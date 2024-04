Pekarová slíbila šetřit. Ale poslanci prolétali miliony. Na „setkání s výbory“

23.04.2024 16:57

Japonsko a Singapur, Korea, Mexiko a Paraguay. To byly nejnákladnější cesty výborů Poslanecké sněmovny za rok 2023, tedy přesáhly v nákladech jeden milion Kč. Ale statisíce se platily i za cesty do Washingtonu nebo do Kanady. Výpis nákladů si vyžádal spolek Kverulant, který kvůli němu kritizuje předsedkyni sněmovny Markétu Adamovou Pekarovou. Když se totiž funkce ujímala, slibovala, že se na cestách do zahraničí bude šetřit.