Pehe si přeložil Zemanovy výroky takto: Mnoho z pisklounů jsou evidentně frigidní klimakterické staré panny, které jen piští

Podle Jiřího Pehe prezident Miloš Zeman hovoří tak, že kdyby tito lidé byli alespoň osobnostmi, mohl by je brát trochu vážně. Ale jsou to prý jen ne-osobnosti, neboli „no-names“, trpící komplexem méněcennosti vůči velké osobnosti, kterou je kardinál Duka. „V překladu jsou to obyčejní lidé, obyčejní věřící, kteří v životě neudělali nic tak významného jako skutečné osobnosti typu kardinála Duky, prezidentova poradce Martina Nejedlého, mluvčího Jiřího Ovčáčka, nebo kancléře Vratislava Mynáře,“ rozjel se politolog.

Pokud prý dovedeme logiku pana prezidenta do důsledků, jsou ony podle politologa Peheho pištící ne-osobnosti, které podepsaly zmíněný dopis, jen malá množina z velké množiny „dolních deseti miliónů“, které náš pan prezident vzývá, pokud potřebuje jejich hlasy. „Teď už jejich hlasy ale nepotřebuje, takže ať laskavě přestanou pištět,“ řekl a dodal, že pištět by měli přestat bez ohledu na to, zda patří ke „kavárně“, která, jak zdůraznil pan prezident po svém vítězství v prezidentské volbě, by prý měla už konečně v příštích pěti letech „shut up“ – tedy zavřít hubu.

Nezapomněl připomenout ani to, že ještě než se Zeman pustil do pisklounů, kteří piští na kardinála Duku, nabídl originální úvahu o tom, jak a proč má rád vulgarity, což prý spojil s úvahou o klimakterických frigidních starých pannách, které se nad podobnými projevy pohoršují. „Právě ty podle pana prezidenta typicky patří mezi petenty. Jinými slovy: mnoho z pisklounů jsou evidentně frigidní klimakterické staré panny, které jen piští,“ uvedl Pehe a dodal, že pro dolních deset miliónů neosobností z toho vyplývá jisté poučení, že pokud budete chtít projevit svůj občanský názor na cokoliv, kupříkladu na pokračování kardinála Duky ve funkci, rozmyslete si dobře, zda jste skutečná osobnost.

O politologické úvaze Jiřího Pehe na téma vlivu demografických změn na českou politiku prý Zeman prohlásil, že Pehe se těší na vymření půl milionu lidí, což je už prý na hranici trestného činu a je to svého druhu „genocidium“. Pehe na to reagoval s tím, že by mohl namítnout, že na hranici trestného činu pomluvy je tvrzení pana prezidenta. „Řekl jsem pouze tolik, že vzhledem k tomu, že většina voličů Miloše Zemana jsou starší lidé, kteří postupně odcházejí, zatímco většina mladých, kteří se stávají voliči, ho nevolí,“ uvedl a zmínil, že tábor se zmenšuje, což bude mít nějaké politické důsledky.

„Na závěr rada ‚dolním deseti miliónům‘: Raději se nenamáhejte proti čemukoliv, co neschválí předem Hrad, protestovat, protože pak jste jen pisklouni s komplexem méněcennosti, kteří jen frigidně piští,“ uzavřel Pehe.

autor: nab