Pekarová varuje před ovlivněním voleb. Lidé se obávají, že je zruší, když „nedopadnou“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová varuje před zahraničním vměšováním do voleb. Na základě alarmujících poznatků ze semináře na toto téma upozorňuje na rostoucí hrozbu, kterou představují dezinformační kampaně a manipulace volebního procesu ze strany zahraničních aktérů.

Jako klíčové příklady uvádí Moldavsko a Rumunsko, kde se v posledních letech měly objevit pokusy o ovlivňování voleb prostřednictvím propagandy, kybernetických útoků a finanční podpory proruských politických subjektů. Podle ní by i Česká republika měla být ostražitá a přijmout preventivní opatření k ochraně demokratických procesů.

K Moldavsku Pekarová Adamová uvádí, že zde bylo prokázáno manipulování s 10 % hlasů. Podle ní docházelo k přímému uplácení voličů a systematickému ovlivňování volebních výsledků, což zásadně narušilo demokratický proces.

V případě Rumunska upozorňuje na masivní kampaň na TikToku, kde neznámý kandidát – původně favorit voleb – během několika týdnů ztratil podporu v důsledku údajné dezinformační kampaně, která prý byla organizována prostřednictvím 25 tisíc účtů na sociálních sítích, koordinovaných skrze Telegram. Předsedkyně dolní komory Parlamentu dodává, že v tomto případě šlo doslova o „krádež kampaně“, kdy došlo k systematickému převzetí strategie a sdělení konkurenční politické strany.

Podle ní by i Česká republika měla být ostražitá a chránit demokratické procesy. „Nejen tyto případy jsou jasným varováním – hrozby pro demokratické procesy jsou obrovské a musíme jim čelit. Mělo by jít o společný zájem státní správy, občanské společnosti i všech politických subjektů. Ráda opět zorganizuji podobnou akci,“ uvedla na sociální síti X.

??Alarmující poznatky z dnešního semináře o zahraničním vměšování do voleb:



Klíčové případy:



???? MOLDAVSKO

• Prokázaná manipulace s 10 % hlasů

• Přímé uplácení voličů

• Systematické ovlivňování výsledků



???? RUMUNSKO

• Masivní manipulativní kampaň na TikToku

• Neznámý… pic.twitter.com/ZwirkjZ9mL — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 16, 2025

Právník Tomáš Nielsen se ostře pustil do předsedkyně Poslanecké sněmovny, která varovala před zahraničním vměšováním do voleb. S ironickým rýpnutím naznačil, že pokud jsou volby tak nebezpečné, nebylo by lepší je zrušit úplně?

Kritizoval také korespondenční volbu, která má být v roce 2025 poprvé zavedena pro Čechy žijící v zahraničí. Podle kritiků a zástupců opozice, je tento systém snadno zneužitelný a může ohrozit férovost voleb.

„Mě by zajímalo, jestli ještě existuje jeden dospělý člověk, který Vás bere vážně. Včetně členů TOP 09,“ poznamenal Nielsen.

Tak co kdybychom ty volby zrušili úplně? K tomu směřujete? A díky moc za korespondenční volbu! Mě by zajímalo, jestli ještě existuje jeden dospělý člověk, který Vás bere vážně. Včetně členů @TOP09cz. — Tomas Nielsen (@TomasNielsen1) January 16, 2025

Před seda Strany nezávislosti ČR František Matějka si povzdechl nad slovy Pekarové Adamové s tím, že kdyby lidé v roce 1989 věděli, jak podle něj dnešní politici deformují svobodu a demokracii, možná by tehdy na Václavské náměstí ani nešli.

Kdybych tenkrát býval byl tušil, do jakého absurdna z druhé strany to lidé jako Vy dovedou, tak bych si ten Václavák v listopadu 1989 odpustil. — František Matějka (@Matejka1970) January 16, 2025

Někteří kritici zpochybňují, že by v Rumunsku došlo k jakémukoli zahraničnímu vměšování do voleb, a tvrdí, že volby proběhly standardně a demokraticky: „To Rumunsko zní jako normální legitimní fungování demokracie. To, že nevyhrál váš favorit, není nic nedemokratického, ani to neznamená ‚krádež‘,“ upozornil diskutér Jan Matthew.

To Rumunsko zní jako normální legitimní fungování demokracie.

To že nevyhrál váš favorit není nic nedemokratického ani to neznamená "krádež". — Jan Matthew (@j23m23) January 17, 2025

Na jedné straně vládní představitelé varují před zahraničním vměšováním do voleb a možnými hrozbami pro demokratický proces, na druhé straně však část veřejnosti vnímá tyto kroky skepticky. S blížícími se parlamentními volbami sílí obavy, že podobné rétorické kroky mohou sloužit jako záminka pro omezení nebo dokonce zpochybnění regulérnosti voleb. Preference hnutí ANO naznačují, že by se mohl k moci vrátit Andrej Babiš.

