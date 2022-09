Pekarová mazala z webu! Síkela, Vystrčil a Fiala nakonec. Babiš tahal vše, co našel

reklama

„Vážení přátelé, čtu tady příspěvek pana premiéra Fialy. A představte si, hned první slovo je Andrej Babiš. Druhý řádek: Andrej Babiš, podruhé. Čtvrtý řádek: Andrej Babiš, potřetí. A zase je tady Babiš, a zase je tady Babiš. Říká, že jsem důležitější než král. No, podívejte. Zase tady Babiš, a tady je zase Babiš.“

Těmito slovy začíná dnešní pravidelný Babišův pořad Čau lidi! Bývalý premiér v jeho úvodu upozorňuje na to, že vládní koalice se jeho jménem ohání až příliš často na úkor vlastní argumentace a komunikace s lidmi.

Následuje video, ve kterém vtrhne zásahová jednotka do bytu muže, který topil nad limit.

Na to Babiš reaguje s tím, že situace už přestává být k smíchu.

„Pro některé podnikatele a živnostníky to začíná být velká tragédie. Pokud vláda stále neví, tak některé provozy už odstavují výrobu, některé restaurace zavírají. Protože zkrátka ty energie nejsou schopni zaplatit.“

Poté bývalý premiér připomíná názorovou otočku Petra Fialy ohledně zastropování energií.

„Zejména ne ti z populistického a extremistického tábora, kteří tvrdí a slibují pravý opak. Říkají, že stačí, aby vláda jednoduše rozhodla a ceny zastropovala. Ne, dámy a pánové, toto není cesta,“ říká Petr Fiala, aby o 14 dní později prohlásil, že zastropuje cenu silové elektřiny...

Petr Fiala o 14 dní později: „Zastropujeme cenu silové elektřiny.“

Následuje další video, ve kterém premiér Fiala o zastropování energií tvrdí:

„To je úplný nesmysl. A jenom prosím všechny, ať tomu nevěří. Nedělá to skoro žádná evropská země, a nedělá to z dobrých důvodů (...) Takže je to velmi drahé opatření, a vede jenom k pokřivení trhu. Může vést, jak jsme viděli v některých zemích, které to aspoň dočasně zkusily, i k nedostatku toho produktu nebo toho výrobku. A ty dopady jsou vlastně mnohem horší než ta krátkodobá pomoc, která někomu může přijít. Takže toto vůbec není cesta.“

Babiš dále zmiňuje slovenskou cestu, kdy se vláda domluvila s výrobci elektřiny a zastropovali cenu na 1500 Kč za 1 MWh.

„Já jsem 18. února tohoto roku řekl ve Sněmovně: Zastropování, ať to pan Síkela zařídí, zastropujte tu elektřinu.“

Bývalý premiér se pak snaží vyvrátit další myšlenku Petra Fialy, že zastropování by zaplatila střední třída.

„Vždyť tady jde o základní nepochopení. Zastropování na úrovni 1500 Kč je garantovaný zisk, například pro ČEZ, který vyrábí elektřinu za 500 Kč, a bude prodávat za 1500 Kč. Takže bude mít stále nadstandardní zisk. Proč mají výrobci elektřiny mít 1000procentní zisk, nebo ještě více. Proč?“

Dále Babiš opět zmiňuje rekordní inflaci, ale tentokrát jako zdroj vládních příjmů, ze kterých se může energetická pomoc také čerpat.

„Počítá se, že vyberou až stotřicet miliard daní navíc kvůli vysoké inflaci. To jsou vaše peníze, vážení občané,“ říká Babiš a pokračuje:

„Ten návrh toho stropu je stále pro lidi likvidační, i pro firmy. Nevidím důvod, proč my bychom měli mít v České republice vyšší strop na elektřinu než mají Slováci. Vždyť jsou za rohem. A Portugalci, ti mají ještě míň. A Španělé, ti mají jenom 1000 Kč.“

„Takže, tak to je, a je to úplná tragédie,“ uzavírá Andrej Babiš téma drahé elektřiny.

