěvy papeže Benedikta XVI.), tak to má pan Pehe poněkud popletené,“ poznamenala pak vzápětí také Lipovská k Peheho slovům o znalosti cizích jazyků.

A komentář přidala i Lucie Sulovská. „Mimochodem, v Polsku tito namyšlenci (tam se jim říká ‚salon‘) vůbec nepoužívají argumenty jako ‚nikam nevyjeli, znají jen svoji ves‘, protože tam prostě i poslední sedlák vycestoval,“ zakončila.

autor: vef