Pekarová si na svetru trvá. Přišel výsměch. Z ODS

Ani vlna masivní kritiky neodradila šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou od toho, aby i nadále lidem doporučovala, „vzít si svetr“. „I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné,“ hájí svůj výrok o svetrech a poukazuje, že v tom hraje roli i výchova. V běžné realitě lidí se pohybuji, vím jaké to je žít skromně, říká také politička, podle níž je potřeba, aby byli solidární jako ona i ostatní občané. „Je to svetr proti Putinovi,“ vyzývá.

Anketa Půjdete volit do Senátu? Ano, půjdu 80% V mém obvodu se letos nevolí 11% Nešel (nešla) bych, ani kdybych mohl(a) 9% hlasovalo: 9867 lidí v pořadu Partie na CNN Prima News spustila nebývale silnou kritiku vlády, jelikož mnohé občany i politiky značně nadzvedlo její doporučení „vzít si svetr“, jež pronesla během vzpomínání na své poznatky nabyté při studiu v zahraničí. Když jsem byla jako studentka ve Velké Británii, tak si pamatuji, že teploty ve veřejných prostorách byly v zimě mnohem nižší. Bylo to standardní a lidé si nestěžovali,“ líčila.



A právě poté se vytasila s radou, která má pomoci všem lidem, bojících se nedostatku energií či vysokých účtů za ně. „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr,“ radila vládní politička.



„Já vím, že to zní mnohým jako ne zrovna příjemný plán, ale rozhodně je lepší, než energie v zimě nemít. K tomu by to mohlo dospět, pokud bychom situaci, kterou nám zanechala minulá vláda, neřešili,“ doplnila ještě ve svém proslovu, za nějž si vysloužila přirovnání ke francouzské královně Marii Antoinettě v období před tím, než ji čekal neblahý osud v rámci skonu pod gilotinou.

Politička se svým výrokem ale odmítá couvnout. Vzít si na sebe svetr je dle ní něco úplně normálního. „I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to prostě za normální a správné,“ pronesla opět pro CNN Prima News.

Ve svém návyku prý spatřuje vliv racionality i důsledek dobrého vychování. „Mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila Pánu Bohu do oken, abych se chovala racionálně. Považuji to za zcela běžné,“ uvedla.



Následně se obořila na kritiku ze strany expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Mě skutečně nemusí poučovat a nebude poučovat člověk, který si daňovými úniky koupil zámek za 400 milionů někde na francouzské riviéře, což jsou věci, které naprosto odtržené od běžné reality,“ vzkázala mu.



Sama je prý seznámena s tím, co obnáší žití v skromnosti a v „běžné realitě lidí“ se pohybuje. „Moji rodiče nespolupracovali s minulým režimem, nestýkali se s mafiány, pochybně neprivatizovali v 90. letech jako pan Babiš, takže já naopak vím, jaké to je žít skromně v normálním domě, kde se zkrátka teple oblečete, abyste normálně v zimě fungovali,“ podělila se. Na toto chování dle ní nemá vliv její funkce ani výše výdělku.

„Považuji to za něco, co je běžné a jsem si vědoma toho, že jsou tady lidé, kteří jsou zranitelní – jako jsou starší lidé anebo třeba miminka, pro která musíte mít doma tepleji – právě proto, abychom mohli být pro takové lidi solidární, je třeba, abychom my ostatní, kteří si to vzhledem k našemu zdraví a věku můžeme dovolit, šli příkladem,“ vyzvala občany. Sama tak prý činí a většina lidí její slova chápou.



„Je to svetr proti Putinovi. Je to jeden z nástrojů, jak tohoto diktátora porazit,“ vyzývá lid k boji za pomoci svetrů předsedkyně české Sněmovny.

Její výroky však opět budí vášně. „Pokuste se mě prosím někdo uklidnit milosrdnou lží, že je tohle parodický účet, já budu předstírat, že tomu věřím, zasmějeme se a rychle na to zapomeneme,“ doufá po zhlédnutí reportáže europoslanec Jan Zahradil (ODS).

A právník Ondřej Dostál dal najevo, že by se politička se svým postojem mohla uplatnit i přímo v ministerské pozici. Navíc by to vyřešilo nejeden problém. „Dejte jí vnitro. Vyřeší se tím trable s Rakušanem, navíc tam určitě zbyla po Hamáčkovi červená mikina a ušetří se za svetr,“ radí kabinetu, jak vyřešit současné perné chvíle.

