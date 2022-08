Pekarová: Babiši, doporučte lidem, ať šetří teplem. Ulevíte svému svědomí

reklama

Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (Hlasování od 22. 8. 2022) 1 61% 2 15% 3 10% 4 8% 5 6% hlasovalo: 7107 lidí



Napětí mezi oběma politiky v poslední době zvýšilo Pekarové kritizování Babiše za jeho nazývání demonstrujících odpůrců „fašisty a nacisty“. Předsedkyni Sněmovny následně Babiš označil za „symbol zla a nenávisti“, jelikož dle něj měla politička lhát, že svůj výrok nevzal zpět. „Pokud zakladatel TOP 09 byl vždy pro nás symbol korupce, tak stávající předsedkyně je symbol zla a nenávisti. Ona sama je z toho nešťastná, jak je zlá a nenávistná,“ spustil ostře Babiš.



Později pak šéfku TOP 09 opět kritizoval, a to kvůli jejímu výroku o svetrech. „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr,“ řekla politička v pořadu Partie na CNN Prima News v půlce srpna, čímž odstartovala nebývalou vlnu kritiky.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na tu pak reagovala odmítavě a stála si za svým výrokem, za nimž prý spatřuje vliv racionality i důsledek dobrého vychování. „Mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila Pánu Bohu do oken, abych se chovala racionálně. Považuji to za zcela běžné,“ vysvětlila.



Následně Pekarová dovysvětlila, že je svetr zároveň i jakýmsi symbolem proti zločinu. „Svetr proti Putinovi je symbol. Symbol, že když se o trochu uskromníme a budeme spotřebovávat méně energie, zbyde Putinovi míň peněz na financování války,“ uvedla.



Dle političky „nikdo nebude mrznout“, jelikož „máme rekordní zásoby plynu“, každý stupeň dolů na termostatu prý ale „pomůže v boji se zločincem“ Putinem a svetr je jedním z nástrojů, „jak tohoto diktátora porazit“.

Svetr proti Putinovi je symbol. Symbol, že když se o trochu uskromníme a budeme spotřebovávat méně energie, zbyde Putinovi míň peněz na financování války.



Nikdo nebude mrznout, máme rekordní zásoby plynu. Každý stupeň dolů ale pomůže v boji se zločincem.https://t.co/fOe3dpk5nc — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 22, 2022

Pokračování v „Hamáčkovské tradici“, kdy se svetr stává opět symbolem boje – byť s výměnou nepřítele v podobě covidu-19 za Putina – však Babiše neuspokojuje, jelikož nevěří tomu, že skutečně máme dostatek energií na zimu.

Tyto obavy expremiér zmínil i ve svém aktuálním vydání pořadu „Čau lidi“, v němž si natáhl svetr a zhrozil se příchodu zimy. „Já tady mám dřevo, krb a dal jsem si ten svetr Pekarový a ještě tady mám čaj. Doufejme, že budeme mít tolik plynu a elektřiny, abychom si ten čaj uvařili, protože tato neschopná vláda na nás kašle a lidi vůbec nevědí, co bude. Řítí se na nás absolutní katastrofa,“ spustil Babiš a kritizoval vládní přístup v rámci řešení energetické krize.

Fakt, že si Babiš na natáčení svého videa svetr nasadil, Pekarová oceňuje, uvítala by však raději, kdyby vyzýval k úsporám energií kvůli naší silné závislosti na Rusku.



„Pane Babiši, nepochopil jste zase vůbec nic. Kdybyste byli konstruktivní opozice, tak k šetření energiemi vyzýváte, protože je to správné. Zároveň byste ulevili svědomí, protože jste nás na ruském plynu udělali téměř zcela závislými,“ vrátila politička kritiku expremiérovi.

Pane Babiši, nepochopil jste zase vůbec nic. Kdybyste byli konstruktivní opozice, tak k šetření energiemi vyzýváte, protože je to správné. Zároveň byste ulevili svědomí, protože jste nás na ruském plynu udělali téměr zcela závislými.



Oceňuji aspoň to, že na sobě máte svetr. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 22, 2022

Již v předchozím týdnu na jeho kritická slova ohledně rady na nošení svetru reagovala s tím, že ji „skutečně nemusí poučovat a nebude poučovat člověk, který si daňovými úniky koupil zámek za 400 milionů někde na Francouzské Riviéře, což jsou věci naprosto odtržené od běžné reality“.

Babišovi vzkázala, že je seznámena s tím, co obnáší žití v skromnosti a v „běžné realitě lidí“ se pohybuje. „Moji rodiče nespolupracovali s minulým režimem, nestýkali se s mafiány, pochybně neprivatizovali v 90. letech jako pan Babiš, takže já naopak vím, jaké to je žít skromně v normálním domě, kde se zkrátka teple oblečete, abyste normálně v zimě fungovali,“ pokračovala v reakci na lídra ANO.



Vzít si v zimě na sebe svetr považuje politička za normální věc. „Považuji to za něco, co je běžné a jsem si vědoma toho, že jsou tady lidé, kteří jsou zranitelní – jako jsou starší lidé anebo třeba miminka, pro která musíte mít doma tepleji – právě proto, abychom mohli být pro takové lidi solidární, je třeba, abychom my ostatní, kteří si to vzhledem k našemu zdraví a věku můžeme dovolit, šli příkladem,“ vyzvala občany. Sama tak prý činí a většina lidí její slova pochopila.

I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné, protože mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila Pánu Bohu do oken.



Miminka a starší lidé musí mít tepleji. Ti, co mohou, by právě proto měli být solidární. Půjdu příkladem. pic.twitter.com/dpsM97XdEz — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 18, 2022

Psali jsme: Pomoc? Kapesné. Tragédi. Na Fialu vyjely síly, od kterých to bolí Premiér Fiala: Spoléhám na profesionály z české diplomacie Jestli nám energie nikdo nenabídne, tak máme velký problém, objevil hejtman z Brna Tak už i Kalousek nabádá, ať zastropujeme cenu elektřiny. Obtížně proveditelné, vzkazuje Fiala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.