Pekarová to schytala! Lidé nevěří, že něco takového vypustila. Je tu smích a narážky na zvířata

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přilila olej do ohně, když se rozhodla ze svého často kritizovaného svetru coby symbolu boje proti Putinovi udělat jednu velkou přednost. Na sociální síti ji za to lidé nešetří. „Blbá sovětská svazačka z 50. let,“ zaznívá v reakcích. Objevuje se také přirovnání k Hamáčkovu červenému svetru, který se do povědomí zapsal jako symbol koronavirové krize.

„Některá má slova o nošení svetru pobouřila. Nejprve však chci všechny ubezpečit, že nikdo nebude mrznout. Zejména ne staří lidé a malé děti, jak lživě tvrdí opozice. Naše vláda se na zimu připravila a vytvořila dostatečné zásoby. Ostatně: za osm let tady předchozí vlády neudělaly pro nezávislost na Rusku tolik, co naše vláda za osm měsíců,“ řekla Pekarová Adamová ve svém novém videu, které sdílela na twitteru.

„Svetr by neměl být vnímaný jen jako ochrana před zimou, ale i jako symbol boje proti Putinovi. Symbol, že když se každý, kdo můžeme, trošku uskromníme, tak mu budeme méně financovat válku, protože on z těch peněz, které od nás za plyn utrží, tu válku financuje. A každý jeden stupeň dolů znamená šest procent úspory. To už je dost,“ dodala.

Žádný svetr asi nezpůsobil takový poprask. Svetr, díky kterému můžeme snížit nejen výdaje na topení, ale i omezit zdroje, kterými Putin financuje svou válku. Energetickou krizi sám nevyřeší, ale pomůže v ní.

Prosím, držme v těžkých časech SPOLU. Svetr ať je toho symbolem. pic.twitter.com/Qweyx1DhKq — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 30, 2022

Sama chce jít ve Sněmovně i doma příkladem, že bude snižovat teplotu. „Učili mě to tak i mí rodiče a považuji to za správné, obzvlášť v této době. A tak prosím všechny, kdo jenom trochu mohou, aby se také snažili o energetické úspory, kde to jenom trochu jde. Svetr proti Putinovi ať je toho klidně symbolem. Spolu to zvládneme,“ dodala Pekarová Adamová.

Její návody na hledání cesty ven z energetické krize roztočily spirálu hanlivých výrazu, často spekulujících o jejím slabém intelektu či o tendencích známých z totality.

Když v jednom ze svých tweetů spoluobčanům připomněla, že „snížení teploty o jeden stupeň Celsia vede k úspoře energie až ve výši šest procent, bývalý člen ODS Petr Paulczyňski se už neudržel: „Nemohu si pomoct, ale v žebříčku blběn bezkonkurenčně vede,“ napsal na adresu předsedkyně Sněmovny.

„Dělá si z nás prdel, že jo? Ani Markét nemůže být takhle blbá!“ připojil svůj názor znechucený Richard.

Dělá si z nás prdel, že jo? Ani Market nemůže být takhle blbá!?? https://t.co/0nBw7zukR7 — Richard (@dellAveMaria) August 30, 2022

Některým uživatelům výroky Pekarové Adamové, která si na videu názorně jeden svetr navíc obléká, přišly už přes hranu. Taková rétorika z úst předsedkyně jedné z koaličních vládních stran je podle Petra Vaňka jako voda na mlýn šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. „I tahle chce, ať volíme Babiše, nebo co to jako má být?“ nevychází z údivu Petr Vaněk.

I tahle chce ať volíme babise nebo co to jako má být ? https://t.co/9Chn31liIc — PetrVanek (@PetrVanek4) August 30, 2022

A není sám. Jiní reagující odmítali uvěřit, že tohle Pekarová Adamová myslí skutečně vážně: „Lidi!!! To je fejk?? Je, že je?!! To není skutečné! Že ne?“ pozastavoval se další diskutér na twitteru.

Lidi!!! To je fejk?? Je, že je?!! To není skutečné! Že ne? https://t.co/Y42mRdMFJG — ???? ivi bears (@IVI_bears) August 30, 2022

Spisovatel a režisér Jan Tománek se Pekarové Adamové pro její nápady doslova vysmál: „Nemůžete dělat parodii na parodii – to prostě nefunguje,“ nevycházel z údivu nad videem, které Pekarová Adamová svetru věnovala.