Téma pomoci vlády lidem a podnikům ale neopouští.

„Všichni v Evropě říkají, že zadlužení není problém. A pan Stanjura nechce pomáhat firmám,“ viděl by Babiš rád větší pomoc od státu směrem k firmám a podnikatelům.

„Víte, co jim řekl na jednání? ‚Když bude 15% nezaměstnanost, tak potom přijďte.‘ Skutečně, naše skvělá asociální ODS je zpět.“

Babiš se dále pozastavuje nad absencí ekonomů ve vládě.

„Pane premiére, nemáte jednoho ekonoma ve vládě, který by něčemu rozuměl. Bohužel. Nejhorší vláda od revoluce. Totální tragédie.“

Pak se ale Andrej Babiš ještě jednou vrací k zastropovaným energiím a ministru Síkelovi.

„Co se týče dotace pro firmy, tam je jenom zmatek a chaos. Protože u firem pan Síkela nechce stropovat, chce jen 8 tisícům vybraných podnikům rozdělit 30 miliard. Ale podle jakých kritérií, se neví. Prostě chaos. A hlavně obrovský potenciál korupce. Šestá koaliční strana, Ministerstvo průmyslu, řízeno tím advokátem. Nikdo se v tom nevyzná.“

Babiš dodává, že samozřejmě firmy mají obrovské problémy. Skláři, porcelánky, řezníci, sladovny. Všichni si prý stěžují a premiér Fiala je podle něj hrobařem tradičních českých firem.

„Naše stínová vláda jasně řekla, co bychom dělali. Ano, my jsme byli vždy akční, a když bylo potřeba, tak jsme zasedali i 3x za 24 hodin. A mělo to tah na branku. Rozhodovali jsme. Ano, občas samozřejmě jsme bojovali s tím, že ne všechny analýzy boje proti viru byly správné, ale potom jsme to opravovali. Měli jsme nějaký tah na branku. Tady není vůbec nic.“

Babiš se potom vrátil k televizním debatám s premiérem Fialou.

„12. března 2022, když jsem byl hospitalizován, nečekaně, tak mi pan premiér popřál, ať mi je brzy lépe, a řekl, že se potkáme jindy v televizní debatě.

No, v mezičase jsme měli nabídku na Primu dvakrát. Pan premiér neměl čas, nebo nechtěl. Teďka dostal svůj pořad, takže vlastně každý měsíc bude mít ve středu svoje okénko. To já jsem neměl,“ stěžuje si Babiš a zmiňuje i aktuální debatu, která byla zrušena z důvodu Fialova odletu do Anglie na pohřeb královny Alžběty II.

„Samozřejmě ta debata mohla být posunuta na dvacátou hodinu. Já bych byl rád přišel.“

Podle Babiše mohl Fiala letět do Velké Británie na pohřeb královny po té debatě.

„Já si pamatuju, a pokud si dobře pamatuju, tak jednou jsem se z Bruselu vracel kvůli televizní debatě před volbami, jo. Lítali jsme i v noci, i o půlnoci, i ráno. Takže je to jenom výmluva.“

Babiš se vrátil i ke kampani, kde je na billboardech vyobrazen společně s ruským prezidentem Putinem.

„Pan premiér říká, že nálepkovat a urážet protivníky není jeho styl, že to otravuje celou společnost. To je fajn, ale když se podíváme na vaše billboardy, kde jste mě vylepili vedle Putina, se kterým jsem na rozdíl od Nečase, Topolánka, Kalouska, Němcové, Klause nikdy nejednal, tak já myslím, že je to všem jasné,“ myslí si Babiš a pokračuje s tím, že on v Číně a Rusku jako politik nikdy nebyl. Zato s Putinem si třásli rukou premiéři ODS Nečas a Topolánek. A Topolánek dneska lobbuje samozřejmě za tranzit Putinova plynu přes Slovensko.

