Pelikán chce výrazně zjednodušit trestní řízení. Advokáti jsou z jeho návrhů zděšeni

„Termín ‚sprostý podezřelý‘ zavedl do českého jazyka zneuznaný génius Jára Cimrman. V takovéto pozici by se mohli za čas ocitnout někteří lidé, kteří se dostanou do rukou policie a žalobců. Pokud tedy projde novela trestního řádu chystaná ministerstvem spravedlnosti. Ta způsobila v právních kruzích poprask a podle České advokátní komory nepřípustným způsobem redukuje práva obviněného,“ píše hned na úvod server.

Novela se podle České advokátní komory může dotknout také základního práva na řádnou obhajobu. Státní zástupci to tak černě nevidí a tvrdí, že změna trestního řádu pomůže vyřešit celou řadu problémů. Především tím, že zjednoduší přípravné řízení, první fázi trestního řízení. Změna prý dovolí ustoupit od formálních postupů.

„Především zahájení stíhání by se už nemělo oznamovat sepsáním usnesení. Policistům by postačilo stručné odůvodnění na začátku výslechu. Stíhání, tedy obvinění z trestného činu, je sice formálním právním aktem, ale jde o mimořádný zásah do života. Policie delší dobu čelí kritice, že přibývá případů lidí stíhaných několik let a následně osvobozených. Dotyčným už pak nikdo nevrátí pošramocenou pověst a náklady na obhajobu. Logičtější by proto naopak bylo pravidla stíhání zpřísnit a umožnit jeho hlubší přezkum,“ pokračuje server.

Vedle toho státní zástupce dostane možnost napsat výši trestu, kterou požaduje, už do obžaloby, takže trestně stíhaná osoba se hned zpočátku může dozvědět, co jí čeká. Má to ale háček. V takovém případě by byla výše trestu navržena ještě dřív, než by se na stole před soudem ocitl byť jediný důkaz. Nelze tedy vyloučit, že by státní zástupce uplatňoval nepřípustný nátlak na stíhanou osobu.

„Následuje návrh, že by státní zástupce dozoroval jen zločiny, nikoli přečiny – nedbalostní trestné činy nebo skutky s horní trestní sazbou do pěti let –, s odůvodněním, že jde o jednoduché záležitosti. Jenže do této skupiny spadají dotační a úvěrové podvody, daňové trestné činy, činy proti životu a zdraví a podobně. Rozsáhlá vyšetřování by tedy probíhala bez angažmá žalobců, kteří dnes kontrolují zásahy do práv obviněných,“ popisuje další novinku server.

Výčet slabých míst změn v trestním řádu tím ovšem nekončí. Ta asi nejdůležitější změna spočívá v tom, že jako důkaz bude využít také úřední záznam policejního orgánu, ve kterém detektivové zdůvodňují, proč by mělo být trestní stíhání zahájeno. Tyto dokumenty jsou ale mnohdy psány poměrně volně a stává se, že trestně stíhaná osoba nakonec čelí zcela jiným obviněním než těm, která detektiv předkládal na začátku. Už z toho důvodu je sporné, zda by se takový dokument měl dostat mezi důkazy.

Česká adovokátní komora zdůrazňuje, že sice chápe záměr ministerstva zrychlit trestní řízení, ale jedním dechem dodává, že tak v žádném případě nelze činit na úkor práv trestně stíhané osoby.

