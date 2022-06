Pekarová by potřebovala do večerní školy... Mikeš o bruselských šátcích na krcích Fialových ministrů a katastrofě na obzoru

„Ceny nafty, benzínu i energií se podařilo snížit v Rakousku, Maďarsku i Slovensku, tak ať česká vláda netvrdí, že to není možné. Nechce se jim do toho, protože jsou to poslušní hoši a děvčata s bruselskými šátky na krku. Ale je třeba ukázat, že nejsme mopslíci stavějící se do pozoru,“ tvrdí Jiří Mikeš, odborník na reklamu a média. Varoval také před averzí, která začíná vůči vládě, a šéfce Sněmovny doporučil večerní školu diplomatů.

reklama

Mikeš tvrdí, že současná vláda příliš citlivá k potřebám Čechů není. „Spíše bych řekl, že je trošku chaotická. Nacházíme se ve špatné době, kdy je válka, která má ekonomické dopady, a lidé jsou z toho dosti vedle. Zvláště pak ti, kdo mají hluboko do kapsy, ale týká se to i střední vrstvy, takže začíná vůči vládě určitá averze. Obzvláště co se týká starosti o Ukrajince. Já jim přeji, že se o ně staráme, protože si prošli hroznými věcmi, ale musíme se také starat o naše lidi a musíme udělat konkrétní činy. A ty konkrétní činy, žel, nedělají,“ uvedl.

Připomněl bouřlivou diskusi kolem prodeje české elektřiny na německé burze, odkud si ji Česko zase zpátky (a dražší) kupuje. Ozývají se názory, že by do Lipska měl putovat jen přebytek vyrobené energie. Mikeš by očekával alespoň záporné stanovisko ministra průmyslu a obchodu k takovým návrhům a upozornil, že mnoho expertů by odchod z burzy podpořilo. Mikešovi se nelíbila ani vyjádření vlády o tom, že jsme ve válce, ačkoliv ji pouze podporujeme. „Teď je otázka, zda ji podporujeme rozumně, nebo neuváženě. A navíc je zřejmé, že některá vyjádření, zvláště ministerských dam, nejsou moc inteligentní,“ poznamenal.

Lidé se mají starat sami o sebe? Hrůzné

Podle něj vládu navíc poškozují vyjádření například Miroslava Kalouska nebo Topolánka. Kalousek, zakladatel TOP 09, například uvedl, že vláda neplní sliby, rezignovala na rozpočtovou zodpovědnost a pětitisícový příspěvek označil za hloupost, kterou „muselo vymyslet několik pitomců najednou, protože jeden by na to sám nepřišel“.

„Taková vyjádření pochopitelně poškozují vládu, ale hlavně zviditelňují původce. Já se zrovna Kalouskovi nedivím, protože on TOP 09 založil a Markéta Pekarová Adamová (současná předsedkyně strany, pozn. red.) se v tom trochu motá. Nedává jasné signály, co chce pro lidi udělat, ale spíše občas prohlásí něco ve smyslu, že lidé se mají postarat o sebe sami, což je hrůzné. Od toho jsou ve vládě, aby tu loď kormidlovali směrem, který si pasažéři přejí. To oni si kupují jízdenku do cíle a ne do rozbouřených vod, kam jsme jet určitě nechtěli,“ přirovnal Jiří Mikeš.

Za „mimořádnou krávu“ označil novinářku Apolenu Rychlíkovou bývalý premiér Mirek Topolánek. Reagoval tak na její příspěvek na sociální síti, že každý nákup pro její rodinu roztáčí sociální úzkost, a Česko nazvala jako verzi Survival reality show. Expremiér navíc v Prostoru X pro Reflex uvedl, že spousta lidí je naštvaných, ale naštvaní by měli být především sami na sebe. Podle něj je mýlka domnívat se, že stát má občanům zajistit bohatství a štěstí. „Jestli se Topolánek vyjádřil o krávě nebo prdeli, tak to svědčí o tom, jestli si náhodou nedal o panáka více. Topolánek zkoušel kandidovat na prezidenta, ale sám se provařil. Řekl bych, že jeho hlas není tak silný jako Kalouskův,“ sdělil Mikeš.