„Třikrát jsem byl ve Spojených státech, jedenkrát v Bílém domě. Energetickou závislost na Rusku jste zavinili vy. Vy, kteří jste tady rozprodali všechno.“

Na řadu přišla i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Ta podle Babiše stále věří, že toho Putina ubijeme svetrem, a že tak všichni přežijeme tu zimu. „Dokonce si udělali na to i web, aby všechny přesvědčila, že nepotřebujeme topit. Ten web je www.svetremprotiputinovi.cz.“

„Měla tam napsáno, že zastropování nepodporuje. Doslova tam psala, že by toto opatření vedlo mimo jiné k exportu levné elektřiny, která by byla dotována z našich daní. Lepší a ekonomicky efektivnější variantou tak jsou podle ní cílené příspěvky na energie,“ říká Babiš s tím, že „když premiér Fiala se Síkelou otočili o180 stupňů, paní Pekarová a její tým narychlo tyto ošklivé větičky z webu smazali. Nic nevysvětlili, je to pryč“.

To už se ale Andrej Babiš přenesl do zemědělství.

„Tady čtu titulek: Další zdražení potravin. Budou o třetinu dražší než začátkem roku. Ministr zemědělství zatajil pěknou ostudu. Ano, tenhle člověk vůbec neví, o čem je zemědělství. Zemědělci vyjedou na protest po celé zemi. Ministrům rozdají poslední brambory. No, tak skvělý,“ dodává ironicky Babiš a jede dál.

„Potraviny výrazně zdražily leckdo nakupuje za hranicemi. A potom přišli Piráti. Samozřejmě lidi, kteří v životě nepodnikali. Vůbec nechápou, o co jde. Říkají, že sníží DPH na ovoce a zeleninu z 15 % na 10.

No, fakt výsměch. Zkuste zajet do Polska, pan premiér tam má přátele. Tam zastropovali základní ceny potravin a snížili DPH na nulu, ale už dávno.“

Bez reakce nezůstala ani situace s neustále se navyšujícím počtem syrským uprchlíků na našem území.

„Pan ministr vnitra si měl uvědomit, že těch syrských uprchlíků máme tady všude plno. Němci si stěžují. Jeďte na školení do Maďarska, abyste se naučili, jak se zastavuje ilegální migrace. Tam čekají ti pašeráci na ty tisíce euro pro ty ilegální migranty, pro lepší život v Německu. Samozřejmě nesmysl. Udělejte s tím něco, než se stane nějaký průšvih,“ apeluje bývalý premiér na ministra vnitra Rakušana.

K Maďarsku se ale Babiš vrátil ještě jednou, a to v souvislosti s uvažovaným zastavením dotací do této země, kde podle EU přestala fungovat demokracie.

„Teďka parlament, co říká: Maďarsko nelze kvůli trvalému porušování evropských hodnot ze strany vlády premiéra Viktora Orbána považovat za plnohodnotnou demokracii.

Tak já nevím, tam byly svobodné volby. Vždyť paní Pekarová apelovala na Maďary, aby nevolili Orbána. Nepovedlo se. Nebo má někdo pocit, že tam byly zmanipulované volby? Nebo je to zase jenom proto, jak to bylo se mnou: střet zájmů, vymyšlené věci, tak teďka jdou proti Orbánovi. Logicky. A vyzvali Evropskou komisi, aby Maďarsku nedali peníze.

Bohužel, pro hlasovali i 3 naši europoslanci. Je mi to strašně líto a omlouvám se za to, protože skutečně si nemyslím, že Maďarsko je nedemokratická země.“

Na závěr bývalý premiér poděkoval za podporu, které se mu od občanů dostává v souvislosti s probíhajícím soudem ohledně farmy Čapí hnízdo.