Nemůžete dělat parodii na parodii - to prostě nefunguje. ???? — Jan Tománek (@TomanekJan) August 30, 2022

„Vy si děláte z lidí legraci,“ nevěřil místopředseda Svobodných Luboš Zálom, z čeho dokázala Pekarová Adamová udělat téma.

Vy si děláte z lidí legraci. — Luboš Zálom (@luboszalom) August 31, 2022

Kritická slova se stupňovala. Lidé spolu s výkonem Pekarové Adamové vzpomínali propagandu totalitního režimu. „Podívejte se na video. Takový propagandistický výkon jsem nezažil ani před r. 1989...“ komentoval zhrozeně výstup političky další uživatel sítě.

Podívejte se na video. Takový propagandistický výkon jsem nezažil ani před r. 1989... ??‍>? https://t.co/buGwKVQJnD — Jan Stargazer ?? (@JanStargazer) August 30, 2022

„Řekněte někdo, že je to fake účet. Tvl, jako bych se probudila někde v Absurdistánu. Tohle nemá snad obdoby. Takový žvásty, jak kdyby mluvila sovětská svazačka z 50. let,“ komentovala Xenina znechuceně šéfku TOP 09. „A ta snaha vytvořit symbol, aby byla slavná a zapsala se do dějin. Zlatej Hamáček s červenou mikinou,“ dodala.

Řekněte někdo, že je to fake účet. Tvl jako bych se probudila někde v Absurdistánu. Tohle nemá snad obdoby. Takový žvásty, jak kdyby mluvila sovětská svazačka z 50. let. A ta snaha vytvořit symbol, aby byla slavná a zapsala se do dějin. Zlatej Hamáček s červenou mikinou. ??‍+? https://t.co/0wTlp5QChx — Xenina???? (@Xenina1) August 30, 2022

Na Hamáčkův červený svetr, který byl za minulé vlády symbolem koronavirové krize v Česku, si v tomto kontextu vzpomněl i Tomáš Nielsen. Svetr Pekarové Adamové se mu snadno vyrovnal: „Já myslím, že skvěle konkurujete jinému svetru. Bravo!“ podotkl.

Já myslím, že skvěle konkurujete jinému svetru. Bravo! pic.twitter.com/PJR4RYtDrX — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) August 31, 2022

Právě svetr a podobně přešlapy se však může Pekarové Adamové, potažmo celé vládě, stát osudným. „Neděláš to dobře, Markéto, s tím svetrem, neděláš, jednou se Ti to vymstí,“ vzkázal Emil Liebl.

nedelas to dobre, Marketo, s tim svetrem, nedelas, jednou se Ti to vymsti.. https://t.co/oQm1RriAZr — Emil Liebl (@thygerhard) August 30, 2022

Doporučení lidem v zimě bojovat s nedostatkem energií tím, že si vezmou „další svetr“, pobavilo i Marka Šnobra. „V Římě měli v senátu koně, tuším. My máme v Poslanecké sněmovně Markétu Pekarovou Adamovou,“ rýpl s tím, že bude třeba vyrábět více svetrů namísto válčení.

"Make sweater, not war" ????

V Římě měli v senátu koně tuším. My máme v PS ... Markétu Pekarovou Adamovou. https://t.co/wMo0gTQX4S — Marek Šnobr (@marek_snobr) August 31, 2022

Někteří lidé se s Pekarovou Adamovou vůbec nepárali. Měla podle nich raději uznat chybu a na svetr jednou provždy zapomenout. „Prosím, už drž hubu ,prostě jsi řekla píčovinu. Normální člověk by aspoň přestal, prosím, žadoním na kolenou,“ nebrala si servítky Lana.

prosim uz drz hubu proste jsi rekla picovinu normalni clovek by aspon prestal prosim zadonim na kolenou https://t.co/yfW7wHf7Ou — lana (@lanaoflana) August 30, 2022

Zazněla i zajímává přirovnání. Jindřich Karel například Pekarovou Adamovou přirovnal k „prodejkyni z pochybných ‚výletů‘ pro důchodce, která nepříliš přesvědčivě vychvaluje deku z umělého vlákna za 70.000 Kč s tvrzením, chrání před chladem, léčí Alzheimera a rakovinu, a která jí údajně sama používá“ „Je mi fyzicky nevolno,“ dodal značně znechuceně.