„Současné vládní strany volby nevyhrají. Strategie ‚Putin‘, ‚Babiš‘ nevychází. Bude tedy potřeba zpochybnit rozhodnutí českých voličů a volby prohlásit za zmanipulované. Kampaň k tomuto kroku začala, další část zaplatí volič formou reklamy, kterou vláda schválila. To je ten Západ?“ táže se Václav Friedmann.

Současné vládní strany volby nevyhrají. Strategie “Putin”, “Babiš” nevychází. Bude tedy potřeba zpochybnit rozhodnutí českých voličů a volby prohlásit za zmanipulované. Kampaň k tomuto kroku začala, další část zaplatí volič formou reklamy, kterou vláda schválila. To je ten ZÁPAD? — Václav Friedmann (@VaclavFriedmann) January 17, 2025

Rovněž Filip Šamonil má tušení, že vláda může směřovat ke zrušení voleb pod záminkou ochrany demokracie. „Jasně, když to na podzim nedopadne, tak volby holt demokraticky zrušíme. Koho zajímají nějací voliči?“ doplnil.

Jasně, když to na podzim nedopadne, tak volby holt demokraticky zrušíme. Koho zajímají nějací voliči? — Filip Šamonil (@Filip_Samonil) January 16, 2025

„Jaký výsledek má vyjít u voleb nám? Předpokládám, že na tom už je shoda, aby to vyšlo,“ směřuje dotaz směrem k vládě Tomáš Hnízdil.

A jakej výsledek ma vyjít u voleb nám? Předpokládám ze na tom uz je shoda aby to vyšlo. — Tomáš Hnízdil (@l8explorer) January 16, 2025

A mnoho dalších sdílí podobný názor a spekuluje o skutečném cíli vládních kroků. „Toto je dělostřelecká příprava na zrušení voleb,“ glosovala komentující vyjádření Pekarové Adamové a možné snahy ovlivnit volební proces.

Toto je dělostřelecká příprava na zrušení voleb. — Ventilka (@Ventilka2) January 16, 2025

„Vypadá jako příprava na prohrané volby,“ čte chování šéfky sněmovny Petr Macura.

Ajaj, to vypadá jako příprava na prohrané volby ?? — Petr Macura (@macura_petr) January 17, 2025

Vládě je vyčítáno nálepkováním oponentů, ale i přístup některých představitelů státní moci. „Jak jednoduché. Označit protivníky za proruskou špínu, v Německu pak za fašisty. No vedete to skvěle. Pan Koudelka a paní Jourová, jako horliví přisluhovači cenzury, nyní povýšili na katy parlamentní demokracie. Kopírování Bidena a Scholze, je pro liberalismus medvědí služba,“ shrnuje úřadování současné vládní garnitury Josef Pátl.