„Vážení přátelé, chtěl jsem vám poděkovat za podporu. Ten soud je pro naši rodinu samozřejmě tragédie, velká tragédie. Děkuju za podporu. Já pevně věřím, že zvítězí spravedlnost.“

Upozornil i na svoji podporu Janě Nagyové, která v kauze figuruje jako spoluobviněná a zároveň kandiduje do Senátu proti jeho současnému předsedovi Vystrčilovi (ODS).

„Příští týden jedeme na výjezd s paní Nagyovou. Je to kandidátka do Senátu. Ano, je to souboj bezpráví proti establishmentu, proti předsedovi Senátu panu Vystrčilovi, který se ani nenaučil anglicky, a stále horuje za Tchaj-wan a Ukrajinu, a na české občany kašle.“

Následuje výčet destinací, kde se na Vysočině Babišův štáb zastaví a Nagyovou podpoří.

„Chci vás poprosit o podporu paní Nagyové. Jí tahle vymyšlená kauza zničila život. Rozvedla se. A co má říkat dětem, že proč stojí před soudem? Když nic neudělala,“ žádá občany Andrej Babiš a vše uzavírá.

„Pan předseda senátu Vystrčil, který se živí politikou desítky let, se stal senátorem, když dostal 8100 nějakých hlasů. Přijďte nám pomoc, přijďte to podpořit. Bezpráví proti establishmentu, proti tradiční demokratické straně, která tady rozprodala všechno. A nemusíme si připomínat všechno, co má ODS za sebou.

Já vám za to moc děkuji. A těším se příště.“

To ale není vše, čím bývalý premiér glosoval události minulých dní. Na řadu pochopitelně přišel i včerejší televizní projev premiéra Fialy.

„Čekal jsem, že se omluví, že zaspali a smáli se nám.“ Tak reagoval Babiš na projev na svém facebooku. Bývalý premiér Babiš kritizoval nejen vládní nečinnost, ale třeba i její PR oddělení.

„Mimořádný? V čem byl ten projev pana premiéra Fialy mimořádný?“

Zeptal se předseda hnutí ANO na úvod svého příspěvku na sociální síti Facebook.

„Čekal jsem, že se omluví lidem, že jeho vláda zaspala a nezastropovala ceny energií už před několika měsíci. Že se omluví opozici, že se nám se svými ministry vysmívali, když jsme je o to půl roku žádali a vyzývali je k tomu,“ pokračoval Babiš.

„Nic. Jen sebechvála, opakování toho, co už víme, velká slova o masivní kampani, kterou svět neviděl a povinný apel na občany, který měl zaznít už dávno,“ vyjádřil dál svoje zklamání z toho, co zaznělo z úst Petra Fialy a pokračoval s tím, že není pravda, že nárůst cen šokoval Evropu až na konci srpna, jak uvedl premiér Fiala.

„Většina členských zemí to naopak věděla dávno a byla na to připravená.“

„Jen vláda Petra Fialy neudělala nic,“ je přesvědčený Babiš.

Bývalý premiér pak pokračoval kritikou vládní neaktivity a toho, že se příliš obracela na EU a očekávala od ní řešení energetické krize.

„Spoléhala na společné evropské řešení a teprve před pár dny, když pochopila, že si bude muset poradit sama, narychlo ušila to národní. A podle toho to také dopadlo,“ je přesvědčený Andrej Babiš.

„Vaše pomoc pro domácnosti je nedostatečná, pro firmy chaotická a netransparentní, pane premiére,“ obrátil se přímo na Petra Fialu.

Bývalý premiér pak pokračoval kritikou PR týmu Petra Fialy. Podle něj připravili nedostatečný text projevu a na sdělení v něm obsažená by stačila tisková konference.

„A nezlobte se, ale to, co jste se svým týmem PRistů sepsal do sedmi minut, nebylo na projev, natožpak mimořádný. Pět dní před volbami by to spravila obyčejná tisková konference.“

„To, co jste chtěl lidem říct, by média jistě také odvysílala a týden před volbami by to byl navíc maximálně férový přístup,“ uzavřel Andrej Babiš svoji kritiku včerejšího televizního vystoupení svého předchůdce.

