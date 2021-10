Peklo EU. Mladí lidé, prosím... Babiš se slavnostně rozloučil

reklama

Končící premiér Andrej Babiš upozornil, že česká společnost je rozdělená, ale on chce pracovat na jejím spojení.

„Naši předci s nadšením budovali náš samostatný stát a budovali ho skvěle,“ začal Babiš s tím, že tuto skvělou etapu zničila nejprve druhá světová válka a po ní i komunistický puč roku 1948 a pokus o nádech celé československé společnosti zničily sovětské tanky. Takže teď je na lidech, aby budovali stát a uvědomili si, že jsme sice součástí EU, ale jsme stále svrchovaný stát.

„Ta společnost je i po volbách stále rozdělená. I já mám dnes další projev a budu pokračovat v tom, abychom tyto rozpory nějak překonali,“ zdůraznil Babiš s tím, že jeho projev bude krátký a on osobně požádal některé televize, aby ho odvysílaly, takže ho uvidí každý, kdo o to bude mít zájem.

„A teď ještě pokračuje pandemie, situace se opět zhoršuje a všichni politici by teď měli apelovat na lidi, aby se očkovali. Teď bude zase Helloween, mladí lidé se budou setkávat a my musíme zabránit tomu, aby se znovu zahltily naše nemocnice,“ varoval.

Další problém vidí v evropské energetické politice.

„Dnes tu máme Green Deal, ten se ukazuje jako úplné peklo. Já letím v pondělí do Glasgow, kde zase budeme poslouchat nesmyslné projevy o tom, jak musíme zachraňovat naši planetu. Ano, my musíme zachraňovat naši planetu, ale ne tím, že se vrátíme do jeskyní,“ hřímal Babiš do kamer ČT.

Pár slov věnoval i lidem zkrachovalé Bohemia Energy a všem doporučil, aby si nefixovali ceny energií na půl roku, ale na rok či na dva, protože pak budou platit méně peněz.

V této souvislosti zkritizoval i předchozí české vlády.

„Kdyby nám nezprivatizovali ČEZ, tak jako jediný akcionář ČEZu bychom řekli, jak se má chovat, ale my nemáme tyhle možnosti. A TransGas jsme prodali, takže my nemáme možnosti, jak ovlivňovat ceny energií. Pan Havlíček nad tím sedí a od rána do večera to řeší. My to řešíme. Znovu opakuju, aby lidé uzavírali kontrakty na energie na delší dobu, protože když to uzavřou na půl roku, tak samozřejmě budou platit obrovské zálohy. Je důležité, aby to i vaše televize lidem řekla. A pokud jde o to čekání, tak apeluji na to, aby to lidé řešili on-line,“ zdůrazňoval Babiš.

Pak se ještě jednou vrátil ke covidu.

„Je to hlavně teď o mladých lidech, aby si uvědomili, že je tady pandemie a je důležité, aby si mladí lidé uvědomili, že pokud mají proběhnout ty Helloween párty, které mají proběhnout v obrovském rozsahu, tak aby se i tam dodržovala ta pravidla,“ apeloval Babiš na své spoluobčany.