Jak jednoduché. Označit protivníky za proruskou špínu, v Německu pak za fašisty. No vedete to skvěle. Pan Koudelka a paní Jourová, jako horliví přisluhovači cenzury, nyní povýšili na katy parlamentní demokracie. Kopírování Bidena a Scholze, je pro liberalismus medvědí služba. — Josef Pátl (@JosefP40909) January 16, 2025 Také vysokoškolský pedagog Tomáš Šalamon, člen vládní ODS, odsoudil slova Markéty Pekarové Adamové, zejména v souvislosti s fotografií, kterou sdílela k danému tématu. Na snímku sedí Pekarová vedle bývalé eurokomisařky Věry Jourové a šéfa BIS p Michala Koudelky. „Hele, nechci vám do toho kecat, ale fakt není úplně dobrý PR pro vládní stranu vyfotit se se šéfem tajné služby a paní, kterou zlé jazyky nazývají bývalou vrchní evropskou cenzorkou a 9 měsíců před volbami varovat před rizikem jejich manipulace,“ vzkázal. Hele, nechci vám do toho kecat, ale fakt není úplně dobrý PR pro vládní stranu vyfotit se se šéfem tajné služby a paní, kterou zlé jazyky nazývají bývalou vrchní evropskou cenzorkou a 9 měsíců před volbami varovat před rizikem jejich manipulace. https://t.co/a5weD8YlD6 — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) January 17, 2025 Šéfredaktor Deníku TO Marek Stoniš v této souvislosti upozorňuje, že „začíná opravdu přituhovat“ a nepřátelé svobody a parlamentní demokracie podle něj ztrácejí zbytky zábran. Kritizuje představitele vládní garnitury a bezpečnostních složek, včetně předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové a šéfa BIS plukovníka Koudelky, a zmiňuje i někdejší eurokomisařku Věru Jourovou. Podle něj „otevřeně vyhrožují občanům České republiky i politické opozici, že podzimní sněmovní volby, pokud nedopadnou podle jejich (a bruselských) not, zruší“. Na otázku, proč by k tomu mělo dojít, odpovídá, že vláda argumentuje údajným ruským vlivem a šířením dezinformací. Ty se mají souviset s jejich kroky – jako jsou drahé energie, zvyšování daní, prodlužování věku odchodu do důchodu nebo rekordní zadlužování země. Na tato slova reaguje i poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, který se účastnil semináře na dané téma. „Byl jsem tam včera a musím říct, že z některých vystoupení mi opravdu mrazilo,“ říká. Dodává, že „takhle daleko naše demokracie po roce 1989 ještě nikdy nebyla.“ Byl jsem tam včera a musím říci, že mi z některých vystoupení mrazilo. Takhle daleko naše demokracie po 1989 ještě nebyla… ?? https://t.co/C6CjdtPgi1 — Patrik Nacher (@PatrikNacher) January 17, 2025 Česko čekají na podzim parlamentní volby, které mohou zásadně změnit směřování země. Podle průzkumů se očekává vyrovnaný souboj mezi současnou vládní koalicí a opozicí vedenou Andrejem Babišem. Výsledek voleb ovlivní nejen domácí politiku, ale také směřování Česka v Evropské unii a jeho vztah k Západu. Pokud by Babiš sestavil vládu, pravděpodobně by hledal podporu mezi stranami, které zastávají euroskeptické nebo konzervativně-nacionální postoje, jako je SPD, Motoristé sobě nebo KSČM.

V Evropě se v posledních volbách odehrává výrazný politický posun doprava, který je patrný na Slovensku, Rumunsku, Rakousku a s očekáváním se hledí na blížící se volby v Německu.

Marketér a influencer Jonáš Čumrik alias Johny Machette se jal vysvětlit, jak funguje TikTok a jeho vliv na volby v Rumunsku, a zároveň kritizuje nepochopení tohoto vlivu mezi lidmi, včetně jiných marketérů. Tvrdí, že to, co se stalo v Rumunsku, je v podstatě standardní marketingová kampaň, jen místo propagace produktu byla zaměřena na konkrétní osobu (kandidáta). „Doslova to, co se stalo v Rumunsku je jenom 1:1 komerční kampaň přelomena na osobu místo produktu. Takhle Tik Tok funguje, tohle umí, jen tomu lidi nerozumí, protože v jejich světě nic takového nikdy nebylo. Přijde mi to stejný, jako když se historicky pálili čarodějnice. Problém je: odkud byly peníze a jaký byl záměr. Fakt mě nepřestává překvapovat jak i marketéři nemají pochopení,“ uvedl.

Doslova to, co se stalo v Rumunsku je jenom 1:1 komerční kampaň přelomena na osobu místo produktu.



Takhle Tik Tok funguje, tohle umí - jen tomu lidi nerozumí, protože v jejich světě nic takovýho nikdy nebylo. Příjde mi to stejný, jako když se historicky pálili čarodejnice.… https://t.co/TQ1HNODWde — Johny Machette (@JohnyMachette) January 17, 2025

Pro ParlamentníListy.cz seminář a obavy Markéty Pekarové Adamové z „ovlivňování voleb“ okomentovala komentátorka Karolína Stonjeková: „Podle všeho to vypadá, že vládní strany si v kooperaci s Koudelkovou BIS chystají omluvu-výmluvu, až díky svojí politice prohrají parlamentní volby. Vláda porušila veškeré předvolební sliby a celé čtyři roky předvádí naprosto katastrofální politiku, čemuž odpovídá i nálada veřejnosti, popularita a preference vlády. To je celé!“

A zeptala se: „Ve prospěch koho by měl někdo ze zahraničí ovlivňovat volby? Ve prospěch Babiše, který má celé tři roky jasný náskok a vyhraje tak jako tak? Vždyť je to celé úplně směšné, stejně jako Koudelkovo divadlo.“

Podle ní jde o pokus voliče vystrašit, aby volili SPOLU. „Když Fialovi přestal fungovat AntiBabiš, tak se holt pomocí BISky vytasí se snahou ovlivňovat volby a bude doufat, že na to někdo skočí. Ten, který varuje před prodavači strachu, teď sám straší. Přitom největší pokus ovlivnit volby ze zahraničí bylo účelové přijetí korespondenční volby.“