Jako bych slyšel nějakou prodejkyni z pochybných "výletů" pro důchodce, která nepříliš přesvědčivě vychvaluje deku z umělého vlákna za 70000 Kč s tvrzením, chrání před chladem, léčí Alzheimera a rakovinu, a která jí údajně sama používá. Je mi fyzicky nevolno. — Jindřich Karel (@jk_cze) August 30, 2022

Nechyběly ani kreativní satirické počiny z dílny twitterového účtu Jsem Zděšena! „Na Moravě ihned zareagovali na skvělou iniciativu paní Markéty Pekarové Adamové ‚Svetrem proti Putinovi‘ a přišli s vlastní iniciativou,“ připsal účet k obrázku flašky slivovice „proti krávám“.

Na Moravě ihned zareagovali na skvělou iniciativu paní Markéty Pekarové Adamové "Svetrem proti Putinovi" a přišli s vlastní iniciativou. Blahopřejeme! Jsem zděšena! pic.twitter.com/18Au4RXj99 — Jsem Zděšena! (@JZdesena) August 31, 2022

Kritikou šéfku Sněmovny nešetřila ani opoziční poslankyně za hnutí ANO Romana Fischerová. „Občané, toto vyjádření paní Markéty Pekarové Adamové mluví za vše,“ poznamenala stručně.

Občané, toto vyjádření paní @market_a hovoří za vše ?? pic.twitter.com/uT6CRisNfe — Romana Fischerová (@romana_fischer) August 31, 2022

Kromě negativních reakcí k Markétě Pekarová Adamové zamířila i podpora.

Jako logický a snadno proveditelný krok vnímá svetr proti Putinovi Jiří Krám. „Souhlasím s Markétou Pekarovou Adamovou. Svetr proti Putinovi rozhodně není žádný problém. Tak jdeme do toho,“ napsal odhodlaně.

Symbol svetru se zalíbil i Karolíně Drbohlavové. „Nevím, jestli to nazvat iniciativou, výzvou či apelem. Každopádně se mi ta myšlenka moc líbí. A všichni, kdo řešíme dárky pro své blízké, budeme mít příležitost koupit a zdatnější uplést originální svetr a obdarovat je. Spolu to zvládneme,“ kvitovala nápad Pekarové Adamové.

Nevím jestli to nazvat iniciativou, výzvou či apelem. Každopádně se mi ta myšlenka moc líbí. A všichni, kdo řešíme dárky pro své blízké, budeme mít příležitost koupit a zdatnější uplést originální svetr a obdarovat je. Spolu to zvládneme. https://t.co/iQ8VApBqh2 — Karolína Drbohlavová (@KarolinaAghova) August 30, 2022

Pozornost zde vzbuzuje, že twitterový účet zmíněné Drbohlavové je k dohledání pod odkazem se jménem Karolína Ághová. Tedy je možné spekulovat nad příbuzností s poradcem šéfky Sněmovny a předsedkyně TOP 09 Václavem Ághem.

„Žádný svetr asi nezpůsobil takový poprask. Svetr, díky kterému můžeme snížit nejen výdaje na topení, ale i omezit zdroje, kterými Putin financuje svou válku. Energetickou krizi sám nevyřeší, ale pomůže v ní. Prosím, držme v těžkých časech SPOLU. Svetr ať je toho symbolem,“ dopsala poté Pekarová Adamová tweet k videu.

TOP 09 má ke svetrům také vlastní web – www.svetremprotiputinovi.cz, kde vysvětluje, co takový svetr prý symbolizuje.

„Svetr proti Putinovi symbolizuje, že každý z nás může udělat něco pro to, abychom snížili závislost na ruském plynu. A není potřeba moc, jde jen o to, změnit naše chování a návyky. Pouhým snížením vytápění o pár stupňů bude mít Putin o miliardy míň na financování svých zločinů a každá rodina díky tomu ušetří ročně tisíce korun. K tomu stačí se doma teple obléct. Obléct si svetr nebo mikinu je totiž to nejmenší, co může udělat každý z nás pro to, aby ušetřil a zároveň podporoval energetickou svobodu celého Česka,“ píše se mimo jiné na tom webu.