Psali jsme: „Omezený hlupáček!“ Mirek Topolánek dostal výprask. Dráždil „naštvané Čechy“

„Kr*va má čtyři nohy.“ „Češi nehladoví.“ Po slovech Topolánka vybuchl internet. Vylezlo vše

Novinářka litovala lidi, co nemají na jídlo. Topol jí napsal, že je kráva

Chybějí odborníci

Odborník na reklamu a média si také myslí, že vláda neplní své sliby, což Češi vnímají. „Zatím příliš slibů nesplnili, a buď jsou k tomu objektivní důvody, nebo důvody vysloveně subjektivní. Ty spočívají v tom, že na rozhodujících místech a ministerstvech sedí lidé, kteří na to nemají. Není tam žádný ekonom, zvláště makroekonom, jde víceméně o politiky, ale ne zrovna odborníky. Fiala je politolog, ale není ekonom, není to Václav Klaus, není to Miloš Zeman – ti by si ve své době věděli rady. Už jsou to starší pánové, ale tehdy to byli ekonomové na svých místech a tu loď směřovali. Ekonomická vážnost Česka se prohlubovala a šli jsme nahoru, předhonili jsme Portugalce i Řeky. Nyní jdeme dolů, a to jim lidé neodpustí,“ zauvažoval Jiří Mikeš.

Politikům v čele státu by také doporučoval více sebereflexe. Měli by se prý zaměřit na to, co jim je vyčítáno a zda se nejedná o totéž, co sami vyčítali v opoziční lavici předchozí volební období. Tedy chaotičnost, nedostatečná komunikace s veřejností, pomalá a nesprávně adresovaná podpora pro ohrožené skupiny. „I ten program Antibabiš se jim vymkl z rukou a lidé na to nereagují. To znamená, že to nebyl dobře promyšlený program,“ podotkl.

Pekarová Adamová do večerní školy diplomacie

Vybídl také, aby pětikoalice zasáhla proti rostoucím cenám energií i pohonných hmot. „Jestli mohou zlevnit elektřinu a postarat se, aby ceny nafty a benzínu nešly tak nahoru – a jestli se to podařilo v sousedním Rakousku či Maďarsku a na Slovensku, ať neříkají, že to možné není. Ono se jim do toho nechce, protože jsou to poslušní hoši a děvčata s bruselskými šátky na krku,“ prohlásil Mikeš. Nakolik tedy ony „bruselské šátky“ omezují či ovlivňují rozhodování vlády? „Jsou poslušní a jsou velice spříznění s Bruselem. Všechno odhlasují – když Leyenová (Ursula von der, předsedkyně Evropské komise, pozn. red.) nebo Jourová (Věra, eurokomisařka, pozn. red.) řeknou, tak jim naslouchají, místo aby se ptali, co je to za pitomost. Klaus se nebál něco říci a stejně tak Zeman, když byl mladší. Vláda to může udělat také, ale raději se usmívají a jsou rádi, že si potřásají rukou s Bidenem (Joe, americký prezident, pozn. red.). Ale sakra, pro mě je z tohoto pohledu přijatelnější Orbán (Viktor, maďarský premiér, pozn. red.), který aspoň říká, že je Maďar a ochrání zájmy Maďarů,“ vysvětlil.

A doporučil šéfce Sněmovny diplomatické vzdělání. „Ve východní Evropě jsme na tom jinak než na Západě. Musíme se věnovat našim názorům, a ne aby Markéta Pekarová Adamová seřvala Orbána, a ještě řekla, že ho lidé nemají volit. Co to má za smysl? Měla by chodit do večerní školy diplomatů a politiků, aby ji naučili, jak se má vyjadřovat. Nebo mít konzultanta, než něco podobného plácnu,“ doporučil šéfce Sněmovny a TOP 09. Příležitost ukázat, co v Češích je a že mají svůj vlastní názor, bude mít prý vláda během předsednictví Evropské unie. „Předsednictví bych využil a šel bych tam s nějakými zásadními, možná až revolučními návody, jak se z krize dostat ven. Jestli je New Green Deal opravdu správný, co je to za hloupost s elektromobily… Získali bychom si renomé nejen u vlastních lidí, ale rovněž bychom ukázali, že nejsme nějací mopslíci stavějící se do pozoru, ale národ, který je rozumný, myslí za celou Evropu a myslí to s ní dobře. Pochopitelně to prospěje nám všem, kdo v této republice žijeme,“ vyzval Jiří Mikeš.

Obavy vyjádřil i kolem neshod v pětikoalici, což má vliv na rychlost opatření v krizi. Dokážou se podle něj politici vcítit do těžké situace samoživitelů a rodin s dětmi? „Oni to vědí, že jsou v maléru, mají dost informací, ale jsou pětikoalice. Než se na něčem shodnou, vše prodiskutovávají, hádají se, každá strana se chce vyjádřit a sleduje statistiky. Brzy nastanou rozepře, protože když se podíváte, jak jdou Piráti proti STAN a STAN proti Pirátům a do toho lidovci se svojí sociální politikou… prostě podle mého názoru je tam jakýsi chaos,“ dodal.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.